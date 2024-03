Los dos alumnos investigados quedan libres de delito al tener menos de 14 años

Los dos alumnos del Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife investigados por difundir imágenes de compañeras con desnudos falsos no podrán ser acusados de ningún delito al tener menos de 14 años. Lo confirmó el delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones a los medios en Las Palmas de Gran Canaria.

Tantos estos dos estudiantes de secundaria como las tres compañeras que aparecen en las imágenes y otras menores ajenas al centro que también están en las fotos tienen entre 12 y 14 años. Al tener los chicos 13 años son inimputables según la legislación española; es decir, no se les puede aplicar ni el Código Penal ni la Ley del Menor aunque se demuestre que cometieron un delito contra el honor. Sí se les puede exigir una responsabilidad civil a las personas encargadas de velar por ellos, aparte de las propias medidas disciplinarias que adopte el centro, que pueden llegar a una expulsión temporal o definitiva.

Pestana detalló, en manifestaciones recogidas por Europa Press, que hay que apostar «por la educación como vía para evitar un mal uso de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes». «Es un claro ejemplo de que tenemos nuevos instrumentos tecnológicos que desgraciadamente los utilizamos otra vez para intentar denigrar a la mujer, y ahí tenemos que fomentar la educación», afirmó.

Pestana expuso que en este caso hay «una investigación abierta» y que se trata de menores que «no son imputables», por lo que insistió en «profundizar en un cambio de valores». «Los niños imitan lo que ven a su alrededor y es clave que les enseñemos las repercusiones de lo que está mal y que no tiene ningún sentido utilizar a unas compañeras para degradar su imagen ante el resto de compañeros. Y no tiene sentido desde el punto de vista de cualquier ser humano. Eso tenemos que transmitírselo a los jóvenes», matizó. Es el primer caso de este tipo en Canarias, no así en la Península, donde según recordó Pestana proliferan en los últimos meses situaciones parecidas.

También se refirió a este caso el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Poli Suárez admitió que es «una noticia triste» pero a continuación se mostró muy cauto al aclarar que estaba «bajo investigación». «Hay que ser prudentes porque se trata de menores. Estamos trabajando con el centro concertado para determinar qué ha pasado y tomar las medidas que sean necesarias», detalló Poli Suárez, que pidió a los centros educativos que cumplen la orden de prohibir los móviles en las aulas.