El aplaudido discurso de Amor Romeira contra la transfobia que arrasa en redes

La canaria Amor Romeira volvió ha vuelto a ser viral en redes sociales. Esta vez no ha tenido nada que ver con una de sus tantas polémicas ni con alguno de los videos que ha popularizado en sus perfiles bajo el título de "Romeira Informativos", sino que sus palabras en contra de la transfobia en televisión le han valido para recibir el aplauso de miles de usuarios de redes.

La joven, que saltó a la fama tras participar en Gran Hermano hace ya algunos añitos, ha sido colaboradora habitual en varios programas de televisión y esta temporada está siendo una de las tertulianas de 'En boca de todos', que se emite en Cuatro.

Como ya ocurriera el pasado mes de septiembre en el mismo plató, Amor Romeira y Sonia Ferrer tuvieron un duro enfrentamiento en el que la canaria defendió con serenidad pero contundencia el derecho de las personas trans.

El debate planteado por el programa giraba en torno a la reasignación de género y Sonia Ferrer se mostraba veladamente en contra de esta práctica y se encontró enfrente a una Amor que se sinceró como nunca: "Siempre sentí que no iba a ser feliz si no tenía una vagina", dijo la canaria.

A Ferrer no se le ocurrió otra cosa que aludir a su preocupación por la infancia y calificó la cirugía para reasignar el sexo como "mutilación". Esa palabra bastó para que la paciencia de la canaria se rebasara.

Así, la majorera recriminó a la periodista que usara esa palabra en lugar de vaginoplastia, término médico que se emplea para hablar de las operaciones de cambio de sexo de hombre a mujer. "Tú te has aumentado el pecho y nadie dice que te hayas hecho un desgarro muscular en las mamas", remarcó Amor para cerrar el debate.

Reacciones

El clip el que se produce este enfrentamiento verbal ser viralizó enseguida en las redes sociales, especialmente a través de X (antes Twitter) e Instagram, donde la transexual canaria comenzó a recibir apoyo de numerosos perfiles tanto desconocidos como famosos y activistas por los derechos LGTBIQ+.

"Hoy he recibido muchos mensajes poniéndome: "Mamá Mensi estará muy orgullosa de ti, y de esa forma de debatir como una señora, con educación y templanza", aseguraba Amor en su perfil de Instagram en el que augura que seguirá comprometida con los derechos de todas las personas: "Siempre me pediste que pusiera el cuerpo, que fuera activista, que ayudara a tod@s los que no han tenido mi suerte", concluye.