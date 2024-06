Eric S. Maskin: "No veo motivos por los que Europa no pueda competir con China [en sectores estratégicos]"

La inflación se ha estancado por encima del 2 %. ¿Cuándo piensa que se recuperará la economía de este golpe?

Mi trabajo no es hacer predicciones sobre economía, pero creo que las condiciones tanto en Europa como en Estados Unidos son lo suficientemente buenas como para que los bancos centrales comiencen a reducir los tipos de interés. Quizá de cara a final de año empecemos a ver mejoras.

España está llevando a cabo reformas expansivas a nivel social y económico en vez de recurrir a la austeridad de otras crisis previas. ¿Cree que es un acierto?

En momentos de crisis la austeridad es precisamente la estrategia incorrecta. Lo que hay que hacer es estimular la economía, principalmente a través de la producción y, por contra, cuando hay un momento de bonanza es cuando viene bien cierta austeridad para recortar gastos innecesarios.

Eric Maskin, en su entrevista con Levante-EMV, ayer. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

¿Por cree qué está creciendo la ultraderecha si no hay un caldo posbélico como pasó en el siglo XX?

La gente echa la vista 30 años atrás y ve que la economía era mucho más boyante que ahora. Los políticos de derechas se aprovechan de esa nostalgia de épocas anteriores más exitosas y dicen "déjanos llevarte al pasado". Por supuesto, eso es imposible y sus soluciones no funcionan, aunque el mensaje es muy atractivo.

¿Está preocupado por las elecciones en Estados Unidos?

Creo que la posibilidad de que Donald Trump vuelva a salir elegido es preocupante. Pero no creo que vuelva, porque la mayoría de los estadounidenses se han dado cuenta que eso es un peligro para nuestro futuro. Creo que si Biden es reelegido, que es lo que yo espero, el mundo será un lugar mejor. Será bueno no sólo para Estados Unidos, sino para todos. Biden es alguien que cree en la cooperación internacional y perseguirá ese camino, que nos beneficiará a todos. Quizá estoy siendo demasiado optimista, pero yo realmente creo que ese será la situación.

¿Cree que Europa ha perdido la partida con China en sectores estratégicos como el de las energías renovables o el coche eléctrico?

No veo motivos por los que Europa no pueda competir eficazmente con China, porque aunque hayan aumentado la producción, hay muchos otros ámbitos en los que todavía no ha sido capaz de alcanzar a Europa, como el PIB per cápita y la renta per cápita. La competencia lo que hace es fomentar un mejor rendimiento y en este caso, si aparece una nueva competencia económica para Europa y Estados Unidos, eso es lo que va a provocar.

Eric Maskin, en su entrevista con Levante-EMV, ayer. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

La Comunitat Valenciana se está intentando convertir en una referencia europea en la movilidad sostenible y la electrificación de la automoción. ¿Qué importancia tendría esto para su posicionamiento?

Sería extremadamente importante. Los coches eléctricos y la energía renovable son el futuro y si este territorio puede seguir ese camino, sería fantástico. Estoy muy a favor de invertir en las industrias del futuro y esta parece una buena elección.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. ¿Es más una oportunidad o un riesgo?

Uno de los peligros de la inteligencia artificial es la capacidad de engañarnos. Puedes coger una imagen mía, que diga algo que no estoy diciendo y expandir una noticia falsa. Es necesario que haya regulaciones que limiten eso. Pero en el lado positivo, creo que la IA tiene el potencial de hacer nuestras vidas, especialmente nuestra vida laboral, mucho mejor.

Suscríbete para seguir leyendo