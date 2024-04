¿No puedes pagar tu hipoteca? El Banco de España tiene la solución a tus problemas

El préstamo hipotecario es una de las losas más grandes y pesadas con la que carga un hogar actualmente en España. Cuando una persona, pareja o familia se mete en uno de estos créditos, sabe que está sujeto a un contrato que debe ir pagando mensualmente, porque si no, puede quedarse sin vivienda. Para que esto no ocurra, el Banco de España (BdE) propone estas soluciones a los afectados que no tienen liquidez suficiente.

No pagar la hipoteca supone más que un problema económico

En España hay miles de familias que se enfrentan al drama de no poder pagar la hipoteca de su vivienda. Las consecuencias de esta situación son devastadoras, tanto a nivel personal como económico, porque en los casos más graves, se puede llegar al desahucio. Según datos del Banco de España, a finales del 2023, había más de 170.000 hipotecas en situación de impago.

Esta cifra representa casi el 5% del total de préstamos vigentes, una cantidad preocupante que refleja la fragilidad del mercado inmobiliario español y que viene provocada por la situación económica actual que atraviesan muchos hogares actualmente. Las comunidades autónomas con mayor número de hipotecas morosas son: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

La morosidad con crédito queda registrada en los ficheros de morosos durante varios años. Esto dificulta o imposibilita la obtención de cualquier tipo de crédito en el futuro, como préstamos personales, tarjetas de crédito o incluso hipotecas para comprar otra vivienda.

El Banco de España tiene la solución

El impago de la hipoteca es un escenario dramático para las personas que lo sufren, pero por fortuna para ellos el Banco de España actúa de manera inmediata para proponerles soluciones. La deuda pendiente con la entidad bancaria continúa acumulando intereses, incluso después de la ejecución hipotecaria. Esto puede derivar en una situación de endeudamiento crónico que afecte gravemente, salvo si se siguen las recomendaciones del BdE.

La mayoría de estos impagos se producen las hipotecas de tipo variable, que se han visto afectadas por la subida del Euríbor y, por tanto, de los intereses que deben pagar cada mes. Esto ha provocado que en muchos hogares les sea cada vez más difícil afrontar las mensualidades, y para poner solución, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 19/2022 que contempla una serie de medidas para aliviar la carga de tu préstamo en el caso de cumplir determinados requisitos. Esta norma se ha modificado recientemente para incluir a más beneficiarios ante la creciente subida de deudores.

Los cambios han rebajado los requisitos mínimos de renta para acceder a las ayudas, y amplían el abanico de casos personales y familiares con los que se puede pedir el soporte al BdE. Si se cumplen los requisitos se estará en el derecho de pedir una de estas tres opciones:

Ampliar el plazo de amortización hasta un máximo de 7 años (sin extender su duración total por encima de 40 años).

Fijar la cuota hipotecaria por un periodo de 12 meses, como máximo, a la cuota existente a 1 de junio de 2022.

Cambiar una hipoteca de tipo variable a tipo fijo.

El Banco de España también tiene un requisito especial que explica así: "Los clientes bancarios que no puedan acogerse al Código tiene la opción de beneficiarse de medidas de ayuda como la exención durante 2024 del pago de comisiones en los casos de amortizaciones anticipadas de la hipoteca y el cambio de tipo de variable a fijo o a mixto con un primer tramo de al menos 3 años".