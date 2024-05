José Luis Vera siempre ha sido un enamorado de la filología

Prepararse como docente suelen decir que es labor de toda una vida. Realmente es así; el maestro y la maestra se encuentran siempre en continuo aprendizaje y formación. José Luis Vera, el profesor especialista en Inglés que nos ha abierto las puertas de su casa estos días, para recordarnos los cambios que han surgido en estos años en el estudio del inglés y las lenguas modernas, es una muestra de ello.

Después de superar el examen de entrada comenzó sus estudios de Magisterio que tuvieron lugar entre el 66-69. «Sin duda alguna, recuerdo con cariño el ambiente estudiantil de La Laguna y, sobre todo, a los compañeros de promoción. Digo compañeros en masculino porque en ese momento separaban a los alumnos y a las alumnas, aunque teníamos nuestros trucos para vernos» comenta. «Todavía nos seguimos reuniendo después de 55 años. Del profesorado recuerdo gratamente a Inmaculada Corrales, Carmen R. Montelongo, Domingo Navarro, Chiara Salomone, Amparo Morales, Anselmo Fariña y Fidel Gil.

Lo de José Luis siempre ha sido hacer dos o más cosas al mismo tiempo. «La normativa en ese momento no permitía acceder a Filosofía y Letras directamente al terminar Magisterio y yo tenía en mente hacer Filología Francesa, ¿qué hacer? Tres compañeros de Magisterio hicimos el Bachillerato Superior nocturno en el Instituto Cabrera Pinto para así poder acceder sin dificultad a la Universidad», aclara. «Es decir, por la mañana y media tarde en Magisterio y al salir nos íbamos al Bachillerato nocturno. Salíamos a las 10 de la noche y luego era hacer autostop hasta Taco para comenzar al día siguiente de nuevo. Por suerte, la normativa cambió y pude incorporarme a Filosofía y Letras con Magisterio».

De viaje a Francia

Era frecuente en esos años que los jóvenes salieran fuera a experimentar otras culturas y lenguas. «En el verano de 1967, un amigo del mismo curso de Magisterio y yo nos apuntamos a una estancia en Francia de un mes a través de Viajes SEU de La Laguna. En principio, la idea era colaborar a rehabilitar la Catedral de Reims, al norte de Francia. Nunca podré agradecer suficientemente a mi familia que me apoyase en esa decisión y que me diese 1.500 pesetas para pagar el billete de barco y sobrevivir en el trayecto. Sin duda alguna, las restricciones vividas por las familias en su infancia y juventud hicieron de motor para que intentasen que nosotros tuviésemos otras oportunidades que ellos no tuvieron», comenta. «Siguiendo con nuestro viaje, atravesamos la Península desde Cádiz a San Sebastián en autostop. Cuando llegamos a Irún, pasamos a Hendaya y al saber el precio del billete de tren hasta Reims nos preguntamos ¿qué hacer con el poco dinero que nos queda? Yo tenía el número de teléfono de una familia canaria de Barranco Grande que vivía en Montauban –cerca de Toulouse– y llamamos. Luciano y familia nos aceptaron en su casa y para allá nos fuimos. Antes de una semana teníamos trabajo en una finca en la que se cultivaban y recogían manzanas y melocotones. Nos dieron alojamiento gratuito en esa finca, a la cual venían muchos jóvenes del entorno a trabajar, hecho que nos abrió muchas oportunidades para disfrutar del contexto», recuerda. «Nos pasamos tres meses trabajando, terminando en París con lo que habíamos ahorrado. La vuelta a casa fue distinta. Ya teníamos dinero suficiente, nos recorrimos todo el norte de la península y cogimos el barco en Vigo que hacía escala en Santa Cruz en su camino a la Guinea Española. Gran y enriquecedora experiencia».

Llamarte a filas

«Después de terminar Magisterio 66-69. Estuve unos meses dando clase en los Salesianos de Santa Cruz y preparando oposiciones. Me sorprendió que me llamasen a filas a pesar de haber solicitado una demora. Estando en Hoya Fría hice las tres pruebas de la oposición. Es imposible no mencionar al teniente de la compañía Francisco Álvarez, amigo de juventud en Taco. No era posible salir del cuartel en el período de instrucción, pero él se responsabilizó en llevarme a los tres exámenes, quedarse fuera hasta que yo terminase y llevarme de vuelta al cuartel. Una experiencia inimaginable en esa época. Aprobé la oposición y me destinaron a Ingenieros en La Cuesta», comenta. «En ese momento hice, no dos sino tres cosas en paralelo: soldado, profesor de los compañeros soldados por integrarme en Alfabetización de Adultos y asistir a primero de Filosofía y Letras por la tarde vestido de soldado. El reto, aunque complejo, se superó. Obviamente hacía las guardias los finales de semana. Estudiaba entre turnos de guardia y también daba clases al hijo del comandante cuando me necesitaba».

«La experiencia en el primer año de Universidad fue magnífica. Durante los dos cursos de Filosofía formamos un grupo de trabajo de cinco miembros en el que cada uno de nosotros se dedicaba a tomar apuntes de la asignatura y preparar los apuntes. Dije cinco y es que eso es lo que se podía hacer con una máquina de escribir y cuatro calcos. No había fotocopiadoras en La Laguna en el año 70», aclara. «Es imposible no recordar a mis queridos Adrián Alemán (nuestro especialista en Arte), Manuel Augusto Hernández (nuestro profesor particular de Latín), a María del Carmen Lindell (mujer de Ernesto Salcedo, director de El Día) e Ilse Gebele. El 2º curso de Filosofía y Letras lo hice también en el turno de tarde porque por la mañana era profesor de adultos».

Su cambio del francés al inglés fue casi anecdótico. «Antes de terminar segundo, y en el pasillo, me encontré con Chiara Salomone, que en ese momento era profesora de Filología Inglesa, pero que había sido mi profesora de francés en tercero de Magisterio, y le conté que pensaba hacer Filología Francesa, pensando que le iba a resultar interesante. Ella me hizo una pregunta que no esperaba ¿Por qué no haces Filología Inglesa? Le respondí con otra pregunta ¿cómo hacer Filología Inglesa si no sé nada de inglés? Esta fue su solución, “haces las asignaturas que todavía se imparten en español y te pones las pilas y aprendes inglés. Recuerdo que esa conversación la tuvimos en francés. Otro reto por delante. Estamos hablando de 1972. En ese momento me encontraba dando clase en un centro para adultos y había terminado segundo curso de Filosofía y Letras. «Sabía que se podía solicitar una excedencia por un año en el Ministerio de Educación para ir a dar clase de español al país europeo elegido. Obviamente, la solicité y nos la concedieron».

Método Assimil

José Luis Vera toma la decisión con su mujer de acometer este viaje. «Hablo en plural porque la decisión teníamos que tomarla en pareja. Ya estaba casado con Esperanza Torres Negrín, mi apoyo esencial. Tanto mi mujer como yo mismo tuvimos que dejar nuestros puestos de trabajo, alquilar nuestro piso, vender el coche… y a la aventura. Me pasé el verano aprendiendo frases-tipo del Método Assimil», explica. «Recuerdo que llegamos a Manchester hablando por señas y con el Assimil y un diccionario bajo el brazo. El lenguaje corporal y una libreta para apuntar datos ayudan bastante más de lo que nadie se imagina. Li vivido en Doncaster (South Yorkshire) fue extraordinario. Pudimos experimentar la vida británica al completo (comidas, costumbres, música en los pubs, etc. Siempre digo al respecto que esa experiencia nos marcó muy positivamente para luego ser profesores de inglés. Vivir y sentir una lengua es esencial para poder compartirla/enseñarla con/a otros. Pasamos 12 meses».

«Una anécdota que me gustaría compartir relacionada con el aprendizaje de lenguas es la que experimenté con el Método Assimil y la realidad diaria del inglés. Yo seguía estudiando con ese método (porque no había otro) y sus casetes en la sala de profesores de uno de los centros. La gente se reía del inglés que yo usaba porque le recordaba al inglés formal de sus abuelas. Cuando el profesorado comenzó a invitarnos a las fiestas en sus casas, era frecuente escuchar “¿cómo decías tú tal cosa?” para jolgorio general de los asistentes. Hay que recordar que el Método Assimil se hizo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para facilitar el movimiento de soldados por Europa y, obviamente, su uso había cambiado. Otra cosa que me gustaría resaltar es el hecho de que yo era profesor de conversación de español en el equivalente de Primero de la ESO a 2º de Bachillerato. Tenía prohibido enseñar Gramática. Esto me marcó profundamente para adentrarme en la lengua comunicativa y enseñar inglés posteriormente siempre en esa línea».

El próximo lunes, José Luis Vera nos adentrará en cómo llegaron esos nuevos métodos de enseñanza del Inglés a Canarias. Les esperamos con Maestras y Maestros de ayer en EL DÍA – La Opinión de Tenerife.