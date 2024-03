Los mensajes del profesor de Badalona investigado por acoso, a una alumna: "¿Hacemos un trío?"

"¿Hacemos un trío?", escribió a través de Instagram V. M. B., el profesor del instituto Eugeni d'Ors de Badalona investigado por acoso a tres alumnas, a una cuarta menor, también extranjera, que no ha presentado denuncia. "No", le respondió tajante la adolescente. Pero él insistió: "Con... (nombre de una menor)". Ella repitió su "no" rotundo. El docente no cesó. Con dos emoticonos de cara pensativa escribió: "(nombre de la menor) no quiere sin ti". La joven replicó: "Pues no son mis problemas". La conversación acabó con tres emoticonos de caras a carcajadas.

"En aquel momento pensé que era una broma. Ahora creo que su intención era tener una relación sexual conmigo y con mi amiga", ha declarado la joven a los Mossos d'Esquadra.

El docente, a una estudiante: "Necesito tu compañía. Me siento solo. Tengo hora libre"

Pero no fue el único mensaje que recibió esta adolescente. El profesor imputado le remitió un mensaje en el que le decía: "Necesito tu compañía. Me siento solo. Tengo hora libre". Ella le contestó: "Pero hombre, no puedo. Tengo clases de matemáticas". El docente replicó: "Que es broma, ya lo sé", unas palabras acompañadas de una cara de travieso. La joven relató a los Mossos: "En aquel momento esos comentarios formaban parte de la confianza que se había dado entre nosotros. Veía al profesor como un amigo y ahora me doy cuenta de que no era normal".

"Me ha hecho sentir mal"

El imputado también le envió mensajes aludiendo a una parte de su cuerpo: "Ayer el profe se fijó en el culo de la auela", escribió el docente que llamaba 'abuela' a la joven. Esta replicó: "Pero nunca tenemos tiempo". A lo que el docente dijo: El próximo lunes sí".

La adolescente relató a la policía que la frase "nunca tenemos tiempo" era en relación con un trabajo de clase que V. M. B. les había pedido. Sobre la expresión de que "el profe se fijó en el culo de la auela", aseguró que, en aquel momento, no le dio importancia, ni pensó su significado. Sin embargo, precisó que luego sí se dio cuenta de que se estaba refiriendo a que se había fijado en su culo. "Eso está fuera de lugar entre él como profesor y yo como alumna. Me ha hecho sentir mal", declaró.

La estudiante insistió llorando que se sentía "defraudada, utilizada, manipulada, traicionada". Añadió: "Había confiado en él, creía que era mi amigo, y ahora me doy cuenta de que me ha usado para llegar a mis amigas".

La policía ve "indicios suficientes de un delito que atentaría contra la libertad sexual de la menor"

Durante su declaración, la joven reconoció que cuando el investigado le hablaba de una de sus amigas le hacía comentarios como: "Es muy guapa. Me gustaría que me abrazase. Quiero hacer un trío con...(incluía su nombre y el de la amiga)". La menor declaró a la policía que ella siempre lo tomaba en broma porque sabía que era imposible. "No pensé que la intención fuese hacer una relación sexual con nosotras".

El docente le escribía normalmente fuera del horario de clase e, incluso, los fines de semana. "Tengo una gran decepción respecto a él", afirmó la joven.

Tras escuchar las declaraciones de las víctimas y de otros alumnos, entre ellos esta joven que no ha denunciado, la policía lo tiene claro: "Se considera la existencia de indicios suficientes para contemplar una presunta comisión de un delito que atentaría contra la libertad sexual de la menor" y "actos de contacto", a través de internet, con "una clara aproximación con finalidad sexual".

