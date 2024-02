‘Coyote vs Acme’ y su incierto destino

Desde hace años, la cancelación de películas no es una novedad, algunas se deben a situaciones donde el guion no llega a nada, otras se deben a faltas de presupuesto, también por una mala recepción en las audiencias de prueba, incluso hasta por situaciones polémicas sucedidas en el mundo real. Pero de entre todos esos casos, hay uno que resalta por encima de ellos por la agridulce situación en la que se encuentra, tratándose del largometraje Coyote vs ACME.

El largometraje dirigido por Dave Green, director de películas como Tanta felicidad (me) mata o Tortugas ninja fuera de las sombras presenta una cinta que trata sobre el mítico Coyote de los Looney Tunes que después de muchos intentos frustrados por atrapar al corre caminos, decide demandar a la marca ACME, responsable de los inventos fallidos que usa el animal. Con la ayuda de un abogado humano se ven inmiscuidos en múltiples problemas y desventuras durante el proceso legal mientras la película combina acción real con dibujos animados en 2d al estilo de Space Jam o ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

Esta cinta, está completamente terminada, con una muy positiva reacción por parte de las audiencias de prueba e incluso con un presupuesto de 70 millones de dólares, tenía fijada su fecha de estreno original el 23 de julio de 2023. No obstante la empresa, Warner Brothers ha decidido no lanzar la película para ahorrarse los gastos de distribución e impuestos de la misma. Una práctica no novedosa dentro de la empresa, en el pasado ya fueron canceladas dos cintas que estaban finalizadas durante su fusión con Discovery, siendo Scoob! Holiday Haunt y Batgirl, respectivamente.

Warner ha tomado como decisión esperar a un comprador por parte de alguna plataforma en streaming u otra compañía por el precio de 80 millones de dólares pero no ha salido ningún interés por parte de las compañías el comprar una película al precio propuesto por Warner.

Mientras tanto la opinión pública durante semanas ha estado pidiendo que no se cancele el estreno de la cinta en ningún medio promoviendo su lanzamiento. Sumado al movimiento, se une, Eric Bauza, actor de doblaje y actual voz de Bugs Bunny para series de televisión y la voz del pato Lucas, ha pedido a la audiencia que no dejen de manifestar su ilusión para que la película tenga luz verde durante los premios Annie tras el pasado 17 de febrero al grito de «Odio ponerme político pero liberen Coyote vs ACME».

Silencio oficial

Warner Brothers y su CEO David Zavslav no han dado respuestas sobre cuál va a ser el destino de la cinta y durante la rueda de prensa del pasado viernes la idea que se traslado es que su futuro sigue siendo incierto.

No obstante la oleadas de fanáticos, actores, guionistas y múltiples artistas no se detienen hasta que la película salga a la luz de una forma oficial o incluso de forma no oficial.

De momento, habrá que esperar a ver si tarde o temprano la cinta vera la luz del día y el coyote podrá matar dos pájaros de un solo tiro y ganar esta lucha.