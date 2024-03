El Instituto Coordenadas destaca que Madrid es un “destino de prestigio para las diplomáticas, con el 28% de representación femenina”.

Un informe sobre la actividad diplomática en España del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economia Aplicada señala que Madrid es un “destino de prestigio para las diplomáticas, con el 28% de representación femenina”.

"El prestigio de Madrid como destino diplomático ha ido en aumento en los últimos años, convirtiéndose en uno de los más anhelados por las diplomáticas para desempeñar aquí su función como embajadoras. Actualmente son 175 los países acreditados ante el Reino de España con representación diplomática, de los que 49 cuentan con una embajadora en Madrid; un 28% del total", indica.

El nombramiento más reciente ha sido el de Arabia Saudí, que cuenta ahora la princesa Haifa Al Mogrin en la Cancillería española. "Dentro de su estrategia de transformación y modernización que está llevando a cabo en Arabia Saudí debe circunscribirse este nombramiento. Haifa Al Mogrin cuenta con una dilatada experiencia internacional y es una de las diplomáticas saudís de mayor prestigio. La embajadora en España de Arabia Saudí es una acreditada economista, con títulos y actividad internacional. Entre los destinos anteriores, Haifa Al Mogrin fue embajadora ante la Unesco y tuvo un papel clave para la designación de la capital saudí, Riad, como sede de la Exposición Universal de 2030. Recién llegada a Madrid, ya prepara una intensa agenda diplomática", añade.

Un equipo de analistas de Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha revisado el papel de estas diplomáticas en España y señala que en general destacan por su gran actividad y por lograr superar tensiones en positivo en las relaciones entre el Gobierno español y el de su país.

Apunta que países de Próximo y Medio Oriente, África y Europa e Iberoamérica tienen en Madrid a mujeres como representantes diplomáticas de sus países." Algunas han ocupado cargos ministeriales y de gran relevancia en sus gobiernos, por lo que ser embajadoras en la capital española es un destino privilegiado para su carrera. Además de Arabia Saudí, en Madrid ejercen su alta función diplomática las representantes de Estados Unidos, Julissa Reynosa, nombrada en 2022, Marruecos, Karima Benyaich, México, María Carmen Oñate Muñoz, Australia, Sophie Ross, Colombia, María Carolina Barco, Irlanda, Sile Maguire, Israel, Rodica Radian-Gordon, Finlandia, Tiina Jortikka, Jordania, Areej Mahmoud Saled Hawadeh, Rumanía, Gabriela Dancau, Sudáfrica, Thenjine Ethel Mtingo, Wendy Drukier, de Canadá, entre otras", sostiene.

“El valor de la diplomacia femenina cobra especial valor en Madrid. El número de embajadoras marca tendencia alcista, pero lo más importante es el valor de las mujeres en puestos de relevancia es un objetivo de los últimos gobiernos que ya acreditan una huella singular en su modo de intervenir en las crisis”, señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

Agrega que algunas de las embajadoras consultadas afirman que se sienten especialmente cómodas en su actividad en la capital española, ya que en ningún momento han sentido un trato diferencial por su condición de mujeres y que sus interlocutores, sean hombres o mujeres, siempre han mantenido con ellas una actitud de igual a igual. "Esto influye en que cuando son destinadas a Madrid se incorporan a sus funciones con gran confianza. Una labor tan discreta como eficiente que ha desarrollado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores Cary Batalla Junco como responsable de la dirección general de Introductora de Embajadores. Tras su marcha a Nueva York como cónsul general de España, ha mantenido su nivel María Sebastián de Erice", continúa el Instituto Coordenadas.

"No puede pasar desapercibido que países como Arabia Saudí, Jordania, Marruecos, Israel, Líbano, Omán y Túnez o Turquía tengan en nuestro país a mujeres como máximas representantes de la diplomacia de sus países. No pocas organizaciones internacionales como la Secretaría General Iberoamericana o Naciones Unidas también hayan confiado en mujeres la representación en Madrid, pero aun una cierta cultura desfasada procura no poner énfasis en un aspecto que en el Instituto Coordenadas nos parece un hito y una “nueva diplomacia” en las relaciones internacionales . También que ocurra en España es otro signo que deberíamos de saber interpretar en su extraordinario valor", afirma la entidad.

"Un caso de interés entre la representación diplomática extranjera en Madrid es primera capital del mundo que contó con una embajadora aborigen de Australia, que fue relevada en el cargo por la actual, Sophie Ross. En definitiva, concluye el análisis del Instituto Coordenadas, la diplomacia en Madrid es cada vez más femenina y el número de embajadoras está creciendo y está creando un paso más en la siempre poliédrica diplomacia. Pero un paso de enorme valor que hay que seguir con especial atención", concluye.