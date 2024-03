Teresa Acosta, una maestra que ha llenado de valores a sus alumnos

Otro lunes que Tere Acosta nos ha vuelto a abrir no sólo las puertas de su casa, sino las de sus años de entrega a la profesión del Magisterio. Ella afirma, algo que hemos escuchado muchas veces en estas páginas de Maestras y maestros de ayer: «Las maestras y maestros no solo transmitimos conocimientos, sino que también brindamos un valioso apoyo emocional a las niñas y niños, especialmente en momentos difíciles de su desarrollo, donde lo emocional adquiere gran relevancia. Ofrecemos un oído atento y comprensivo, creamos espacios de crecimiento y seguridad donde puedan expresar sus preocupaciones y emociones», afirma. «Practicamos la ética de los cuidados porque nos preocupamos por el bienestar emocional, social y académico de nuestro alumnado, fomentando relaciones basadas en la confianza, comprensión y empatía, y estamos atentos a sus necesidades para darles el apoyo necesario en cada etapa de su desarrollo. Además, realizamos una amplia gama de funciones que muchas veces, restan tiempo al desempeño de la labor docente», sin embargo ambos coincidimos en que realmente no se resta tiempo, porque la asignatura más importante es «Ser Persona», y los valores son el eje fundamental en la persona, qué sería de un médico célebre si no fuese persona.

Su periplo por las aulas

Termina sus estudios de Magisterio en 1982 y durante ese curso y el siguiente, cursa algunas asignaturas del Curso Puente de Filología Hispánica. «En ese mismo período, también aprobé las oposiciones por la misma rama en la que me había diplomado. Mi primer destino fue en el Toscal Longuera en Los Realejos, donde la falta de aulas nos llevó a impartir clases en un salón», aclara. «A pesar de mi juventud, disfruté mucho de un grupo maravilloso de estudiantes y de compañeras y compañeros».

Después fue destinada al Colegio Público de Tijoco, donde participa activamente en diversos proyectos de innovación. «Uno de ellos, llamado el Grupo Traquítico, estaba orientado al diseño de actividades relacionadas con el medio ambiente. Sin lugar a dudas, durante esta etapa adquirí un profundo conocimiento y aprecio por nuestro patrimonio y nuestra tierra, aprendiendo a valorarlos», comenta con emoción. «Nos esforzamos por transmitir nuestros conocimientos a niñas y niños enseñándoles a respetar y conservar nuestro entorno. Elaboramos guías de trabajo para nuestras salidas al campo, con el objetivo de enriquecer su experiencia educativa y su conexión con el entorno».

«En este mismo centro, la madre de la cocinera y de la ayudante de cocina, que además eran hermanas, enfermaron gravemente. Ante esta situación, ambas se vieron obligadas a ausentarse para cuidar de su madre. Las maestras y maestros presentes decidimos, para que no cerrara el comedor, colaborar y servir la comida a las niñas y niños que usaban este servicio», los maestros hacían de todo para no paralizar la vida en la escuela. «Este es sólo uno de tantos ejemplos que se daban y que, sin duda, ejemplifican la importancia de nuestro papel en la sociedad. Por ello, creo firmemente que es fundamental que la sociedad en su conjunto valore y reconozca adecuadamente el trabajo de tantas maestras y maestros».

Muchos proyectos

Otros destinos en los que impartió docencia fueron los colegios de María Jiménez, Isabel La Católica, Villa Ascensión, Tena Artigas, García Escámez en Santa Cruz de Tenerife; María Rosa Alonso en Tacoronte y Las Chumberas en La Laguna. «De cada uno de ellos conservo gratos recuerdos y muchos aprendizajes. En cada centro trabajamos muchos proyectos de innovación, casi siempre con pocos recursos y mucha ilusión: proyectos de periódico escolar, funcionamiento de la biblioteca, actividades de fomento de la lectura, semanas culturales, salidas educativas de todo tipo, visita de autores, charlas, rutas, trabajo de campo, y tantos otros», explica. «Sería injusto mencionar a todas las personas que han significado mucho para mí. No obstante, a modo de homenaje in memoriam, quisiera recordar especialmente a algunos de los que no están entre nosotros, con quienes compartí momentos y enseñanzas inolvidables. Pedro Morín, que fue quien me cuidó como un hermano; Araceli Castañeda, la inspectora de El Hierro, una persona generosa y apasionada de su isla. Juntas trabajamos por la educación de las familias y recorrimos el camino de las competencias básicas; doña Inés, nuestra querida cocinera, la cual nos mimaba con sus guisos para que nos sintiéramos como en casa. Y tantos y tantos otros a los que siempre estaré profundamente agradecida».

«Continuando con mis deseos de seguir estudiando, trabajaba y compatibilizaba mis estudios y decidí realizar el Curso Puente de Pedagogía, lo que implicaba completar en un solo año las asignaturas correspondientes a los tres primeros años de la carrera, mientras que las restantes se convalidaban con las cursadas en Diplomatura de Magisterio. No obstante, no continué esta carrera, ya que preferí seguir con Filología y, poco a poco, logré finalizar la licenciatura», comenta. «Posteriormente, realicé los cursos de Doctorado, el trabajo para obtener la Suficiencia Investigadora obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados; a continuación realicé la tesina y en 2006 leí mi tesis doctoral bajo la dirección del catedrático Cristóbal Corrales».

Su gran paso por el CEP

El año 2008 marcó un hito en su carrera cuando decidió presentarse a una convocatoria para cubrir vacantes de una asesoría en el Centro del Profesorado La Laguna, centro en el que permaneció hasta 2013. «Guardo recuerdos magníficos de ese tiempo, especialmente del gran equipo que formábamos. Tengo que agradecer a Juan José Pacheco, quien estuvo al frente de este centro, por brindarme la oportunidad de innovar y crear proyectos que promovían el éxito educativo y, por ende, mi crecimiento profesional. También tuve el privilegio de conocer a grandes profesionales en el ámbito de trabajo que abarca este CEP que, de manera silenciosa, realizaban una gran labor en cada uno de sus centros. Gracias a estos años, cultivé grandes amistades que perduran hasta hoy», señala. «Si tuviera que destacar algunos de los proyectos mencionaría la realización, conjuntamente con otra asesora, Avelina, del Plan de Lectura. Este Plan tenía como objetivo proporcionar a las y los docentes herramientas y recursos para fomentar la lectura con su alumnado».

‘Leemos en el tranvía’

«Otro proyecto, que logró éxito educativo y mejora de la competencia lectora, fue Leemos en el tranvía, realizado en colaboración con la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo y el Metropolitano de Tenerife. Destaco la ayuda incondicional e imprescindible para la gestión del proyecto del Responsable de Comunicación de Metropolitano, Santiago Correa. Aunque el proyecto ya no se realiza, los comentarios, imágenes y lecturas de las niñas y niños que participaron pueden leerse en el blog: https://leemoseneltranvia.blogspot.com/».

«Con la misma Asociación, AELE, realizamos el proyecto Escribir como lectores, que otorgó una nueva visión sobre los procesos de lectura y escritura. Información del proyecto en este período en: https://www.escribircomolectores.org/fundacion-sm-aele-cruz-roja/».

