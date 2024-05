Garik Israelian: "No muchos apoyan que Starmus vaya a La Palma; sería más fácil organizarlo en Tenerife"

Recién llegado de Bratislava (Eslovaquia) tras una semana de celebración de la séptima edición de Starmus, el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y confundador de Starmus se muestra más optimista con respecto a la celebración del evento el próximo año en La Palma, aunque advierte de que los fondos deben llegar cuanto antes para poder gestionar la compleja logística del festival.

¿Qué balance hace de la séptima edición de Starmus celebrada en Eslovaquia?

La diferencia de este Starmus con los anteriores es que contaba con muy poca participación pública. Y como es un país que no conocemos en el que no había participación pública, era difícil llegar a instituciones públicas como las universidades. Aún así conseguimos llevar más de 30 charlas a diferentes universidades. Además, en vez de llevar a los ponentes a los colegios, que era más difícil, decidimos llevar a 5.000 niños de todos los colegios de Bratislava al lugar donde se celebraba el evento y hacerles un festival solo para ellos.

En Bratislava Starmus inundó todas las calles de la ciudad ¿por qué decidieron hacerlo?

Es importante inspirar a los niños porque les puede cambiar la vida. En mi caso, el colegio no consiguió crear ningún interés por la ciencia, fue una película de ciencia ficción la que lo hizo. De ahí surgió la idea de Starmus y de aunar el arte con la ciencia. Hay un gasto público muy importante en la educación y muchas veces no es suficiente. El arte apoya a que aparezca esa inspiración. De hecho, si Starmus regresa a La Palma creo que habría que hacer algo similar, incluso varios días. Nos gustaría llevar a los colegios charlas con astronautas o figuras de renombre como Jane Goodall y Sylvia Earle…Se puede diseñar un programa tan bonito y añadirle música con las sinfónicas de Tenerife y Gran Canaria.

¿En qué situación se encuentra ahora mismo la próxima celebración de Starmus en La Palma?

Ha salido en el Boletín Oficial de Canarias que el Gobierno está planificando la inversión. Pero claro, todavía nos queda toda la gestión. Si los fondos llegan con poca antelación no podremos preparar nada, necesitamos al menos un año de margen. Desde que se transfieran, los fondos se usarán enseguida para reservar hoteles y vuelos. Hace seis años podíamos reservar hoteles con seis meses de antelación pero hoy día es complicado porque el turismo lleva un ritmo tan impresionante que provoca que todo se agote rápido. Y segundo, los ponentes que tenemos pensados para Starmus tienen agendas tan apretadas que me da miedo hablar con ellos si solo quedan 6 u 8 meses para el evento, las probabilidades de que digan que no es muy alta.

¿Cuándo sería la fecha límite en la que ya sería imposible sacar a Starmus adelante?

Depende de dos parámetros: los hoteles y las agendas de los ponentes. Dará igual si se da el dinero si no puedo darles cuanto antes una fecha para que vayan agendándola.

¿Y han tenido alguna conversación al respecto con el Gobierno de Canarias?

No, lo único que sabemos es lo que ha salido en el BOC con lo que concluimos que algo se está moviendo. Pero aparte de eso, ahora mismo hay un agujero negro de información; no sabes qué sale ni cuándo lo hace o incluso si sale o no. Son circunstancias que generan mucha incertidumbre.

¿Por qué existe este empeño en devolver Starmus a La Palma?

Siempre he considerado La Palma como la joya de Canarias. Es la isla que más científicos han visitado y es la isla que enamora a todo el mundo. Y después de sufrir el volcán, incluso sabiendo las limitaciones de alojamiento, pensé que lo mejor era hacerlo allí. Tengo opinión de varias personas, de que incluso eso está creando problemas para recibir el dinero porque en el Gobierno no muchos apoyan que el festival se haga en La Palma. Sería mucho más fácil para ellos que se hiciera en Tenerife o en Gran Canaria.

Si saliera bien lo de La Palma, ¿pensarían trasladar el festival a Tenerife?

Nunca hemos hablado de eso, pero es algo que se puede hablar. Hace muchos años tenía un programa para toda Canarias. El festival centrado en una isla y luego hacer actividades en el resto. Las distancias son tan cortas que es una posibilidad que no tienes en muchos sitios.

Starmus dejó Tenerife hace ocho años y se abrió a otros lugares del mundo, ¿cree que esa apertura también hizo que el evento consiguiera más renombre internacional?

Por supuesto. Hemos subido mucho. Hemos mejorado y lo hemos profesionalizado, tenemos más experiencia y una red de contactos tremendo. La misma ceremonia de Stephen Hawking ha adquirido un respeto y un respaldo cósmico.

Hay otros países interesados en albergar Starmus, ¿qué perspectivas tienen?

Sí, sí, tenemos varias ciudades interesadas, incluso en Bilbao en España. Indonesia nos invitó el Ministro de Turismo a través de redes sociales. Hemos recibido de Rumania, de Francia...

¿Podría desplazar a La Palma?

Si hiciéramos una lista con los potenciales lugares para albergar Starmus, La Palma siempre es el primero. Y lo es porque yo quiero más La Palma, es mi isla, es donde yo he pasado cientos de noches observando del Roque de Los Muchachos. Si no fuera de La Palma y Tenerife no existiría Starmus.

¿Cómo sería ese evento en La Paloma?

Será un evento totalmente gratuito y público. Te puedo asegurar que tenemos mucho interés. Yo, incluso, confieso que voy a poner más energía.

Durante el homenaje de las medallas de Hawking de este año hubo muchos guiños a Canarias, ¿es casual?

Siempre lo hago. La historia de Starmus está ligada a Canarias.

