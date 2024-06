"Niño sin padre, albóndiga humana": una madre denuncia ante la Guardia Civil el acoso a un niño en un instituto de Canarias

El bullying es un infierno, muchas veces silencioso, por el que tristemente algunos niños, niñas y adolescentes pasan en su etapa escolar principalmente. Este es el caso que ha denunciado una madre sobre su hijo en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Doctoral, en Gran Canaria. Jorge (nombre falso que daremos para proteger la identidad del menor) comenzó su andadura en el centro en septiembre de 2023 para cursar 1º de la ESO.

Desde ese momento, la madre denuncia que su hijo "ha sufrido dos agresiones a manos de cinco de sus compañeros". El niño, según cuenta su progenitora, es acorralado y amenazado, además de recibir burlas sobre su peso y su familia. "Puto gordo, niño sin padre, huérfano, gordo de mierda, eres una pera o albóndiga humana" son solo algunos de los adjetivos que habría tenido que soportar el menor, de doce años. La madre de Jorge apunta que se ha enterado por otros niños de agresiones como el lanzamiento de una mesa en la espalda de su hijo.

Trinidad González, madre de este menor y la encargada de denunciar la situación por medio de TikTok, asegura que el niño ha llegado a ser agredido en el forcejeo con alguno de los acosadores. Agresiones y hechos que ha denunciado ante la Guardia Civil mediante un parte médico. El niño se ha visto en la tesitura de tener que relatar a un guardia civil que lo iban a matar si iba al día siguiente al centro porque su madre lo había defendido, según apunta su progenitora.

Desde el centro le han asegurado a la madre de Jorge que "el director del centro me dijo que no me preocupara, que se tomarían medidas contra los agresores". Medidas que no han servido para nada, ya que pese a haber expulsado a alguno de los agresores, las amenazas e insultos se repiten.

El centro le ha dicho en otras ocasiones a la madre que Jorge también provoca y agrede. El niño también fue expulsado a comienzos de 2023 durante unos días. Trinidad aceptar la expulsión de su hijo si hace las cosas mal, pero justifica que su comportamiento se debe a lo que está sufriendo. Incluso le han dicho que su hijo está siendo investigado como posible acosador, algo que ella "no estoy dispuesta a permitir porque el acosado, agredido y tiene problemas físicos y psicológicos es mi hijo".

Más amenazas y golpes

Las expulsiones no han resuelto nada. Jorge cuenta a la madre que "lo agreden, lo hacen un 'mataleón' y lo linchan a patadas, a lo que mi hijo responde con empujones", explica González en su vídeo en redes sociales. Esto ha llevado a que el niño tenga miedo a salir por la puerta principal porque lo están esperando, al igual que le ha producido distintas consecuencias.

Jorge ha empezado a suspender asignaturas y tiene problemas de salud mental. Trinidad asegura que el niño se ha vuelto "más introvertido. Tras varias sesiones de terapia llegamos a la conclusión de que algo grave ocurre en el instituto". De todos los insultos que recibe, la madre asegura que los que más le afectan son los que tienen que ver con la ausencia de un progenitor masculino.

La segunda denuncia ante la Guardia Civil se centra en la omisión que está haciendo el instituto sobre este caso. Trinidad cuenta que "un grupo de varios niños me confirmaron que le iban a pegar, me llamaron puta vieja, me dijeron que tenía más años que la Biblia, todo esto delante del resto de niños". Ante esta situación, "el centro no me llama para avisarme, están mirando para otro lado". Trinidad afirma que el pasado 13 de mayo, "tanto la tutora como el jefe de estudios no se ponen en contacto conmigo para notificarme que mi hijo ha sido agredido en presencia de ellos".

La consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene un sistema de prevención del acoso escolar independiente. Trinidad ha recurrido a este servicio, ya que se activa a petición de las familias. Desde el centro, el director le ha dicho a ella, según cuenta la madre de Jorge, que "le dan pena los agresores porque son niños de familias desestructuradas que van a acabar en la calle o en centros de menores".

Ante esta situación, Trinidad defiende lo suyo de manera entendible: "A mí lo que me preocupa es que mi hijo está siendo agredido y acosado desde principios de curso y nadie se lo ha tomado en serio ni ha tomado medidas para protegerle".