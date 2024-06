Canarias abre la puerta a conseguir un contrato predoctoral vía reclamación

Canarias ha abierto la puerta a conseguir una de las plazas de contratos predoctorales canarios que han quedado desiertas tras la renuncia de algunos beneficiarios a través de reclamaciones. Así lo ha explicado la propia Consejería de Ciencia, que asegura haber cubierto ya una de las seis renuncias a sus contratos predoctorales de la convocatoria Tesis 2024 con uno de los jóvenes investigadores desestimados, después de que el afectado formulara alegaciones.

Esta es, de momento, la vía más rápida que la Administración canaria ha encontrado para tratar de solventar un problema que llevaría a la Administración a tener que reinvertir el crédito destinado a este propósito (7,9 millones de euros) en otro menester. Y es la Consejería de Ciencia se ha dado cuenta de que el número de renuncias –seis por el momento– y la falta de una lista de reserva están mermando su capacidad para poder ejecutar la subvención en su totalidad.

En todo caso, la Administración busca otras alternativas que le permitan llenar el cupo y poder financiar los 85 contratos comprometidos por la propia Migdalia Machín, consejera del área. Entre las posibilidades se encuentra la de "otorgar una subvención finalista a las universidades canarias".

Cabe recordar que la Consejería ya ha destinado 300.000 euros a cada universidad para poner en marcha su propio programa posdoctoral y ha otorgado 367.000 euros para otros menesteres, entre los que podría estar la creación de un programa predoctoral propio. "Se ha realizado un esfuerzo importante aumentando la financiación de las universidades públicas un 45% pasando de 2,8 millones a 4 millones de euros", insisten desde la Consejería.

La Universidad de La Laguna (ULL) en este sentido, ha adelantado que una de sus prioridades es la creación de estos contratos, que podrían llegar a una veintena de jóvenes investigadores.

El problema se ha producido porque la convocatoria canaria no cuenta con lista de reserva. Una situación que ha dejado a 162 jóvenes investigadores desestimados –según los últimos datos de la Agencia– sin poder acceder a la ayuda, pese a que seis beneficiarios ya han renunciado a ella. Un número que, además, se prevé que aumente, ya que en las próximas semanas se publicarán la resolución de las Ayudas para la formación de profesorado universitario (Programa FPU) del Ministerio de Ciencia.

Es la primera vez que esta convocatoria canaria Tesis carece de lista de reserva. La decisión, que queda plasmada en las nuevas bases de la convocatoria, se ha tomado en aras de que la Administración sea más "eficaz y eficiente", en concreto reduciendo el tiempo del proceso de adjudicación para ahorrar costes –dos preceptos que se solicitan desde la Unión Europea para acceder a los Fondos Europeos Plus–. Así queda constatado en el Decreto 151/2022, que para adaptarse a la normativa europea establece que ninguna convocatoria competitiva que plantee Canarias cuente con dicha lista de reserva.

En este sentido, la Agencia quiere responder a algunas de las críticas de los jóvenes investigadores, que denunciaron que la concesión se publicó sin listado provisional. Según la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), esta decisión ha hurtado a los participantes la posibilidad de hacer alegaciones previas a la publicación.

Desde la Agencia destacan que "se optó por la eliminación de la concesión provisional para reducir la burocracia administrativa" y para eliminar un mes la tramitación. "En consecuencia, las personas participantes han podido comenzar el 1 de junio", destacan desde la Administración.

Además, la Agencia insiste en que no les ha hurtado la posibilidad de presentar alegaciones. "Las reclamaciones se pueden realizar por recursos que se tramitan a través de la consejería que suple la función de las alegaciones presentadas a la concesión provisional y no ralentizan el periodo de tramitación", insiste la Consejería. De momento tan solo se han presentado cinco reclamaciones.

Cambio de bases

De momento, estas serán las bases que seguirán rigiendo los contratos dedicados a investigadores que están realizando su tesis doctoral en los próximos años. Así lo ha adelantado la Agencia, que recalca que cambiar las bases en este momento podría producir nuevos retrasos en la convocatoria. No en vano, durante 2023 no se pudo publicar la convocatoria pertinente debido a la elaboración de las nuevas bases para aplicar los reglamentos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Desde Jinte, sin embargo, entienden que una situación como esta no puede volver a ocurrir. "Es fundamental realizar cambios importantes en las bases de próximas convocatorias de contratos predoctorales, mientras se tramita en paralelo la siguiente", argumentó el vicepresidente de Jinte, Sergio Siverio. Entre los aspectos mejorables señalan precisamente la no previsión de la lista de reserva para solicitudes desestimadas, el injusto criterio de desempate de ponderaciones y el requisito de admisión o matrícula en un programa de doctorado para presentar solicitudes, y exigen homologar la regulación a otros contratos predoctorales existentes en el Estado.

