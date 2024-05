'Parkin Ki': la nueva app para poder aparcar con la mejor atención en los solares de Tenerife

El sector humorístico de Canarias está en auge. Como ejemplo, 'La Quedada del Año' que reunió en el Santiago Martín a miles de personas y que salieron tras soltar cientos de carcajadas. Detrás de esta industria hay una mente que es capaz de crear historias de manera habitual y hasta personajes en determinadas fechas del año, como en carnavales.

Este no es otro que Darío López, que ha 'creado' una nueva app en su último sketch de Palante Producciones. La aplicación se llama 'Parkin Ki' y ha nacido con el objetivo de facilitar el aparcamiento en los solares y descampados de Tenerife.

Desde el perfil de Palante Producciones se puede ver un vídeo explicativo en el que colaboran otros humoristas como Víctor Hubara o Abián Díaz, además del filmmaker Emilio González. En él se explica como se puede consultar "in real time cómo de petado está el solar tuyo".

La aplicación te permite saber cuándo llega un coche nuevo, el porcentaje de ocupación del lugar y hasta los modelos de coche que hay aparcados, "por si a ti te hace falta repuesto de alguna cosa". Incluso te puedes hacer socio con la Kinki tarjeta, desde donde se puede acceder a "servicio premium de kinki". Este se divide en varias ventajas:

Solaja free. Una de las ventajas te permite tener un sitio bajo "la sombrita".

Una de las ventajas te permite tener un sitio bajo "la sombrita". Car Guas Prime. Te llevas un lavado de coche "con cubo y esponjita... aunque tú no quieras".

Te llevas un lavado de coche "con cubo y esponjita... aunque tú no quieras". Élite Parts. Te permite conseguir piezas que te falten en el coche, como "la antena o el tapacubo". Por lo que se ve, parece que no vendría de un sitio autorizado.

Además de todo esto, el listado geolocalizado de la aplicación te permite descubrir que solares están asociados a la app. Aparcar allí supone sumar puntos, así que aprovecha.

Puedes elegir tu kinki favorito

En todos estos solares o descampados suele haber una persona que se encarga de 'vigilar' y 'cuidar' los vehículos. En 'Parkin Ki' puedes elegir quién te lo cuida. En la imagen se puede ver distintos nombres con su ubicación:

MELO el Satélite - Solar del Estadio.

- Solar del Estadio. TATO el Patineta - Solar del Tanatorio.

- Solar del Tanatorio. ROBER el Peseta - Solar del Mercado.

En la app puedes puntuarlos según su servicio. Si tienes suerte, puedes llevar tu coche al solar donde se encuentra MELO, nombrado Kinki of the year. Desde la aplicación existen distintas formas de pago, desde Bizum hasta transferencia, el programa de puntos King-ki o, si te va mal ese día, puedes usar el "me lo apuntas y después tal".

*La aplicación es ficticia y todo está creado desde el humor de uno de los mayores talentos de Canarias.