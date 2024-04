Más de 14.900 casos de párkinson en Canarias

Es una de esas enfermedades silenciosas que no para de crecer. En Canarias ya hay más de 14.900 personas afectadas por el Parkinson, pero la cifra no está cerrada y la lista de espera sigue engordando. Muchos desconocen que ya conviven con él y la Organización Mundial de la Salud (OSM) estima que en dos décadas y media la incidencia se triplique. Así es el día a día en la sede lagunera de Parkinson Tenerife.

José Manuel nació hace 69 años en La Gomera, desempeñó las funciones de un policía nacional durante más de tres décadas y le diagnosticaron párkinson en 2018. Francisco Tovar tiene 74 años, ha militado en el PSOE-PSC casi toda su vida y desde 2016 recibe unos cuidados específicos para paliar los efectos de la enfermedad. Francisco y José Manuel son dos socios de Parkinson Tenerife que le ponen rostro a una realidad que en la actualidad afecta a más de 14.900 personas en el Archipiélago. Eso sí, lo peor está por venir. Y es que los expertos auguran que en 2050 esta incidencia se puede multiplicar por tres.

Los datos de las Islas están dentro de la media nacional: en España se confirman diez mil casos al año y la cifra de afectados está próxima a las 150.000 personas. El 70% de estos pacientes tiene más de 65 años y el 30% menos de 50.

Parkinson Tenerife abrió sus puertas en 2001 y en la actualidad tiene centros abiertos en Granadilla de Abona, Los Realejos, Los Silos y en La Laguna. En el caso de la asociación de Aguere se cubren las necesidades de 171 afectados con una plantilla de 27 profesionales.

De los socios que recibieron apoyo en las instalaciones de Los Baldíos (La Laguna) el pasado año, 93 eran hombres y 78 mujeres. Además, sus profesionales trabajaron directamente con 120 familias, organizaron más de 5.200 intervenciones individuales y en torno a mil grupales. En las proximidades de Tenerife Norte se construye una agenda en la que intervienen trabajadores encargados de facilitar información, asesoramiento y orientación a pacientes y familiares. Una vez se supera la primera entrevista y se diseña la estrategia a seguir es cuando entran en juego los trabajadores sociales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, integradores sociales, administrativos...

Convenios de colaboración

La sede lagunera de Parkinson Tenerife está a la espera de recepcionar una nueva planta del inmueble cedido por el Ayuntamiento de La Laguna para ampliar sus servicios: abrir un centro de día y un centro de convivencia. En la actualidad se cuenta con una serie de convenidos de colaboración sellados con el Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, los ayuntamientos de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona y con la Fundación laCaixa. Favorecer la integración social y, sobre todo, la convivencia de los socios es una de las bazas que más se trabajan en una asociación en la que la actualidad es un elemento más de conversación. Durante esta visita, por citar un ejemplo, quisimos saber la opinión de Francisco Tovar, ex adjunto primero a la Diputación del Común y exconcejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sobre el actual panorama político: «Yo he sido un hombre que siempre he buscado el consenso y puntos de unión entre las partes y me da pena ver en el campo de batalla en el que los representantes públicos están convirtiendo la actividad política», avanza antes de emitir un juicio más partidista sobre las formas de Pedro Sánchez.

Extremadamente lúcido en sus análisis, Tovar ve a su partido «en crisis», pero con la tranquilidad de saber que hay 145 años de historia que avalan su existencia. «Ser rojo es algo que ya no hay quien lo modifique... Sánchez ha demostrado tener una gran entereza para volver después del trato que recibió de la comisión ejecutiva. Es evidente que no está libre de equivocarse, pero tiene una gran entereza mental», defiende un socialista que recibe la réplica de José Manuel. «Yo no creo mucho en esas cosas porque soy apolítico», añade el exfuncionario del CNP antes de realizar un comentario repleto de ironía. «Aquí el único que se salva es el comandante Curbelo», matiza en clara referencia al eterno presidente del Cabildo de La Gomera y fundador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Crónica e irreversible

El Parkinson es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Anticiparse a la fase más crítica, por lo tanto, es una «buena oportunidad para que los profesionales logren contener los daños», comenta la fisioterapeuta y logopeda Nayra González, directora de la sede lagunera de Parkinson Tenerife, sobre la tarea que se realiza en el centro.

Cambiar el ánimo de los enfermos, la mayoría ingresa con unos cuadros depresivos agudos, y darles cierta autonomía para que realicen tareas cotidianas son los ejes fundamentales de las sesiones semanales: «Se adaptan a lo que requiere cada paciente [fisioterapeutas, logopedas y psicólogos] y las alternamos con encuentros individuales y grupales», relata una trabajadora que supervisa una sesión de recuperación. «Sabemos que los avances van a ser lentos y escasos, pero ver a un enfermo realizar pequeños progresos es una victoria», concluye.