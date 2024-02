Francisco Almeida Ossa: «El problema de habitabilidad alrededor de la Universidad es muy complejo»

Ahora que accede al cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, ¿cree que se le saca todo el partido posible a este órgano?

Yo creo que no, pero no lo imputo a una responsabilidad de la Universidad de La Laguna, sino que el propio Consejo Social tiene que asumir el rol que tiene y ejecutar el mismo. La Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU) introduce cambios normativos que determinan nuevas y amplias posibilidades para el Consejo Social, cuya función no se centra únicamente en la fiscalización y en buscar patrocinios para la universidad, sino en la intervención en cuanto a las titulaciones, adecuación de las mismas y garantizar las condiciones de excelencia en la propia universidad. Son aspectos que yo creo que son exigibles a los organismos públicos y, en este caso, también a las universidades públicas.

Precisamente la LOSU tiene aspectos positivos, sobre todo en lo referente al Consejo Social, pero con tantos vaivenes que ha sufrido para su entrada en vigor, ¿qué valoración hace de la norma en general?

El elemento financiero es el aspecto que más está lastrando su puesta en marcha, y de ahí surge el cuestionamiento de los plazos de su implantación, así como todo el tema de la dualidad. Todo esto es un debate que a las empresas también se les hace bola, ya que tendrán que financiar en cierto sentido los costes de gestión que implicará la incorporación del estudiantado al ámbito empresarial. En ese sentido, la implantación de la LOSU va a requerir esfuerzo pero también hay que hacer una reclamación porque no se pueden seguir desarrollando leyes cuya puesta en marcha real provoque luego frustración. La LOSU generó expectativas y es tarea de todos avanzar para no frustrarlas.

Habla de la financiación y en ese sentido Canarias tiene una cuenta pendiente con sus universidades públicas y el contrato programa para financiarlas a medio plazo.

Creo que es un proyecto realista pero también es cierto que las incertidumbres políticas y económicas han provocado que sea complicado alcanzar un acuerdo. Si se lleva a cabo debe darse con una fórmula real para su cumplimiento porque, si no, nos hará un flaco favor. Los elementos de fragilidad están ahí pero creo que debemos tener la determinación suficiente para lograrlo. Es una condición necesaria para que las universidades públicas puedan continuar funcionando.

El contrato programa no solo nutre de financiación a las universidades públicas, sino que también les exige una serie de compromisos. Es una forma de hacer que las instituciones académicas trabajen para mejorar continuamente.

Sí, ya hemos detectado algunos aspectos pero lo hacemos todo con un espíritu constructivo. Por eso es tan importante el compromiso de los miembros del Consejo Social, para que aporten su saber hacer en la gestión. Gestionar y funcionar con la información sobre lo que hacemos en el ámbito público no siempre se hace de una manera natural, mientras que en el sector privado, si no gestionas la información, estás abocado al fracaso. Creo que debemos aprender de eso; ya se está trabajando en ese sentido pero hay que continuar. Hay que examinar el grado de cumplimiento de los objetivos que nos marcamos en los planes estratégicos y por eso el elemento fiscalizador es también importante para nosotros, porque nos permite avanzar. Yo estoy en un momento vital que llámame para construir, no me llames para mantener conflictos. Tengo ánimo constructivo y cuento con la ventaja de ser amigo personal de buena parte de los miembros del Consejo de Gobierno de la ULL, por lo que hay una fluidez en la relación que nos permite avanzar en ese compromiso común.

Ya ha hablado de su deseo de fomentar la relación de la ULL y el Consejo Social con los egresados pero, ¿se plantea también estrechar lazos con los que serán los futuros estudiantes de la institución académica?

Sí, forma parte de nuestra hoja de ruta. Algo hemos hablado con Alumni ULL. Y no solo nos centraremos en el estudiantado local sino también en los estudiantes de Erasmus y de otros programas internacionales. Un ejemplo es el mundo del mar, que me apasiona. Tenemos una Escuela de Náutica que puede ser un referente en todo el Atlántico porque está ubicada en un entorno muy atractivo y debemos saber llegar a ese estudiantado, que no viene aquí por el número de volúmenes que puede encontrar en nuestra biblioteca, sino que son otros sus elementos de atención, y que nos hacen ser punteros. No hay que ser ombliguista pero hay que saber que tenemos un papel que jugar en el mundo, ni mejor ni peor. Si nos damos cuenta de ello podremos ayudar al nuevo alumnado, que vendrá porque les merece la pena.

Para atraer a esos estudiantes, ¿es necesario también evaluar la oferta de titulaciones para adecuarla así a la demanda?

Sí. Tenemos un trabajo bastante grande por hacer para introducir, incluso, nuevos formatos. Estamos en un mundo digital y tenemos que adecuarnos. No podemos estar en todo momento respondiendo a las demandas sino que debemos tener un camino diseñado. Eso nos permitirá trabajar más cómodamente, acceder a otros entornos y trasladar nuestro saber hacer. Estamos en el mundo de la Inteligencia Artificial así que ¿por qué no apostar por formatos semipresenciales o digitales? Existe un gran campo por explotar, y no solo en el ámbito tecnológico. Tenemos muchos retos que afrontar como sociedad.

¿Qué opina sobre la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias?

El ámbito privado está incluido en el ordenamiento jurídico español, por lo que no podemos ubicarnos en una atalaya y que no se autorice a nadie para impartir docencia en nuestro territorio. Siempre que cumplan con las reglas del juego podrán abrir sus puertas. Pero hay que subrayar el carácter público de la universidad y avanzar hacia nuestra excelencia. Como cualquier escenario nuevo, a veces resulta difícil ubicar el espacio que le corresponde a las universidades privadas y a las públicas pero creo que todo esto nos debe servir de acicate para nuestro propio avance. Espero que no se vea este tema como universidades de primera o de segunda división. Yo fui estudiante de una universidad pública y defenderé con ahínco el carácter público y las medidas para la equidad, por eso velaré. Pero también debemos convivir con la realidad privada, como pasa en economía.

¿Cuál será su primera tarea a acometer cuando vuelva a su despacho?

La lista es amplia pero uno de los primeros objetivos que tenemos es desarrollar una serie de acciones en el mundo de las residencias y alojamientos universitarios. Los problemas de habitabilidad centran el debate social entre los estudiantes de nuestra universidad. Es un problema que no solo se limita a las residencias universitarias sino al alquiler de viviendas, y que es de una elevada complejidad. Esperamos poder desarrollar diferentes actuaciones en ese sentido. También queremos estrechar nuestra relación con Alumni ULL, y el plan de relaciones con la sociedad. No es una tarea personal sino que delegaremos el trabajo entre los diferentes miembros del Consejo Social.