Las familias de los alumnos del colegio de Tenerife exigen que se borre todo rastro de las fotos manipuladas de desnudos de las niñas

Las familias de las tres alumnas de secundaria del Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife que aparecen en fotos de falsos desnudos difundidas por dos compañeros del centro exigen garantías de que se borre todo rastro de estas imágenes.

Sus preocupaciones se centran ahora, después de haber llevado este caso a la Policía Nacional, en saber si esas instantáneas manipuladas con inteligencia artificial pudieron salir de los teléfonos móviles y los chats de WhatsApp de los estudiantes, lo que complicaría su eliminación.

La Fiscalía de Menores, el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife e Inspección Educativa investigan a los dos niños de La Salle que tenían en sus móviles y difundieron por WhatsApp una veintena de fotos de al menos tres compañeras y otras tres o cuatro niñas ajenas al centro.

Captura de la aplicación utilizada para manipular las fotos de las alumnas de La Salle y retratarlas como si estuvieran desnudas. / El Día

Muestran falsos desnudos realizados con una de las aplicaciones, libres y gratuitas, con las que se pueden crear estas fotos a partir de la cara de cualquier persona. Las de este caso contenían la marca de la app: Undress.

La madre de una de las menores que figuran en esas imágenes, que está coordinada con las familias de las otras dos niñas, ha solicitado «más información» a los responsables del Colegio La Salle y «plenas garantías de que se va a hacer todo lo posible, tanto con los dos alumnos localizados como con otros que hubiesen podido recibir y distribuir esas fotos, para que se eliminen esas imágenes y no quede el menor rastro». «Hasta ahora no sabemos qué alcance ha podido tener la distribución de estas instantáneas, que no he querido ver bajo ningún concepto», detalla la mujer.

También solicitan un mayor compromiso de los responsables del centro educativo concertado, con más de 1.500 alumnos de infantil, primaria y secundaria, para concienciar a los estudiantes de que un episodio de este tipo no se puede repetir. «Los niños tienen que ser conscientes de que no se puede causar este daño, no se puede jugar con el honor de sus compañeras. Tienen que tener plena consciencia de que hechos como estos son muy graves y no se pueden tolerar», añade la madre.

«Hay mucho por hacer en los centros educativos para trabajar la educación afectiva y sexual», subraya esta tinerfeña, que considera que el centro respondió «con mucho retraso» después de tener conocimiento de que dos alumnos tenían en sus móviles las fotos de compañeras susceptibles de considerarse delito por daños al honor. «Nos dijeron que iban a ir rápidamente a la Fiscalía de Menores pero solo lo hicieron después de que las familias de las menores acudiéramos a la Policía Nacional a denunciar los hechos».

Inspección Educativa, departamento de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al que también acudió esta madre para denunciar, se limitó a confirmar que ha abierto un expediente para investigar lo sucedido, que es el primer caso de este tipo en Canarias y que el Colegio La Salle «cumplió con el protocolo» para estos casos: es decir, llevar el asunto a la propia Inspección Educativa y a la Fiscalía de Menores para depurar responsabilidades.

«Las familias estamos muy indignadas y preocupadas por lo ocurrido. Yo al menos pienso que el centro debía haber respondido antes. Me queda la sensación de que acudieron a fiscalía cuando supieron que las familias habían llevado el caso a la Policía», concluye.