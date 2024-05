Pilar Jurado: “Un artista tiene la obligación de ser el espejo en el que se mire la sociedad”

Mujer luchadora que has llegado a acumular hasta seis títulos superiores en composición, dirección de orquesta, canto, piano, musicología y pedagogía musical. ¿Cómo fue tu primer contacto con la musica?

Desde muy pequeña cantaba, pero con 7 años, una noche vi la pelicula ‘Strangers in the night’ y al día siguiente me vio mi madre con un xilófono pequeñito tocando la canción de la película y se quedó́ tan impresionada que me preguntó́ si quería estudiar música. Tuve que esperar hasta tener los 8 años cumplidos para poder entrar en el conservatorio. Pero ese fue el punto en el que mi madre se dio cuenta de que había algo que se salía de lo normal.

Has sido la primera mujer en estrenar en el Teatro Real, ¿qué ha significado ese logro?

Estrenar una ópera en el Teatro Real es uno de los mayores hitos que puede realizar un compositor en España, sea hombre o mujer. Y el privilegio que supuso para mí hacerlo en las condiciones de máxima excelencia con las que se llevó a cabo, es algo que difícilmente se volverá a repetir en mucho tiempo. El que una mujer conquiste un espacio en nuestra sociedad es abrir ese espacio a otras mujeres y normalizar que el talento está más allá del género.

Estás de gira con tu espectáculo ‘Callas by Pilar Jurado’. ¿Cómo ha sido acercarte a ella?

Este personaje forma parte de mi vida desde mis inicios. Con sólo 14 años pasaba algunas tardes con mi amigo Ignacio Vargas Bernabéescuchando en discos de vinilo a todas las grandes. De hecho, te anticipo que ‘Callas by Pilar Jurado’ va a ser vinilo. Estoy ya trabajando en la producción y espero presentarlo antes de las próximas Navidades. Me hace mucha ilusión. Maria Callas es un personaje muy particular por todo lo que supuso como fenómeno social, su participación en películas, su presencia en los medios... Se convirtió en una verdadera leyenda. Yo aprendí a trinar escuchándola y hay muchas cosas de mi vida que están ligadas a ella. Ha sido para mí́un orgullo pisar muchos de los teatros que ella pisó. Así que cuando llegó su centenario me pareció que la mejor manera de honrar su memoria era hacerle este ‘Callas by Pilar Jurado’ y la acogida está́ siendo impresionante. Voy a hacer un concierto muy especial en Los Veranos de la Villa en Madrid con orquesta y en abierto. Poder llevar la excelencia al gran público es maravilloso porque si hay algo que consiguió Callas fue democratizar su figura y que fuera querida no sólo por los amantes de la ópera, sino por la sociedad en general.

También estrenaste recientemente ‘El Coraje de la Rosa’. ¿Por qué es especial esta obra para ti?

Esta obra que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes, con una espléndida Orquesta Sinfónica Nacional de México dirigida por Ludwig Carrasco, está dedicada a una de ‘Las Trece Rosas’, Pilar Bueno Ibáñez, mi tía abuela. Y creo que, en un momento como el actual, en el que hay una situación de tanta sinrazón, con tantas guerras, es importante acordarnos de los errores del pasado, de todas las masacres innecesarias para no volver a repetirlo. La mejor manera de honrarles es que el mundo encuentre la manera de llegar diplomáticamente a acuerdos que nos permitan a todos vivir mejor. Nadie gana en una guerra.

La soprano Pilar Jurado. / Alba Vigaray

Además, dedicas tiempo a proyectos solidarios…

Siempre he dicho que un artista tiene la obligación de ser el espejo en el que se mire la sociedad. Me preocupa dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo hemos recibido y es inevitable ayudar a visibilizar algún tema que me parece importante. Por ejemplo, en 2013 la Organización Internacional del Trabajo me nombró embajadora Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. O la lacra social que sigue siendo la violencia de género. Necesitamos vivir en un mundo más justo y eso pasa porque las mujeres puedan desarrollar su talento y vivir tranquilas.

¿Cómo crees que puede contribuir la música al bienestar y la cultura de las personas?

Estamos viviendo un momento de profundo cambio tecnológico, político y social. Esto está haciendo que la cultura, y con ella la música, erróneamente se confunda con el entretenimiento. La música es mucho más que eso. En un mundo digital, la música sigue siendo el arte más abstracto y el que más directamente impresiona en nuestro cerebro y es capaz de transmutar nuestras emociones. Pero en un mundo tan visual, cada vez precisa más de otros elementos para impactar en la sociedad y esto está transformando también los diferentes géneros musicales. Como en mi ópera, el futuro es cada vez más una “página en blanco”.

Has sido la primera presidenta ejecutiva de la SGAE, ¿cómo crees que impactará la inteligencia artificial en la forma en que se crea y se consume la música?

La creciente capacidad de la IA para tareas complejas está llegando a la creación musical y esto abre las puertas a una nueva incertidumbre laboral en músicos y cantantes, que no sólo ven copiadas sus fórmulas creativas, sino que incluso descubren sus voces suplantadas. El gran reto al que nos enfrentamos es cómo reglar la autoría de las obras generadas por IA y en qué podría acabar devaluando a la generación por humanos. El gran público va a consumir aquello que se difunda mayoritariamente, sin plantearse su procedencia. Inevitablemente, los profesionales de la música debemos entender este momento de nuevos paradigmas tecnológicos y encontrar fórmulas que preserven la emocionalidad del arte, utilizando la IA como herramienta que amplifique el talento musical y la creatividad humana. Me interesan muchísimo todos los avances que está habiendo y estoy muy involucrada en el tema de las leyes que se tienen que crear en torno a la inteligencia artificial y trabajando para que sea una ayuda y no el final de demasiados profesionales del sector.

«El próximo 2 de noviembre estaré en el Auditorio Nacional y traeré invitados sorpresa»

Háblanos de tus proyectos...

Estoy de gira internacional con ‘Callas by Pilar Jurado’ y seguiré también con la gira nacional. El 2 de noviembre ofreceré una versión muy especial de este recital en el Auditorio Nacional junto a invitados muy estelares que aún no puedo desvelar. Tengo varios encargos como compositora, y entre ellos destaca el que me acaba de hacer la Orquesta y Coro Nacionales de España, “La tumba de Antígona” que se estrenará en mayo de 2025. Mi proyecto más ambicioso, en el que llevo años trabajando, consiste en la creación de todo un universo entorno a lo vocal, y para ello acabamos de crear la Academia de las Artes y las Ciencias de la Voz de España.