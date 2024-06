La historia de Rosita y Paco, una amistad de altos vuelos entre una gaviota y un hombre tras salvarle la vida en Tenerife

Los animales se han vuelto el mejor amigo del ser humano. La realidad muestra cientos de historias en las que el amor o la amistad nace entre dos especies distintas a simple vista, pero con más cosas en común de lo que parece. La historia de Rosita y Paco es una más, pero no deja de ser especial por ello.

En San Cristóbal de La Laguna, concretamente en la Punta del Hidalgo, ha nacido una relación de amistad entre un ser humano y una gaviota. Tanto es así que Paco, el protagonista de esta historia junto a Rosita, ha querido contar cómo nació y demostrar lo importante que se ha vuelto esta gaviota para él.

En este lugar de la costa de Tenerife, Paco cuenta como su primer encuentro con esta ave fue muy sencillo. Aunque él lo haga tan simple, la realidad es que le salvó la vida: "Había un pajarito en los charcos y se veía herido. Cuando fui tenía un anzuelo clavado en la patita derecha y de inmediato acudí a socorrerla con un botiquín".

Ahí no quedó el rescate. Paco la acogió en su hogar cuatro días y cuando estuvo recuperada la liberó desde la azotea de su casa. La historia parecía tener su final aquí pero, tras uno o dos años, Rosita volvió a retomar el contacto con su salvador. Tras el aviso de unos compañeros de trabajo de que una gaviota no se iba del negocio, Paco no daba crédito a lo que veía.

Rosita había vuelto, algo que el protagonista nunca pensó que se daría: "La reconocí porque en la patita derecha tiene todavía una pequeña cicatriz del corte que le hice para poder quitarle el anzuelo". Así, "empezó una relación muy bonita de lo que es el hombre y los animalitos". Una relación de amistad basada en el agradecimiento.