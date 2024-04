Martín Pinos Quílez: «Es necesario integrar las emociones en el aula porque influye en el aprendizaje del alumno»

El experto en gestión emocional Martín Pinos acudió estos días a las Jornadas de Inspección de Educación en Canarias celebradas en Santa Cruz de Tenerife, donde habló sobre ‘Aprender y enseñar con el corazón’.

Usted es un claro ejemplo de que la formación continua y el reciclaje dentro de la educación son imprescindibles.

Sí, los procesos de formación son continuos y es algo que todo docente debe realizar a lo largo de su carrera. En el caso de la Inspección Educativa, también, porque al fin y al cabo se trata de docentes que asumen otras funciones. Es imprescindible la formación porque nos encontramos ante un sector, el educativo, que está en continuo cambio, no solo por la evolución normal del área sino también porque se suman los cambios normativos, que son muchísimos, debido a las sucesivas leyes orgánicas. También hay que tener en cuenta los cambios sociales que se viven actualmente a nivel global relacionados con el uso de la tecnología y que modifican los puestos de trabajo. Todos esos cambios nos obligan a replantearnos constantemente lo que enseñamos en las aulas a las personas que dentro de 20 años saldrán al mercado laboral.

¿Cree que la figura del inspector educativo es lo suficientemente conocida y valorada por la sociedad actual?

Creo que continúa siendo un perfil poco conocido y del que incluso se tiene una visión poco acertada. Se piensa que tan solo realizan una labor de fiscalización, de control. Obviamente es una de sus funciones, la de garantizar el cumplimiento de la norma dentro de las comunidades educativas, pero también tiene otras muchas funciones, como la de tratar de mejorar la utilidad, lograr que el alumnado aprenda mejor, conseguir que haya mayor equidad. Precisamente esa es la función que yo considero esencial y que poco a poco va calando más entre el personal educativo y entre las familias.

Es usted experto en vinculación emocional consciente, ¿qué es? ¿En qué consiste?

Tiene que ver con el bienestar del docente y el bienestar del alumnado. Debemos entrenar la inteligencia emocional para poder entendernos y comprender que integrar las emociones en el aula es una necesidad. Generar un buen clima en clase es una de las principales variantes que influye en el aprendizaje del alumnado. Todo ello nos lleva a plantearnos cuáles son en realidad las necesidades actuales de la Educación.

Pero ese clima emocional, la importancia del entorno, irá más allá del aula. ¿Es algo también que incluye a las familias?

Totalmente. Porque cuando hablamos del clima emocional en el aula no solo le estamos dando a los menores herramientas con las que aprender, sino también les ofrecemos herramientas para la vida. De hecho, parece que el consciente emocional, por llamarlo de alguna manera, tiene un impacto real en el éxito académico, pero también en el éxito profesional y en el éxito vital de una persona. La gestión emocional nos ayuda a tomar conciencia de lo que sentimos, a gestionar las emociones cuando no son pertinentes o a aplicar habilidades como la empatía, la escucha activa o la capacidad de resolver conflictos de forma eficiente.

Una vez más queda demostrado que nos encontramos ante una profesión multifacética en la que un profesor, un docente, tiene que saber muchísimo de todo para precisamente ayudar a esas personas a formarse para la vida.

Correcto, es una profesión preciosa pero también muy compleja porque es necesario estar constantemente formándose. Precisamente en el contexto de la educación emocional, los docentes no hemos recibido una formación suficiente por lo que es imposible enseñar algo que uno en realidad no conoce. Si los profesores no son capaces de dominar su rabia o sus emociones, no podrán ayudar a lograr un modelo exquisito. Ahí está la complejidad de esta profesión en la que hay que reciclarse en muchos ámbitos, no solo en este, sino también en el metodológico, en el ético y en el normativo.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, y más allá de los hándicaps que imponen tantos cambios normativos, ¿qué valoración hace de la educación emocional que se ha tenido en España dentro de las aulas?

Han ido cambiando cosas, pero demasiado despacio. No hay ninguna comunidad que se pueda comparar con Canarias en cuanto a la incorporación como área de la inteligencia emocional. Nos encontramos ante un referente a nivel nacional pero claro que se puede hacer mucho más para continuar avanzando. La nueva ley de Educación ha puesto mayor atención en los aspectos emocionales e incluso asignaturas como Matemáticas incorporan un gran bloque de saberes relacionados con la afectividad. Pero ojalá se hubiera introducido antes porque si un niño accede a una asignatura con asco, aversión o rechazo nunca va a poder aprender adecuadamente. Cómo se está emocionalmente en el aula es absolutamente decisivo porque, si estamos en guerra, no podemos atender con la cabeza.

En un mundo tan inmediato como el que vivimos ahora, ¿los beneficios que pueden traer aparejados la educación en valores se pueden ver ya o habrá que esperar?

En el caso de Canarias, que es la comunidad autónoma más avanzada en ese sentido, desconozco el trabajo que se está haciendo para garantizar la evaluación de la aplicación de la propia asignatura. Lo que es indudable es que hay que empezar a mover cosas y también es muy importante evaluarlas para que nos aporten la información necesaria para continuar mejorando e implementar cambios y tomar decisiones.