Kamran Eshraghian: «Sin la microelectrónica no existiría la Inteligencia Artificial»

Kamran Eshraghian, conocido en la comunidad científica internacional por ser uno de los padres del diseño de los circuitos integrados (chips o microchips) visita actualmente el Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universiad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el que colabora desde hace más de tres décadas y del que destaca su papel en Europa en el desarrollo de tecnología dirigida al sector aeronáutico, aeroespacial y de la biomedicina, entre otros.

Ha sido uno de los protagonistas a nivel mundial del desarrollo de la microelectrónica en los años 70, y se considera uno de los padres del diseño de circuitos integrados (chips). ¿Cómo recuerda esos comienzos?

Uno de los mayores éxitos de la tecnología microelectrónica es que a finales de los años 70 se consideraba una especie de filosofía, y sin embargo, es lo que ha dado lugar a que el mundo de la IA esté apoyada en la microelectrónica. Sin la microelectrónica no existiría la Inteligencia Artificial.

¿Ya se vislumbraba en esa época, en los 70, la aparición de la Inteligencia Artificial?

Era algo muy, muy lejano, ni siquiera era una idea en los años 70. Lo único que se sabía era el tamaño que tenía el cerebro y lo que se estaba buscando entonces es si, de alguna forma, podríamos con microelectrónica hacer algo similar a lo que hace el cerebro, pero el campo de la IA no existía. Posteriormente, en 1987, apareció un grupo liderado por el profesor Carver Mead, de Caltech -California Institute of Technology- en Estados Unidos, que empezó a trabajar en visión artificial. Yo también en la Universidad de Adelaida, en el sur de Australia, lideré una investigación similar sobre la visión de los insectos, es decir, cómo traducir la visión de los insectos a un chip de silicio, de hecho realizamos los primeros chips, a nivel mundial, en visión de los insectos. Pero quizás lo más importante del campo de la microelectrónica (VLSI), -que significa meter en una pastilla de silicio millones y millones de transistores-, fue unir a la comunidad científica con un mismo objetivo, que era el desarrollar circuitos integrados. Y eso me sirvió además para conocer a los investigadores del IUMA y venir a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

¿En qué proyectos trabaja en la actualidad?

Me muevo entre el mundo académico y el mundo empresarial, y ahora trabajo en temas de neurocomputación, en trasladar la forma en la que trabaja el cerebro a microlectrónica. Una de mis mayores preocupaciones es que la investigación sea útil a la sociedad y basándome en eso, a través de una de las empresas que he creado, iDatamap Corporation, he desarrollado una tarjeta, en la que cualquier persona puede llevar en su bolsillo su historial médico, con la información de las radiografías, resonancias magnéticas, análisis... No tienes que depender de un sistema centralizado, no se necesita internet, ni batería.

¿Por qué los chips se han convertido en una prioridad geoestratégica de alcance global?

Desde hace 10 años se viene trabajando mucho en Inteligencia Artificial, pero lo que tal vez no se sabe es que esos algoritmos de IA consumen mucha potencia, mucha energía, muchísimo más de la que consume el cerebro humano, pero el software que son estos algoritmos, sin la microelectrónica no puede existir.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la crisis actual de los semiconductores?

No lo veo como una crisis, lo veo como una oportunidad para que más elementos entren a jugar la partida. En primer lugar, es una oportunidad para que haya más competencia, para crear más industria fuera de Asia, es una oportunidad porque sirve para crear empresas fuera de Taiwán. Y, en segundo lugar, es una oportunidad para que los gobiernos y los investigadores tengan presente la importancia de la microelectrónica como tractor de la tecnología y del desarrollo general de la humanidad. Esto puede dar lugar a que tengamos muchos actores, no necesariamente top, que den lugar a que se desarrolle más la microelectrónica. Por tanto, yo prefiero verlo como una oportunidad y no como una crisis.

¿Cómo ve la situación en Europa, ve factible combatir esa dependencia del sudeste asiático en la producción de chips?

No veo que la independencia sea importante, lo que tenemos que hacer es unir distintos esfuerzos, con todas estas compañías que van apareciendo para que ocurran cosas. Europa tiene un reto lleno de oportunidades para crear grupos de investigación como el IUMA-ULPGC, situado en un sitio remoto, pero que es parte de Europa y de la oportunidad que tiene Europa en este campo, de forma que en vez de fabricar estas tremendas empresas en Texas, que cuestan mucho dinero, ¿por qué no se crean en Canarias?

¿Cómo empezó su relación con el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC, y en qué consiste actualmente?

A principios de los 90 solía impartir seminarios y cursos a profesores universitarios en toda Europa sobre una tecnología nueva que avanzaba muy rápidamente, y al final de uno de ellos en Suiza, se me acercó un joven profesor que no conocía y me dijo que me quería invitar a la Universidad de Las Palmas, ni siquiera entendía el nombre porque no conocía Canarias. Era el profesor Roberto Sarmiento y le dije que me invitara pero que tenía los tres próximos años ocupados en mi agenda. Cuando llegué a Australia, recibí una carta con un sello muy bonito de Canarias y una de mis secretarias me dijo, que era un sitio de vacaciones estupendo, y así comenzó nuestra relación, de hecho en esa misma fecha estaba invitado a Stanford en EEUU y lo cambié por venir a Las Palmas. Eso fue en el año 90 y desde entonces colaboro con el IUMA, en microelectrónica y en ingeniería neuromórfica -emular el cerebro humano para imitar estructuras neurobiológicas ubicadas en el sistema nervioso-, todo lo relacionado con ingeniería biomédica, biomedicina, tecnología para el espacio, para los drones e industria en general.

¿Cree que la IA es una aliada para resolver muchos de los problemas de la sociedad?

La IA es solo una herramienta y no debemos sentirnos amenazados por ella, sino entusiastas, como plataforma para el desarrollo de la sociedad. Tan pronto como resolvamos los problemas morales y filosóficos que existen sobre la IA, será una herramienta que nos ayudará mucho a desarrollar la humanidad. La IA y la ética o la moral tienen que ir juntas. Hay mucho debate en Europa, en Estados Unidos y en Asia, sobre el uso de la IA y hay corrientes a favor de que los niños no la utilicen. No estoy de acuerdo, la IA hay que usarla, pero con unas reglas del juego.

¿Seguirá la microelectrónica jugando un papel clave en los próximos desarrollos relacionados con la IA?

Completamente. Si no hay microelectrónica no hay Inteligencia Artificial, que es software. Hay básicamente dos elementos, que es el software y el hardware, pero hay un tercer elemento que es el comportamiento del cerebro y cómo funciona, y es en este tercer elemento en el que estamos trabajando con el IUMA-ULPGC, en cómo compaginar la parte neuronal con la parte de hardware y la de software y crear una plataforma que trabaje el procesamiento con neuronas, software y hardware, para resolver muchos de los problemas en biomedicina, medicina preventiva, drones, espacio...

¿El cerebro humano es una buena fuente de inspiración para trasladar su forma de procesar información a un chip?

Absolutamente. Sabemos muy poco del cerebro, pero lo que sabemos es que es extremadamente eficiente, hay más conexiones en el cerebro que las que podemos ver en las galaxias. La forma en la que funciona el cerebro puede y tiene que ser trasladada a la microelectrónica para resolver mucho de los problemas con los que nos encontramos.