El cambio climático se convertirá en un ‘leitmotiv’ en el Starmus

La séptima edición de Starmus, que se está celebrando esta semana en Bratislava, supondrá un antes y un después para el festival de comunicación científica. El evento que nació con el propósito de divulgar las interminables bondades del universo que nos rodea, quiere renovarse y volver a mirar hacia el planeta Tierra. De ahí que, a partir de esta edición que se celebra en Eslovaquia, su compromiso con la ciencia también vaya a abordar los problemas a los que se enfrenta la humanidad y el planeta si no cambia su forma de interactuar con el medioambiente.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el alma mater del evento e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Garik Israelian. Lo ha hecho en el recinto Tipos Arena donde este lunes ha dado comienzo la séptima edición de Starmus que se celebrará hasta el próximo viernes 17 de mayo. «Vivimos en un planeta único en el universo que, a día de hoy, es el único que sabemos con seguridad que alberga vida», recordó Israelian, que insistió en que es el «momento y el lugar» para empezar a cambiar la concepción misma de Starmus.

La figura que ha estado detrás de este cambio es la de la famosa primatóloga y conservacionista Jane Goodall que ha sido elegida para amadrinar esta edición de Starmus, titulada The Future of our home planet. «A partir de este momento, siempre tendremos dos o tres días de sesiones sobre nuestro planeta», insistió Israelian.

Por su parte, Goodall incidió en que tenemos que «poner atención en el problema que sufre nuestro planeta». La científica ha insistido en que aún hay tiempo para actuar, pero que el deshielo, la subida del nivel del mar, las tormentas o las graves inundaciones que están sufriendo algunos lugares del mundo. La primatóloga ha pedido a los medios de comunicación que difundan historias de «esperanza» porque «la tasa de suicidios se ha disparado». En este sentido, también manifestó la importancia de que «la población recuerde el impacto que tiene en nuestro planeta cada día».

Por su parte, el guitarrista de Queen y astrofísico Brian May, que lleva varios años involucrado en proyectos para apoyar los derechos de los animales, insistió en la importancia de abordar el problema desde distintos puntos de vista y con personas que tengan ideas más rompedoras y sepan mirar «fuera de la caja». «La situación es cada vez más seria, y las soluciones no las vamos a encontrar en un lugar específico, necesitamos mentes, como las de las artes y la ciencia, que puedan entender lo que está ocurriendo y poner en marcha soluciones que salven el planeta», insistió.

El músico hizo hincapié en que Starmus no solo trata de debatir sobre el «cambio climático»: «tenemos que ahondar de forma muy profunda sobre la forma en que nos tratamos a nosotros y a lo que nos rodea; debemos cambiar nuestras prioridades».

En este sentido, el ingeniero y diseñador, Anthony Fadell (conocido como el padre del Ipod), recordó que este cambio de paradigma debe ir de la mano de empresas. «Tenemos la tecnología y las soluciones para resolver los problemas que generaron quienes nos precedieron», destacó. Sin embargo, hizo hincapié en que el establecimiento de esas nuevas tecnologías (tales como el coche eléctrico) debe hacerse sin «dañar a otros países». El divulgador científico David Eicher, por su parte, recordó que nuestro planeta «es frágil» y llamó a la acción: «debemos cuidarlo».

