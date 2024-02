Marián García: «Los pinchazos para adelgazar no se deben usar para perder dos o tres kilos»

Más conocida por el seudónimo Boticaria García, Marián García se ha convertido en el «google» de referencia para miles de personas en España. Tras varios años leyendo las dudas de sus seguidores sobre las mejores formas para adelgazar, García ha decidido aunar todo el conocimiento científico en su libro divulgativo Tu cerebro tiene hambre que presentará este sábado a las 19:00 horas en el Centro Cultural el Sauzal.

¿Por qué cree que la gente sigue creyendo e invirtiendo dinero en estas dietas a sabiendas de que la mayoría no sirve?

Según la ciencia, las dietas fracasan en un 90% entre los 6 y los 9 meses siguientes a empezar. Pero nos gustan los atajos. Siempre buscamos el camino más corto para conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Y nos resistimos a creer la realidad que es que hace falta tiempo y esfuerzo, que son palabras que no le gusta oír a nadie. Pero la realidad es que cuando perdemos más tiempo y más esfuerzo es cuando nos esforzamos en hacer estas dietas, las pagamos, nos frustramos y luego no nos sirven. Pero siempre va a haber gente intentando persuadir a otros porque la insatisfacción corporal es un negocio muy importante.

En su libro habla sobre los factores fisiológicos y externos que afectan a la ganancia o pérdida de peso, ¿son todos igual de importantes?

Yo hablo de cinco tipos de hambre en el que podríamos destacar el hambre emocional, que se genera por el estrés y por la ansiedad. Vivimos en un mundo muy estresante. Quizá más que hace unos años. Esto hace que se segregue en una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol que corre por nuestras venas hace que se genere más de la hormona grelina, que es la hormona del hambre, la que se segrega desde el estómago, y menos lecina, que es la hormona de la saciedad. El estrés hace que tengamos más hambre y menos saciedad, con lo cual comemos más.

Canarias tiene las tasas más altas de obesidad de España y una de las razones que se suelen esgrimir es que esos productos ultraprocesados han entrado en una dieta que ya de por sí estaba muy basada en carbohidratos.

Pero existen diferencias. Un plato de gofio tiene esos carbohidratos y aporta energía, pero son hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples, como los azúcares que tienen los ultraprocesados, o esas hamburguesas o esas pizzas que les añaden saborizantes o grasas trans...están pensados para hackear el cerebro para que te pida más. Eso no ocurre cuando comes un plato de gofio. Cuando comes un plato, te quedas lleno y no quieres comer más. Sin embargo, pizza puedes comer varias porciones y pierdes la cuenta.

¿La gordofobia y los cánones de belleza también afectan en esta obsesión por la dieta y el cuerpo?

Sí, y aquí las redes sociales juegan un papel terrible. Si hablo, por ejemplo, de diabetes o hipertensión no piensas en un canon estético, si no en una enfermedad. Sin embargo, cuando hablamos de obesidad, automáticamente se representa una imagen vinculada a la estética. Se está trabajando desde las sociedades científicas para cambiarle el nombre a la palabra obesidad porque tiene una carga semántica que no ayuda.

En los últimos años han surgido dos corrientes aparentemente enfrentadas. Por un lado el bodypositive que aboga por amar todos los cuerpos, y por otro, la propia medicina que alerta de las consecuencias de la obesidad. ¿Se puede llegar a un punto medio?

Como decía, la palabra obesidad tiene una carga semántica. Es un problema porque la persona ya se etiqueta y sufre. Quizá haya que cambiar y se está trabajando para cambiar el nombre a quizá algo como disfunción metabólica o alteración metabólica. En el libro he decidido meterme en ese charco hablando de las personas con obesidad que metabólicamente están sanas. La ciencia ha estudiado qué ocurre con esas personas con parámetros normales de azúcar o tensión, pese a su obsesidad. Esto la ciencia lo ha llamado periodo de luna de miel. En unos años esas personas acaban teniendo un riesgo mayor de infarto, de enfermedad cerebrovascular y metabólica. Es decir, tu cuerpo es capaz de soportar la inflamación que genera la obesidad y mantener los parámetros en línea durante un tiempo, pero no para siempre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no confundirlo con la estética porque absolutamente todos los cuerpos deben ser respetados. Con lo que ya no estoy del todo de acuerdo es con que se pueda tener salud en todas las tallas. ¿Se puede tener salud en todas las tallas? Sí, pero realmente hay inflamación ya hay un problema.

En Tu cerebro tiene hambre también habla sobre los pinchazos adelgazantes, ¿qué opina sobre estos tratamientos?

Son fármacos sujetos a prescripción médica y son una auténtica revolución. Con ellos ahora mismo se puede perder en torno al 15% del peso, que es algo que nunca había ocurrido. Ponte que una persona pesa 100 kilos y no ha pedido peso con dieta y ejercicio porque está estancado y de repente tiene la posibilidad de quedarse en 85 kilos. Esa pérdida de peso puede ser una motivación para continuar con la dieta y ejercicio. Pero claro, eso no significa que ese fármaco se deba utilizar para quitarnos los dos o cuatro kilos que arrastramos desde Navidad, aunque en algún centro de estética o similar se están prescribiendo de malas maneras.

Ha creado un semáforo con las dietas más o menos peligrosas, ¿cuáles son esas dietas que deberíamos evitar a toda costa?

El semáforo rojo son las dietas de los famosos. La dieta detox, la dieta de la alcachofa, las dietas de batidos o barritas… Son dietas que no solo no tienen evidencia sino que pueden ser perjudiciales. Luego tenemos en el ámbar las dietas que se pueden usar pero con cuidado y asesoramiento, como el ayuno intermitente, la dieta keto o la dieta paleo.

Más allá de lo que sabemos, ¿qué beneficios tiene el ejercicio físico?

Cuando se hace ejercicio físico en el músculo se generan los compuestos que se llaman mioquinas. Estas sustancias tienen unos efectos beneficiosos porque son capaces de generar más neuronas en el cerebro y generar más plasticidad neuronal y, por tanto, más memoria. Por tanto, el músculo no sólo sirve para perder grasa, también para prevenir deterioro cognitivo El músculo es un gran regulador y que no tenemos que verlo como una penitencia, sino como un generador de vida.