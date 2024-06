Los jóvenes sin contrato predoctoral canario piden justicia: "Nos obligan a pagar por errores ajenos"

A sus 29 años Alicia Rodríguez se encuentra sumergida en el segundo año de su tesis doctoral en la que estudia cómo la actividad humana afecta a la megafauna marina (cetáceos, tiburones y rayas). Tras concatenar varios contratos de apenas unos meses de duración, este año albergaba la esperanza de abandonar la inestabilidad laboral haciéndose con una de las 85 subvenciones que ofertaba el Gobierno de Canarias en su convocatoria Tesis 2024. Hace dos semanas, tras meses de espera, se topó con una realidad que le devolvió a una montaña rusa emocional: no solo con que había caído en el pozo de los desestimados, sino que además no había sido bien evaluada por la Administración. "Me faltan al menos dos puntos", reseña. Y, de habérselos contado, estaría dentro.

Las nuevas normas por las que se rigen los contratos predoctorales canarios le obligan a ella y a otros tantos, a presentar alegaciones contra la resolución de la Agencia Canaria de Investigación (Acisii) fuera de plazo y con sus propios medios. Una de las tantas peculiaridades de esta convocatoria

Hasta 300 euros le ha costado, de momento, esa defensa a Rodríguez, que es la primera de la lista de desestimados del área de ciencia. "He tenido que hacer un recurso de reposición para poder presentar alegaciones a mi puntuación", explica Rodríguez, que insiste en que aún no se lo han respondido. "Es frustrante y encima aún no he recibo respuesta", afirma la investigadora que quedó primera de la lista de desestimados en la rama de Ciencias.

Sin resolución provisional

Su bolsillo hubiera sufrido menos si la convocatoria hubiera mantenido una figura con la que contaba anteriormente: la resolución provisional. "Al menos el periodo de alegaciones hubiera sido gratis para nosotros", insiste Rodríguez. Pero la resolución provisional forma parte del pasado, al menos para as convocatorias competitivas de la Consejería de Universidades y Ciencia.

Para ahorrar tiempo y dinero –en aras de cumplir con el mandato Europa, que es la que financia gran parte de la convocatoria–, la Agencia ha cambiado ciertos aspectos en las bases por las que se rige. Y entre otras cosas, eso significa no contar ni con una resolución provisional y ni con una lista de reserva.

Tesis 2024 ha publicado directamente su resolución definitiva y quienes han quedado desestimados no podrán cubrir, al menos de manera directa, las renuncias que se produzcan (que ya ascienden a seis).

La Administración se ha congratulado de haber podido resolver todo el proceso "antes del 1 de junio" para que los beneficiarios puedan empezar a financiar su tesis antes de que acabe el curso académico. Además, ha abierto la puerta a poder acceder a uno de los contratos que han quedado desiertos vía reclamación. "Ya una de las cinco reclamaciones que hemos recibido han podido acceder a uno de estos contratos", explicó el director de la Agencia, Javier Franco.

Pero el tiempo ganado para algunos, está convirtiéndose en un gasto económico y malestar para los jóvenes investigadores que se han quedado en esa ingente lista de desestimados –son más de 160– y que afirman estar "pagando los errores de otros". De hecho, Rodríguez ha sido contundente y señala que la justificación que le ha dado la Agencia para puntuarla de ese modo va en contra de las "propias bases de la convocatoria".

Andrea Abreu, de 26 años, también se ha visto obligada a presentar alegaciones. La joven investigadora lleva ya tres años elaborando su tesis doctoral en Química. "Vi el informe de valoración y presenté un recurso, me puntuaron con un cero en uno de los apartados sin justificación, ya que yo he trabajado con otros grupos de investigación", insiste. Abreu tampoco ha recibido aún respuesta.

Tesis de gratis

Para Abreu esta beca iba a conseguir que pudiera "afianzarla" en la tesis. No en vano, hasta ahora tan solo ha podido dedicarse de forma parcial a su investigación, pues necesitaba trabajar en otra empresa para poder sufragar los gastos derivados. "Esto me afecta directamente, ya no tengo financiación así que estoy haciendo la tesis de gratis", insiste Abreu.

Ángel Alexis González Rodríguez asegura sentirse "un poco molesto". El historiador del arte que se ha metido de lleno en el mundo de los videojuegos, quedó número 4 de desestimados de artes y humanidades en la convocatoria Tesis 2024. Pero como insiste, esto no debería haber sido así porque tenía puntuación de sobra.

Y es que asegura que uno de los puntos de baremación de la convocatoria, que pedía acreditar los proyectos en los que el solicitante había tenido financiación competitiva, no quedaba del todo claro. Cuando trató de comunicarse con la Administración –una vez conocida su puntuación– para resolver este problema le comentaron que "tendría que haber preguntado" si tenía dudas.

Pero cuando no existe un periodo de alegaciones porque se elimina esa fase provisional, incluso la subsanación más nimia se convierte en una quimera. "No voy a presentar alegaciones, no le veo sentido cuando lo que me comentan es que debería haber preguntado"; insiste el afectado, aunque se lo toma con deportividad: "el próximo año ya sé que hacer".

El biólogo Andrés Rufino se encuentra en la misma tesitura que González, pero con una diferencia: él sí está bien puntuado. "No tengo de qué quejarme, pero con mi puntuación, si hubiera una lista de reserva hubiera tenido alguna oportunidad", revela Rufino.

El biólogo estudia la respuesta de los erizos de mar a los cambios de pH y acidez en el océano debido al cambio climático. Este año empezará a hacerlo "gratis". "He tenido algunos contratos a tiempo parcial como técnico, pero en octubre se me acaba", indica el joven de 26 años, que esperaba que este contrato le ayudara a estabilizarse. En su caso esperará a la ULL. Si sacan algún contrato propio me presentaré", explica.

La Agencia Canaria de Investigación (Aciisi) ya ha anunciado que las bases de la convocatoria serán las mismas el año que viene, pues cambiarlas supondría un nuevo retraso en la siguiente edición. Sin embargo, y a la vista de los problemas que ha provocado esta convocatoria, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte) ha insistido en la necesidad de cambiarlas para que esto no vuelva a suceder.

