Un dispositivo revoluciona el abordaje del ojo seco en mascotas

Uno de los grandes retos que se marca el oftalmólogo Vicente Rodríguez se centra en distribuir unas lentes intraoculares para la cirugía de cataratas en perros, un proyecto que fue presentado el pasado viernes en el I Simposio Vicen Vet, de la mano de la doctora brasileña Laura Paolucci. Y es que en ese país ya han intervenido más de 2.000 casos en el transcurso de un año. «Son muy novedosas y tienen una magnífica biocompatibilidad. Hace unos días las probamos por primera vez aquí y me he quedado muy sorprendido con los resultados», remarcó el doctor Vicente Rodríguez. El producto, que recibe el nombre de Iovet, ha sido fabricado por la compañía Vizoo en Europa. «Las cataratas condicionan mucho la vida de los animales. Me llama mucho la atención que, en el caso de los perros, este problema se diagnostique siempre en fases muy avanzadas, por lo que recomiendo a los propietarios de las mascotas que realicen revisiones frecuentes a los animales en las clínicas veterinarias de oftalmología», concluyó el facultativo de Vithas Eurocanarias. | Y. M.