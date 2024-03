El espejo de la mujer en el arte

El mundo de la cultura canaria se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer y no solo llena la agenda de actos con diferentes propuestas, sino que las artistas dedican la jornada a recordar a aquellas que las precedieron y a las compañeras que las siguen inspirando día a día.

Tradicionalmente se ha entendido por cultura un conjunto de actividades creativas humanas masculinas. Pero «sin mujeres y sin lo que ellas traen al mundo no hay vida y no hay cultura». Sin embargo, las artistas que hoy pueblan la esfera cultural canaria nutren su desempeño profesional con el trabajo que antes hicieron muchas otras mujeres que se dedicaron a esas mismas expresiones artísticas. Pero su voz no siempre ha resonado como debería, y por eso, la cultura, durante muchos años y al menos de forma oficial, estuvo en manos masculinas.

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, celebra que, gracias al desarrollo del feminismo, el arte ya puede entenderse como una expresión de igualdad. «El rastro histórico de las mujeres y de sus aportaciones fundamentales a la historia general de la humanidad han sido manipuladas por la cultura androcéntrica y patriarcal», indica el órgano que, al tiempo, realiza un llamamiento para velar por «el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual».

El mundo celebra este viernes el Día de la Mujer y, en su mensaje oficial, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, advierte de que harán falta casi 300 años para que todos los países logren la igualdad real. El tema de este año es Invertir en las mujeres para acelerar el progreso y, en lo que afecta a las industrias creativas, se ha propuesto «crear oportunidades profesionales para las mujeres» para, así, lograr el «empoderamiento de la mujer» que «sigue siendo uno de los mayores retos de la humanidad y, al mismo tiempo, una inmensa oportunidad para desarrollar plenamente el potencial del género humano».

Con motivo de esta conmemoración, un grupo de artistas canarias comparte su visión sobre el sector en el Archipiélago y recuerdan a las mujeres que, antes que ellas y como si fueran un espejo en el que reflejarse, han regalado su talento al mundo a través de la música, la interpretación, el cine, el arte, la literatura y la danza. Desde que la cultura griega atribuyera a las musas el género femenino han sido muchas las mujeres que han dejado huella en la cultura. Aunque sus nombres no siempre han sido recordados.

Por ese motivo, la cantante tinerfeña Nuria Hernández; la actriz y productora Soraya González; la guionista y directora de cine María Abenia; la artista visual Luna Bengoechea; la escritora Ana González Duque; y la bailarina Laura Marrero hablan sobre los referentes femeninos que las han guiado en su trayectoria profesional. En algunos casos, más que referentes, aluden a compañeras que les inspiran y cuyo trabajo las anima a continuar en una profesión que ya es, de por sí, bastante dura y que roza la precariedad, también entre los hombres.

Mientras todas ellas se preparan para celebrar este 8 de marzo de diferentes formas, tanto trabajando como compartiendo con amigas y familiares la jornada, las instituciones públicas regalan a la sociedad las más variadas propuestas culturales, que van desde exposiciones dedicadas a la creación femenina, a proyecciones de cine y estrenos de proyectos documentales dedicados a la labor de la mujer. La cultura se convierte una vez más en motor para el cambio mientras sus profesionales continúan reclamando la plena igualdad.

Nuria Hernández (cantante)

"Madonna era de mis cantantes favoritas, me hacía vibrar"

Nuria Hernández / E. D.

Nuria Hernández es la cantante tinerfeña que lidera los proyectos Caracoles y, más recientemente, Caracolas. La artista confía en que llegue un momento en el que no sea necesario celebrar el 8M pero, mientras, se encarga de dar visibilidad al talento femenino con iniciativas como la que la lleva hoy al Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, donde protagonizará la actividad Mujeres en la Escena Musical. Durante la velada, la cantante compartirá con el público asistente los secretos de Caracolas, que además cumple hoy cuatro años. Para llegar hasta este punto, Hernández se ha nutrido del talento de otras compañeras de profesión que la han precedido. Madonna era una de esas cantantes que «me hacía vibrar» y a la que admira por su transgresión. Tras la Reina del Pop, Mercedes Sosa fue otra de las cantantes que llamó la atención de Hernández, quien añade que otros referentes actuales son Natalia Lafourcade o Nathy Peluso. Nuria Hernández aprovecha este 8M para reivindicar la figura de las mujeres instrumentistas canarias, que ocupan puestos que habitualmente son de hombres. «Sentimos un vacío estructural», lamenta.

Soraya González (actriz y productora teatral)

"Desde muy joven empecé a seguir a Anna Magnani"

Soraya González / E. D.

La tinerfeña Soraya González es actriz y productora en una de las compañías de teatro con más historia de Canarias, Delirium Teatro. En medio del éxito cosechado con su versión escénica de la novela Panza de Burro, González aprovecha la entrevista para recordar sus inicios en el mundo del teatro. «Pues yendo hacia detrás, desde que estaba en la escuela me recuerdo siempre metida en alguna obra de teatro o participando en las fiestas de mi pueblo, Buenavista». Sus padres, que también hicieron teatro cuando eran más jóvenes, le apoyaron en sus comienzos. Pero si tiene que citar a un referente femenino, la intérprete teatral no puede evitar acordarse de la actriz italiana Anna Magnani. «Me fui desde muy joven a La Laguna para estudiar, allí vivía con mis primos e iba mucho al cine», detalla. «Esta mujer siempre me ha impactado y he intentado verlo todo de ella. Fue una actriz de mucho carácter con un trabajo formidable». Magnani, de hecho, rodó con directores de la talla de Roberto Rosellini o Pier Paolo Pasolini, con quien filmó Mamma Roma. También recuerda González a las magníficas actrices que pasaron por el programa de Television Española Estudio 1.

María Abenia (cineasta)

"Admiro a las pastoras octogenarias que veo a diario"

María Abenia / E. D.

María Abenia es artista visual, guionista y programadora y, aunque nació en Zaragoza, vive en la Isla Baja, desde donde desarrolla sus proyectos. Afirma que cada año celebra el 8M de una manera diferente pero siempre «desde la intimidad, para recordarme los privilegios que tengo y también todo lo que hay que trabajar aún para lograr la igualdad». Apuesta por «una liturgia desde lo íntimo, aunque me parece esencial juntarme con otras compañeras» y, de hecho, esta noche es eso lo que hará, salir a cenar con sus amigas. A pesar de que en el sector audiovisual aún existe una importante brecha de género, Abenia afirma que, «como autora joven que soy, he percibido más facilidades para acceder a las subvenciones y en ese sentido creo que he tenido suerte». Además, celebra que dentro de los festivales y los ciclos de cine haya cada vez más presencia femenina. Entre sus referentes, además de las pastoras octogenarias de Buenavista del Norte a las que ve cada día, destaca a grandes cineastas de todos los tiempos como Chantal Akerman a las que últimamente se suman escritoras de corte feminista como Sara Torres o Sabina Urraca, sin olvidar a Remedios Zafra.

Luna Bengoechea (artista)

"De estudiante me marcó una charla de Marina Núñez"

Laura Bengoechea / E. D.

Luna Bengoechea es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (ULL) y es una de las artistas visuales más reconocidas del Archipiélago. Acaba de recibir, además, el premio Magister de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. «Recuerdo de modo especial una charla que me marcó muchísimo cuando estaba estudiando el Máster de Producción Artística a cargo de Marina Núñez». En cuanto a referentes femeninos, esta creadora que ocupa desde 2014 el Estudio #5 de los espacios de creación artística del Centro de Arte La Regenta, prefiere hablar de mujeres artistas que, si bien no son influencia directa en su trabajo, sí que le gustan mucho. «En el contexto canario hay mujeres con un talento excepcional», destacó. En el listado incluye los nombres de Laura González, Moneiba Lemes, Cristina Toledo, Lia Ateca, Karina Beltrán, Idaira del Castillo y Eli Cortiñas, entre otras. «Son artistas a las que admiro y me gusta muchísimo su trabajo. Todas nutren la pasión por el arte. Están ocurriendo muchas cosas en Canarias y hay muchas artistas trabajando. Es una buena señal; hay que apoyar a las mujeres artistas y a los artistas en general».

Ana González Duque (escritora)

"Si me concedieran un deseo, pediría escribir como Rosa Montero"

Ana González Duque / E. D.

Especializada en literatura juvenil y en la novela romántica, la escritora tinerfeña Ana González Duque se refiere a su compañera Laura Gallego a la hora de nombrar un referente profesional en el campo de la creación. «Creo que una de mis primeras referentes fue Laura Gallego. Consiguió enganchar a la fantasía a muchos antes de que Harry Potter fuera siquiera una idea». Idénticos sentimientos tiene cuando habla de la autora estadounidense Ursula K. LeGuin, especializada también en este tipo de ficción. «Pero si un genio de la lámpara me concediera el deseo, creo que le pediría escribir como Rosa Montero. O con el maravilloso sentido del humor de Sophie Kinsella. Ya puestos, una mezcla de ambas», fantasea. Sobre las diferencias respecto a los autores masculinos, asegura no haber tenido que enfrentarse a dificultades añadidas a la hora de publicar. «Pero si escribiera negra o histórica, otro gallo cantaría. Incluso en contemporánea, las compañeras lo tienen más complicado para publicar». González Duque celebra que la senda de la igualdad haya comenzado a recorrerse. «Iniciativas como #yoleoautoras en octubre o aquí en Tenerife, la #generacióni ayudan a visibilizar la cantera de escritoras, que es muy potente».

Laura Marrero (bailarina)

"Todas mis referentes me dan aire para seguir trabajando"

Laura Marrero / E. D.

La bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea Laura Marrero reconoce que cada año que pasa ha ido celebrando menos el 8M, ya que la ha pillado trabajando, pero siempre tiene algún minuto en este día para reflexionar sobre lo que se ha logrado y por lo que aún hay que luchar porque «lo importante es generar una atmósfera que vaya más allá de este día, para así ampliar nuestras miras, y creo que eso también lo estamos logrando». Tras varias décadas de carrera profesional, su primer pensamiento cuando le preguntan por su principal referente es para su abuela materna Manola, porque fue «la que me inculcó los valores humanos que hoy defiendo». A nivel artístico, destaca a la multipremiada bailarina Carmen Werner, de Provisional Danza, una de sus primeras mentoras cuando comenzó a trabajar en el mundo de la danza. «Es una mujer totalmente apasionada con la danza y toda su obra me parece una maravilla», explica Marrero quien destaca la importancia de contar con estos referentes porque «son inspiraciones para todas nosotras, es como si nos dieran aire y permitieran que se expandieran nuestros pulmones».