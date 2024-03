Piden inspecciones de Trabajo y Sanidad en el Instituto de Medicina Legal

Los sindicatos Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO), CSIF y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) presentaron denuncias ante las inspecciones de Trabajo y Sanidad para que realicen estudios sobre las condiciones en las que se encuentra la sede del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.

La peticiones de las organizaciones sindicales se produce a raíz de que el equipo radiológico que compró el Gobierno de Canarias para determinar la edad real de los migrantes en situación irregular que llegan al Archipiélago y dicen que son menores.

Supuestamente, desde la Dirección del IML y desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo autónomo consideran que dicho aparato, el ortopantomógrafo, puede ir en la misma sala plomada en la que se realizan las pruebas radiológicas a los cadáveres.

Sin embargo, algunos médicos forenses que se hallan en huelga desde el pasado 21 de febrero y los sindicatos consideran que ese no es un espacio apropiado para dicha máquina.

La medida de acudir a las inspecciones de Trabajo y Sanidad se produce después de que el pasado 23 de febrero los sindicatos pidieron por escrito a la Dirección General los informes realizados por el Servicio de Prevención, y, de forma concreta, pedían el apartado relativo a la evaluación de riesgos sobre el ortopantomógrafo.

Los delegados sindicales indican que en esa petición de datos están amparados por el Reglamento de los Servicios de Prevención, que establece que deberán analizarse la elección de los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Durante la jornada del pasado lunes, las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife fueron visitadas por la fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, y el diputado del Común, Rafael Yanes, junto a integrantes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Y el objetivo fue ver dónde se prevé ubicar el equipo radiológico para hacer fotografías panorámicas de las bocas de los migrantes que dicen ser menores. En opinión de los representantes sindicales, hasta ahora no hay un informe del Servicio de Prevención sobre dicha ubicación, o bien no se lo han enseñado. Desde el Gobierno de Canarias confirmaron la visita de la fiscal superior y el diputado del Común, pero no tienen conocimiento de las citadas denuncias.