Los expertos advierten que el estigma y la falta de recursos dificultan el diagnóstico de la obesidad

El 63% de los sanitarios no percibe la obesidad como una enfermedad crónica. En concreto, un 23% de los profesionales la clasifica como "un proceso reversible que es consecuencia de unas malas elecciones personales activas y habituales por parte del sujeto" y para un 15% es una enfermedad temporal causada por "multitud de factores". Además, los expertos advierten: las investigaciones han demostrado que los prejuicios, el estigma y la discriminación por el peso son obstáculos importantes para el cribado y diagnóstico de la dolencia.

Así se desprende de una encuesta realizada a nivel mundial por la red OPEN (Obesity Policy Engagement Network) a profesionales y responsables de la toma de decisiones en materia de atención sanitaria en la que España ha participado junto a Italia, Alemania, Canadá, Australia, Brasil, Malasia y Turquía para conocer mejor cómo es la atención actual de la obesidad y las percepciones que influyen en su atención.

Sobre los resultados obtenidos, Susana Monereo, miembro de OPEN España -OPEN es una red de expertos en la dolencia- y responsable de la Unidad de Obesidad, Metabólico y Endocrino del Hospital Ruber Internacional (Madrid), señala que no ha habido sorpresas. "Este dato era esperable y no es más que el reflejo del desconocimiento sobre esta enfermedad, que también existe a nivel social. Es evidente, falta conciencia y aún no se ha adoptado plenamente la idea de que es una enfermedad crónica".

El estigma

Con datos del sondeo que se han dado a conocer este martes, un 14% de los encuestados la describe como un proceso reversible causado por las circunstancias que rodean a una persona (bajo nivel socioeconómico, falta de espacios verdes, etc.) y un 9% se refiere a la obesidad como un proceso reversible causado por un mal estado de salud general.

Además, la encuesta reveló que el estigma en torno a la obesidad también existe en la comunidad sanitaria. Entre los encuestados, el 38% de los profesionales y el 35% quienes toman decisiones sanitarias "reconocieron tener prejuicios". Un pensamiento que, admiten los expertos, hay que cambiar, porque "las investigaciones han demostrado que los prejuicios, el estigma y la discriminación por el peso son obstáculos importantes para el cribado y diagnóstico", asegura el doctor Felipe Casanueva, miembro de OPEN España y profesor emérito de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.

Los pacientes

Todo ello, apuntan los expertos, lleva a que los sanitarios hablen de "manera proactiva" de la obesidad con, aproximadamente, solo la mitad de sus pacientes con signos o riesgo de padecerla. Cuando lo hacen, detectan que hay un 41% que cree que es responsable de su obesidad o el mismo porcentaje entiende que es una enfermedad. Además, un 49% es consciente de que corre un mayor riesgo de sufrir otras patologías.

En España, se estima que un 37,8% de la población tiene sobrepeso y el 16% obesidad y se prevé que alcance al 29,4% en 2030. "Una situación muy preocupante", advierte la doctora Monereo "ante una de las enfermedades más prevalentes e infravaloradas, y menos diagnosticadas y tratadas de la historia", asevera.

Falta de organización

Si se habla de asistencia, el 64% de los sanitarios y el 69% de los responsables de la toma de decisiones se mostraron de acuerdo en que la atención de la obesidad "no está bien organizada". Aunque la mayoría de los últimos (85%) decían que disponían de guías de práctica clínica específicas sobre la enfermedad, solo el 38% las consultaba al evaluar los servicios relacionados.

El 57% de los pacientes diagnosticados de obesidad no la tienen documentada en su historia clínica como enfermedad crónica

Asimismo, como llama la atención el doctor Casanueva, los profesionales sanitarios señalaron que el 57% de los pacientes diagnosticados de obesidad no la tienen documentada en su historia clínica como enfermedad crónica. "Se trata de una oportunidad perdida, ya que las investigaciones indican que un diagnóstico documentado de obesidad por parte de un médico es un paso importante para involucrar a las personas en el control de su enfermedad", apunta.

Prioridades sanitarias

En las personas con obesidad se recomienda la aplicación de "un enfoque transdisciplinario, integral y centrado en la persona", señala, por su parte, la doctora Monereo. A pesar de ello, existen muchas dificultades, resalta. Por ejemplo, más del 70%, tanto los profesionales sanitarios como de los responsables, señalaron la falta de tiempo y de recursos humanos como los principales obstáculos para dar una atención adecuada a sus pacientes.

Los encuestados se quejan de que la obesidad no es prioritaria en los planes sanitarios y que a la hora de asignar fondos "claramente se prioriza la prevención frente al tratamiento"

A esto se une, como indicaron más del 70% de ambos grupos, que no se dispone de suficientes especialistas para atender a los pacientes. Y otra barrera que señalaron más de la mitad en sendos grupos es que existen servicios relacionados que no están a disposición de todas las personas que tienen esta dolencia. Además, se quejaron de que no es prioritaria en los planes sanitarios y que a la hora de asignar fondos "claramente se prioriza la prevención frente al tratamiento".

"Es una enfermedad que genera más enfermedades, por lo que hay que dedicarle más tiempo y recursos a nivel social y sanitario. Es una realidad que impacta en todas las especialidades médicas", incide la doctora Monereo. Los expertos abogan por un plan nacional que "permita identificar las mejores soluciones para eliminar todas las barreras actuales que impiden una atención eficaz".

Falta de formación

"La obesidad es el tercer factor prevenible que más reduce la calidad de vida", señala el doctor Casanueva. Sin embargo, la encuesta revela, finalmente, que, otra de las asignaturas pendientes en nuestro país, al igual que en el resto de los sondeados, es la formación. Solo un 46% de los sanitarios asegura haber recibido 20 horas o más de formación en obesidad como parte de su formación médica.

"La formación de todos los profesionales sanitarios al respecto es imprescindible tanto para mejorar la calidad de vida de los pacientes como su supervivencia. En este sentido, es conveniente el diseño de estrategias terapéuticas multidisciplinares", zanja el médico.