Fundación Cepsa se vuelca con la labor social de las ONG de Canarias

Fundación Cepsa continúa renovando su compromiso social con Canarias. Para lograrlo impulsa iniciativas que ayudan a las personas y se adaptan a las necesidades de las zonas donde su fundadora, Cepsa, tiene mayor presencia. Uno de los ejemplos más arraigados son sus Premios al Valor Social, unos galardones que no solo dan un impulso económico a los proyectos presentados, sino que inspiran a personas e incluso a otras empresas ofreciendo un importante escaparate que visibiliza la labor silente pero imprescindible de numerosas entidades sin las que muchos colectivos vulnerables verían mermar sus oportunidades. Además, la implicación de los profesionales de Cepsa como padrinos o madrinas solidarios de los proyectos se ha convertido en una seña de identidad de estos galardones.

En esta última edición, los Premios al Valor Social han reconocido la trascendencia de los proyectos de cinco entidades, que han visto premiada su intensa e imprescindible labor social en el Archipiélago. En esta ocasión, el jurado, presidido por Rafael Yanes, ha centrado los reconocimientos en atender la pobreza energética, la diversidad funcional, los problemas de salud mental y a menores migrantes. Gracias a los proyectos presentados a estos Premios por Provivienda, Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Envera), Fundación Save the Children, Asociación Salud Mental Atelsam y Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan) se estima que más de 850 personas mejorarán su bienestar y calidad de vida.

Fundación Cepsa en Canarias, Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar, Portugal y Colombia, cada una de las sedes de estos premios, ha tenido la oportunidad de impulsar y desarrollar cuatrocientos noventa y siete proyectos, desde su primera edición en 2005, repartiendo hasta ahora más de cuatro millones ochocientos ochenta mil euros. En Canarias, donde llevan implantados desde 2008, ya ha visto la luz en el marco de estos galardones un total de 74 proyectos, con una aportación de 712.000 euros por parte de Fundación Cepsa. Para la compañía, estos son unos premios especialmente imbricados dentro de su cultura empresarial, y generan unos importantes vínculos entre los empleados y las entidades, ya que cada una de ellas debe ser propuesta por un padrino o madrina solidaria, profesional de Cepsa, quien seguirá y se interesará por el desarrollo del proyecto como mínimo durante el año de vigencia del reconocimiento.

Provivienda

Con Ana Belén Álvarez como madrina solidaria en la compañía Cepsa, Provivienda ha ganado el galardón con su iniciativa `Soluciones para el ahorro energético en el hogar´. Su director territorial, Fernando Rodríguez, señala que la obtención del premio “supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando, y una importante inyección económica que está permitiendo brindar nuevas oportunidades que harán posible que un mayor número de hogares, alrededor de 230 más, accedan a las ayudas a la eficiencia energética”, explica. “Las ayudas estarán destinadas a facilitar la reposición de electrodomésticos de aquellas viviendas donde se ha detectado que, por su antigüedad o características, están suponiendo un consumo energético elevado, así como a reparar y adecuar instalaciones eléctricas en los hogares donde se haya detectado que éstas son inseguras o insuficientes. Igualmente, se ampliará el número de hogares a los que se está haciendo entrega de un kit energético, con elementos básicos adaptados a las necesidades detectadas en cada vivienda”, asegura. “Este premio nos anima a continuar nuestro trabajo para mejorar la eficiencia energética en los hogares y favorecer al mismo tiempo la inclusión residencial de las familias más vulnerables, contribuyendo con ello a que la sociedad canaria tenga un futuro más favorable y sostenible”.

Envera

“Estos premios favorecen la visibilidad a las ONG y nuestras actividades, así como apoyo a sus proyectos para hacerlos realidad”, asegura Enrique Grande, director general de Envera. “En nuestro caso, con el proyecto VESTA, Envera: el resurgir tras las llamas”, formaremos a personas con discapacidad para recuperar terrenos agrícolas arrasados por el incendio del pasado agosto en Tenerife, creando empleo para personas con discapacidad, contribuyendo a la mejora del medioambiente y al desarrollo económico de nuestra comunidad”, explica. El proyecto de Envera está encaminado, además, a la recuperación de varias parcelas del municipio de Tacoronte, al tiempo que se mejora la cualificación y las oportunidades de inserción laboral del colectivo, donarán a entidades que atienden a personas sin hogar jabones naturales elaborados a partir de las cenizas del incendio. Un total de 20 personas se beneficiarán de manera directa, ascendiendo a 200 las beneficiarias indirectas. Su padrino solidario en Cepsa es Carlos Belenguer. Envera es la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad.

Save the Children

`Espacio Seguro para infancia en movimiento: acogida y protección´, permitirá a la Fundación Save the Children ofrecer, a través de un punto de encuentro en Las Palmas, apoyo y asesoramiento a menores migrantes que, por distintas razones, no están en centros de protección ni tienen referentes familiares en España, así como a jóvenes ex tutelados de hasta 23 años. El fin último es contribuir a su protección e inclusión a través de este espacio de escucha y acompañamiento, que beneficiará directamente a 150 personas y, de manera indirecta, a 600. Juan Luis Álvarez, coordinador de Infancia en Movimiento Canarias, ha recibido el trofeo, acompañado por Carolina de la Guardia, madrina solidaria del proyecto. Álvarez comenta que este premio “supone un impulso para seguir trabajando con un colectivo altamente vulnerable”. El recurso pone a disposición de los beneficiarios una abogada para asesoramiento, les ofrece talleres en los que aprenden el idioma, la cultura española, y les ofrece una serie de comidas y contactos para empezar a desarrollar su vida en España sintiéndose seguros y protegidos.

Atelsam

La Asociación Salud Mental Atelsam apuesta, a través de su iniciativa `Saludable y Activa: atención especializada a personas en proceso de envejecimiento´, por la creación de un nuevo recurso que permita el acompañamiento psicológico en el proceso de envejecimiento saludable de personas mayores con problemas graves de salud mental, para que no se sientan abandonadas ni sometidas a una soledad no deseada. Ana Concepción Cáceres, directora de Atelsam, explica que “es un proyecto nuevo y muy necesario en Canarias, que permitirá atender a un total de 293 usuarios de la Asociación y 242 los beneficiarios indirectos”. Concepción explica que “El apoyo de Fundación Cepsa permite prestar apoyo a una serie de usuarios que, por razones de edad, tenían que abandonar los talleres y el atendimiento que se les ofrecía en esos recursos, o incluso en sus viviendas. Llevábamos varios años intentando ponerlo en marcha, porque éramos conscientes de que existía esta necesidad, y ahora se hace realidad gracias a la Fundación Cepsa”. La gerente de la entidad explica que Saludable y Activa “permite construir un puente, ofreciendo a los usuarios un sitio donde continuar con su recuperación y donde encontrarse para no sentirse abandonados en momentos en que aún necesitan de mucho apoyo”. El trabajador de Cepsa Fernando Hernández ha ejercido como padrino solidario de la propuesta presentada por Atelsam.

AsperCan

La propuesta aportada por la Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan) es `Atención a la salud mental de las personas con TEA Grado 1: prevención de las ideas autolíticas y abordaje de las autolesiones”. May Bernal, miembro de la junta de AsperCan Canarias explica que “estos premios son fundamentales para nuestra asociación porque gracias a ellos podemos cubrir el Servicio de Apoyo Psicológico tan necesario para la población TEA. Este colectivo cuenta con muchas dificultades en su día a día que les generan mucha ansiedad y estrés en todos los ámbitos de sus vidas, y es gracias al trabajo psicológico continuo que estas dificultades se van gestionando con las estrategias adecuadas a cada persona, ya que el espectro autista abarca un abanico muy amplio”. La aportación económica de los Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa, permite a AsperCan ofrecer a las personas con diagnóstico TEA Grado I “una atención profesional psicológica individualizada para detectar las necesidades que existen y poder abordarlas, siempre con el objetivo de conseguir una mejora de su salud mental. Además, nos permite favorecer a las personas con diagnóstico TEA Grado I y a sus familias el conocimiento y acceso a recursos sociales referentes a la salud mental; atender, informar y orientar a las familias mediante grupos de apoyo en la atención de la salud mental de personas con diagnóstico TEA Grado I”. Para Bernal, no hay que olvidar el ámbito de la visibilidad que otorgan estos reconocimientos ya que son una gran ayuda a la hora de “sensibilizar a la sociedad y a las instituciones, no sólo públicas sino privadas, respecto a las diferentes problemáticas personales y sociales que se enfrentan las personas con TEA Grado I, y su impacto en la salud mental”. “Gracias a este premio”, señala “continuamos abordando y previniendo las ideas autolíticas y las conductas suicidas en las personas con diagnóstico TEA Grado I y abordar de forma eficiente un aspecto tan importante y olvidado en esta sociedad como es nuestra salud mental”.