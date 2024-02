Cynthia Albelo: “La Responsabilidad Social Empresarial es una estrategia inteligente para el éxito a largo plazo de las organizaciones”

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), más allá de un compromiso, se ha convertido en una herramienta imprescindible dentro de la cultura de las organizaciones para contribuir a la mejora de su entorno. En un escenario donde Canarias enfrenta importantes desafíos sociales, económicos y medioambientales, integrar la RSE en las entidades del archipiélago es un imperativo estratégico. Cynthia Albelo , coordinadora de Formación y Responsabilidad Social Empresarial en Plan B Group, nos invita a conocer las oportunidades que esta filosofía de negocios ofrece.

En tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la percepción de la RSE en las entidades canarias en los últimos años?

Hemos observado un cambio significativo. Las empresas están pasando de realizar acciones puntuales como patrocinar equipos deportivos locales, etc a planificar estratégicamente sus compromisos de responsabilidad social. Las empresas están reconociendo que la RSE no es solo una tendencia, sino una necesidad. Sociedad y consumidores cada vez más tienen una mirada crítica sobre las empresas en las que consumen, analizando si éstas se encuentran o no alineadas con sus valores. En definitiva, demandan un compromiso real con el entorno, tanto en el plano social como ambiental, por lo que las empresas, conscientes de estas crecientes demandas, están sabiendo responder positivamente.

Aún así, desde nuestros inicios en la consultoría para la integración de la RSE en las entidades, hemos comprobado que la sensibilización y el conocimiento sobre la RSE aún no están generalizados y algunas empresas todavía enfrentan resistencia al cambio.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al incorporar la RSE en su estrategia?

Transformar la percepción arraigada de que la RSE es un gasto o incluso un acto de altruismo. En realidad, es una inversión inteligente a largo plazo que mejora la reputación e impulsa un crecimiento sostenible. Supone un compromiso que beneficia a todas las partes, incluida a la propia empresa. Queremos que las empresas comprendan que la RSE no puede ser una acción accesoria a su actividad, sino que debe formar parte de su manera de trabajar y actuar, incorporando los compromisos adquiridos en todas sus tomas de decisiones.

Sin embargo, somos conscientes de que la falta de recursos y conocimientos especializados puede ser un obstáculo, especialmente para las empresas de menor tamaño o aquellas con un modelo tradicional de gestión. Por ello desde Plan B Group trabajamos en el apoyo y la capacitación de las entidades para que puedan adoptar de forma efectiva y estratégica la RSE, allanando así el camino hacia una competitividad fortalecida y un impacto positivo duradero.

¿Cómo puede la RSE impulsar la competitividad de las empresas canarias?

La atracción de talento, la fidelización de clientes conscientes y la capacidad de resistir de manera más efectiva ante crisis son solo algunas de las ventajas tangibles que aporta. La RSE no solo es una elección ética, sino una estrategia inteligente para el éxito a largo plazo de las entidades, ya que también coloca a las empresas en una posición más sólida y atractiva en el competitivo panorama empresarial actual.

¿Cuáles son las oportunidades que la RSE ofrece?

La RSE es una fuente de innovación y creatividad que promueve la creación de un valor duradero. Facilita el desarrollo de nuevos productos y servicios acordes a las necesidades actuales, permite adelantarse de manera competitiva a las tendencias legislativas que están por llegar, propicia la creación de alianzas entre diferentes actores para la búsqueda de soluciones conjuntas y posibilita la reducción de costes Sin duda, es una oportunidad para que las entidades lideren el cambio hacia una Canarias más próspera que beneficie a todas las partes.

¿Cómo puede la RSE ser un catalizador para el desarrollo sostenible?

Canarias enfrenta una serie de desafíos únicos, desde la protección de su biodiversidad hasta la promoción de un turismo sostenible y la lucha contra las desigualdades sociales. En este contexto es fundamental que las entidades asuman la responsabilidad de sus impactos en el ámbito social, económico y medioambiental.

Para lograr esto, las empresas deben integrar la sostenibilidad en su estrategia empresarial y trabajar en colaboración con otras partes interesadas. La Agenda Canaria 2030 proporciona un marco claro para guiar estas acciones, estableciendo claramente una serie de metas a las que cualquier persona u organización puede contribuir desde su capacidad y conocimiento. Todas las personas y entidades deberíamos preguntarnos de qué manera podemos contribuir a lograr esas metas, tanto las relacionadas con la protección del medio ambiente, como las vinculadas a la promoción del desarrollo económico sostenible y la inclusión social.

¿Qué consejos clave deben tener en cuenta las organizaciones que quieren abrazar de forma proactiva la RSE?

La clave para integrar la RSE de forma efectiva está en empezar con pequeños pasos, pero ser consistentes en el compromiso. Esto no es solo una estrategia de relaciones públicas, es un cambio cultural que lleva tiempo y en el que todas las personas que forman parte de la empresa deben estar involucradas, comenzando por la dirección. Por ello recomendamos una formación inicial breve para que todas las personas comprendan el proceso y luego mantenerlo mediante la creación de espacios que fomenten la participación activa del personal. La RSE debe ser parte natural del trabajo, por lo que el equipo debe poder proponer y participar en el cambio. Además, es crucial involucrar a todas las partes interesadas, identificando sus necesidades y expectativas.

Por ejemplo, en Plan B Group, desde nuestra fundación, hemos apostado por una gestión empresarial que tenga en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los sociales y ambientales. Nos esforzamos por ser un agente de cambio positivo en la comunidad canaria, impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas.

¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de las acciones que Plan B Group ha emprendido en el ámbito de la RSE?

Tenemos varios frentes en los que estamos trabajando activamente. Desde 2012 somos socios de Pacto Mundial de Naciones Unidas y cada año colaboramos con Tenerife Isla Solidaria para realizar acciones de voluntariado corporativo.

Hemos asumido un papel activo en la promoción de la importancia de la RSE en Canarias, ejecutando proyectos a cargo de nuestra RSE para divulgar y sensibilizar en cuestiones como calidad, sostenibilidad e igualdad. De hecho en marzo organizaremos un webinar gratuito sobre el impulso de la RSE en las organizaciones, cuyas inscripciones estarán abiertas en nuestra web eventos.planbgroup.es.

Igualmente, desarrollamos consultoría probono a entidades del tercer sector. Esta última acción fue galardonada recientemente y se suma a nuestro Sello de Responsabilidad Social Empresarial del Cabildo de Tenerife por la labor social, económica y ambiental que hemos desarrollado desde el inicio de nuestra actividad y nuestro Premio Honorífico de la Solidaridad 2018, otorgado a propuesta de varias empresas públicas y entidades de voluntariado tinerfeñas.

También, como pieza fundamental en nuestra empresa, prestamos especial atención al desarrollo y bienestar de nuestro equipo en todos los aspectos, implementando constantemente medidas que mejoren la conciliación laboral y personal, protejan el buen clima de trabajo, propicien hábitos de vida saludables... En definitiva, trabajamos continuamente para cuidar a nuestro equipo dentro y fuera de la empresa