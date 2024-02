José Manuel Niederleytner: "Tienen que mejorar las retribuciones del Turno de Oficio"

José Manuel Niederleytner es el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. El Colegio trabaja en impulsar determinadas demandas que afectan no solo a sus colegiados, sino a la ciudadanía, como “la digitalización de la justicia, en la que está trabajando el Gobierno de Canarias, pero a la que hay que dar un fuerte impulso para que pueda estar disponible cuanto antes el expediente judicial digital”, afirma Niederleytner, “y la digitalización de todos los procedimientos administrativos, especialmente los relacionados con el turno de oficio”. Otro aspecto que les concierne directamente es “la ubicación en un solo edificio de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife que actualmente están dispersos por toda la capital. Son 17 órganos judiciales y se ganaría mucho en calidad de atención ciudadana y de los abogados si finalmente, como parece, van a estar ubicados en el edificio Auditorio, aunque se están eternizando los trámites para ponerlo pronto a funcionar mientras se espera por la construcción del nuevo Palacio de Justicia”.

Niederleytner señala que el Colegio tiene como objetivo primordial, con altas probabilidades de que quede solucionado este año, “la mejora de las retribuciones de los profesionales del turno de oficio. Tenemos la esperanza de que esto se resuelva en breve porque las negociaciones con la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias van muy bien”. Lo que demandan los abogados es la retribución de algunas actuaciones que actualmente no se cobran, “como por ejemplo las ejecuciones, y la revisión de las demás, cuyos honorarios no se revisan hace unos cinco años, y mejorar sustancialmente las actuaciones en materia de extranjería. Este desembolso puede suponer unos seis millones de euros, que no es un importe relevante para una administración como esta si ponemos en la balanza el servicio que se presta los 365 días del año por gran número de profesionales, que verían por fin resuelta una demanda justísima”.

Desde el Colegio han mantenido también reuniones con las distintas Administraciones implicadas en los procesos migratorios, para concienciarlos sobre la necesidad de mejorar las condiciones de los letrados que asisten jurídicamente a la población migrante que está llegando a las islas. “Necesitan de una asistencia letrada en las mejores condiciones, que en este momento no tienen por falta de traductores, porque no se les avisa con el suficiente tiempo, por las dificultades que tenemos para desplazarnos a la isla de El Hierro. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que esta no es una situación coyuntural, sino que puede prolongarse en el tiempo”.

Otro tema que preocupa es el futuro de los abogados mutualistas en régimen alternativo al RETA, algunos de los cuales pueden percibir unas pensiones muy bajas a su jubilación. En el Colegio se ha creado una comisión de trabajo formada por colegiados mutualistas y miembros de la Junta de Gobierno para estudiar e impulsar posibles soluciones, entre las que estaría una pasarela al RETA, lo que ya se ha trasladado a la Mutualidad y a las distintas administraciones implicadas.

Por último, el decano advierte de la sombra que planea sobre la posible huelga de funcionarios de justicia, que quedó en suspenso antes de las elecciones, pero ahora los sindicatos se están moviendo para reivindicar la mejora de las condiciones de quienes, en la anterior huelga, no consiguieron sus reivindicaciones, como sí que hicieron los letrados de la Administración de Justicia, los anteriores secretarios judiciales”. También urgen a los responsables de justicia la búsqueda de soluciones para los trabajadores del Instituto de Medicina Legal ya que la huelga afecta a la ciudadanía al dilatarse todos los procedimientos en los que deba intervenir un médico forense”