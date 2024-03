Un jardín vertical ‘rescata’ el recuerdo de Isabel Canino 15 años después

Que no se borre nunca el recuerdo de Isabel Canino. Un año más, como cada 21 de marzo, sus compañeros y compañeras de Titsa han querido homenajearla para mantener viva su memoria. Esta vez, quisieron recordarla con flores, con un jardín vertical situado justo debajo de la placa colocada en su memoria en la dársena inferior del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife.

Junto a la placa y una pared llena de flores se podía leer en una cartulina morada lo siguiente: «Frenaron tu vida, conducimos tu recuerdo. No te olvidamos Isabel».

Este 21 de marzo, en el que se recuerda a Isabel Canino 15 años después de su vil asesinato, tampoco faltó en ese lugar de la terminal de guaguas su hermana Eladia, que acudió con su marido y flores en la mano recogidas de su jardín. «Pasan los años, pero el recuerdo de mi hermana es imborrable», dice Eladia mientras se le rayan los ojos antes de caérsele unas lágrimas.

Toda su familia y allegados recuerdan a Isabel todos los días, pero cuando llega cada 21 de marzo, la herida se vuelve a abrir. Tal día como ayer, pero de 2009, se vio a Isabel con vida por última vez. Su hermana Eladia lo tuvo siempre claro: en su desaparición estaba implicado el hombre con el que había mantenido una relación sentimental desde hacía 16 años. Salvador Morales, también conductor de guaguas en Titsa.

Eladia Canino sabía que si algo malo le había pasado a su hermana, no había más sospechoso que ese hombre. Aunque fue interrogado en varias ocasiones, y aunque los investigadores de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las investigaciones también sospecharon de él desde un principio, Salvador Morales se mostró inflexible, no se doblegó ni siquiera por un momento durante los 72 días en los que se estuvo buscando a aquella mujer llamada Isabel.

Había pasado demasiado tiempo sin tener noticias de Isabel y eso no era propio de ella. Las esperanzas de encontrarla con vida, casi dos meses y medio después de la última vez que se supo algo de ella, se deshacían por mucho que la familia quisiera aferrarse a ellas.

Sospechoso desde el principio

Salvador Morales y su hija mayor sabían perfectamente donde estaba el cuerpo de Isabel: en una fosa séptica construida exprofeso en una vivienda de su propiedad en el Camino de La Hornera, en el municipio de La Laguna.

Aquella vivienda fue registrada en varias ocasiones por la Policía durante los 72 días en los que se buscó a Isabel, pero no se encontró nada hasta que se realizaron varias catas ante la insistencia de Eladia Canino. Sería un pálpito o una corazonada; quizás una voz interior que le decía que no había que buscar a su hermana por montes o barrancos lejanos, sino cerca de donde Salvador Morales se solía mover. Eso es lo que Eladia Canino siempre ha contado que sentió durante aquellos días.

Y así fue. El 28 de mayo de 2009, investigadores de la Policía y varios operarios dieron con una fosa séptica ajena al sistema de aguas de la vivienda. Estaba justo debajo de un dormitorio y allí, tras levantar una tapa de cemento, se descubrieron los restos mortales de Isabel.

Y mientras se extraía el cuerpo, allí estaba Salvador Morales, sentado comiéndose un bocadillo como si todo aquello no fuera con él. Descubierto el cadáver y detenido el entonces presunto asesino de Isabel Canino, la familia de la víctima tendría que soportar como una tortura añadida varios años más en los tribunales.

En 2011 Salvador Morales fue condenado por el delito de asesinato a 19 años de prisión y debía pagar una indemnización de 180.000 euros. En 2014 se le añadieron otros dos años más de pena por un delito de malos tratos continuados sobre Isabel. Sin embargo, el acusado insistió en defender que él no había sido quien le dio muerte a Isabel, y recurrió todo lo que pudo hasta el final, sin un resultado exitoso para sus intereses.

Hoy, 15 años después de la desaparición de Isabel, su hermana Eladia reconoce que la familia solo ha cobrado algo más de 50.000 euros de indemnización. «Lo que más temo es que se está acercando la fecha en la que el asesino de mi hermana podrá empezar a disfrutar de permisos o del tercer grado si se lo conceden», señala preocupada.

«No quiero pensar en un día en el que me lo pueda encontrar en la calle. Espero que ese día no llegue nunca», refiere Eladia Canino poco después de depositar unas flores en la terminal de guaguas.

«Las penas de los acusados, por lo menos de aquellos que cometen los delitos más graves, deberían cumplirse íntegramente en prisión. Los familiares de las víctimas no podemos disfrutar de nuestros seres queridos a los que les arrebataron la vida en un momento, mientras que los culpables pueden continuar con la suya y ni siquiera cumplen toda la pena de cárcel que le imponen en sus sentencias». «Yo me quedaré con la pena de haber perdido a mi hermana durante toda la vida y si hay otra vida después de esta seguro que me llevo la pena también», afirma.

Para la Justicia quedó probado que entre las 10:30 horas del 21 de marzo de 2009, Salvador Morales e Isabel Canino desayunaron juntos en una cafetería el Camino de La Hornera, en La Laguna. Seguidamente, tras efectuar una llamada desde el teléfono móvil de Isabel Canino a la esposa de Juan Alberto H. R. para decirle que este le era infiel con ella, el acusado se valió de dos bridas de 46 centímetros de longitud, de las que se utilizan en la construcción, para colocarle una de ellas al cuello con la intención de acabar con su vida. Salvador cerró la brida, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica lo que le ocasionó una «anoxia encefálica por compresión del cuello». El acusado utilizó la otra brida para atarle las manos a la espalda.

Tras morir Isabel Canino, el procesado introdujo el cadáver en una fosa séptica situada bajo el piso de una de las habitaciones de la planta baja del inmueble. Salvador Morales hizo vida normal durante los 72 días que duró su búsqueda. El 28 de mayo, se realizaron varias catas en el edificio de Morales hasta que se halló el lugar en el que estaba la fosa séptica. Operarios levantaron la tapa de cemento de la fosa, hallándose el cadáver de Canino.