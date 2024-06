Llega a Canarias el nuevo fármaco para tratar los sofocos de la menopausia

La menopausia cuenta desde hace una semana con un nuevo aliado en las farmacias canarias para abordar la sintomatología más frecuente que padece cuatro de cada diez mujeres en este periodo, sofocos y sudoración principalmente. Se trata del fezolinetant, el único tratamiento farmacológico no hormonal para los síntomas vasomotores, que surge como alternativa a la terapia hormonal sustitutiva (THS) con unos indicadores altos en efectividad y bioseguridad, según indicó Alicia Martín, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. «Esta es una medicación nueva que va orientada al síntoma más frecuente en la mujer en el periodo de la menopausia que es la sintomatología vasomotora, los conocidos sofocos, que actualmente padece entre un 30 y un 40% de las mujeres, sobre todo durante el primero o los dos primeros años de esta etapa, y repercute en su calidad de vida».

La especialista indicó la importancia de sumar este medicamento al arsenal terapéutico porque, hasta ahora, la única opción que tenían en el mercado era la terapia hormonal sustitutiva, contraindicada en algunas mujeres. «La THS si bien cuando tiene indicación cumple perfectamente las expectativas y es una terapia que está dentro de la bioseguridad, tiene una indicaciones concretas, y hay mujeres que no pueden tomar tratamiento hormonal por sus patologías o por su situación de riesgo, y para ellas no teníamos prácticamente nada que darles».

Neuroquinina 3

El fezolinetant es un medicamento oral para el tratamiento de síntomas vasomotores (sofocos) de moderados a graves, causados por la menopausia. Es el primer antagonista del receptor de neuroquinina 3 (NK3) aprobado por la FDA en 2023. Su función es adherirse y bloquear las actividades del receptor NK3, lo cual tiene un impacto en la regulación de la temperatura corporal del cerebro. «La diana terapéutica del fezolinetant está a nivel de unos neurotransmisores que hay en el cerebro, las neuroquininas, que son las responsables de esa sintomatología vasomotora. Los estrógenos producen un efecto inhibidor de las neuroquininas, y cuando disminuyen durante la menopausia, hace que aparezca la sintomatología que tanto repercute al bienestar de las mujeres».

Esta nueva molécula es considera como una «llave» para esas neuroquininas que no tiene los efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva. «Supone un avance importante en el arsenal terapéutico porque estamos tratando el síntoma más frecuente en la menopausia y tenemos la posibilidad de oferta eso a nuestra población con un perfil de bioseguridad muy alto, avalado por el ensayo clínico Skylight llevado a cabo en tres fases. Es el primer fármaco no hormonal que actúa frente a la sintomatología vasomotora, ya que hasta ahora existían otros productos en el mercado, como los extractos de soja, productos naturales que trataban de paliar dichos síntomas, pero su eficacia es muy variable de una mujer a otra, y los ensayos clínicos que hay al respecto son muy poco potentes».

Coste

Aunque el tratamiento es una solución para aquellas mujeres que no pueden recibir terapia hormonal sustitutiva, está dirigido a todas aquellas que tienen fundamentalmente, sintomatología vasomotora en la menopausia. No está financiado por la sanidad pública, y su coste asciende a unos 70 euros.

Para la doctora Martín, la comercialización de este fármaco es un avance importante en el tratamiento de la sintomatología de la menopausia, una etapa de la mujer estigmatizada, que muchas veces tiende a esconderse por pudor. «La menopausia tiene un estigma en nuestra sociedad y desgraciadamente no solo en la sociedad civil, también en la médica, se relaciona con la vejez y a un periodo de la vida que no nos gusta reconocer. La mujer, como pasa con otra áreas de su propia salud, trata de ocultar los sofocos, la disfunción sexual que aparece en esta etapa por el tema de sequedad y de disminución de la lívido». No obstante, la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno Infantil señaló que la situación comienza a cambiar -«no tan rápido como me gustaría como mujer y como ginecóloga»-, y cada vez la mujer reivindica más un estado de salud a cualquier edad. «Mujeres que hoy tienen 55 a 60 años no se diferencian en sus necesidades de ejercicio, de vida social y vida sexual, de la mujer que tiene 30 años», apuntó.

Así, avances terapéuticos como el fezoniletant, contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres que durante la menopausia sufren, principalmente, síntomas vasomotores, aunque no hay que olvidar otros como la alteración del sueño, irritabilidad o la disminución en la lívido. «A partir de ahora, estoy segura, vamos a tener esta y otras herramientas que nos ayudarán a mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres», concluyó Alicia Martín.

Ensayo en pacientes con cáncer de mama El Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias ha solicitado participar en un ensayo clínico con el nuevo medicamento fezolinetant, el primer tratamiento no hormonal para tratar los síntomas de la menopausia. Dicho estudio se centra en un grupo de pacientes muy vulnerable desde el punto de vista de la sintomatología, que son las mujeres con cáncer de mama. Según indicó la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Alicia Martín, la mayoría de estas pacientes no pueden tomar terapia hormonal sustitutiva, porque suelen ser tumores hormonodependientes. «Este nuevo fármaco aún no se ha probado para ese grupo de mujeres, teniendo en cuenta que por las condiciones de su enfermedad son pacientes muy vulnerables y los medicamentos con ellas tienen que cumplir un perfil de bioseguridad súper estricto. A nosotros, como centro de referencia en las islas, nos gustaría participar en ese ensayo clínico y trabajar en esa línea», avanzó la jefa de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil. | M. J. H.

Suscríbete para seguir leyendo