El Gobierno tiene 86 plazas para mayores de 18 años en riesgo de exclusión social

La Dirección General de Juventud, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, cuenta con 86 plazas en seis pisos y tres proyectos de integración social destinados a jóvenes mayores de 18 años en riesgo de exclusión social que, hasta cumplir la mayoría de edad, han estado, con alguna medida de amparo, en centros de acogimiento residencial del Gobierno.

La viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Cristina Arceo, y el director general de Juventud, Daniel Morales, visitaron las instalaciones de algunos de estos centros, ubicados en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cuál es su funcionamiento.

Como explica la viceconsejera, Cristina Arceo, «estos recursos son espacios de acogida y acompañamiento para jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Se trata de que puedan continuar en un ambiente seguro y protegido, viviendo de forma independiente pero con un apoyo emocional y educativo por parte de profesionales. Esto les permite que puedan continuar con su desarrollo y crecimiento personal en su proyecto de vida, atendiendo a su formación académica o profesional, facilitando así su acceso al empleo y su participación e integración en la comunidad».

El director general de Juventud, Daniel Morales, explica que hay dos tipos de recursos. Por un lado están los pisos destinados a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, extutelados, que no tienen ninguna posibilidad para vivir de forma independiente, pues no cuentan con red familiar o esta no puede brindarle el apoyo necesario, por lo tanto necesitan una alternativa convivencial temporal, de carácter socioeducativo. El otro tipo de recurso va dirigido a jóvenes en riesgo que están integrados en su núcleo familiar, o cuenten con una alternativa convivencial, pero necesitan apoyo, acompañamiento para salir adelante y conseguir su inserción social y laboral y emancipación.

Inserción laboral

Los pisos tutelados y proyectos de integración social y emancipación de personas jóvenes mayores de edad extuteladas y en dificultad social ofrecen apoyo y acompañamiento para favorecer su formación y la inserción laboral.

Para ello, se elaboran planes individuales de emancipación con el objetivo de favorecer la autonomía de cada joven, así como, su inserción social, laboral y emancipación.

Los diferentes recursos son subvencionados por el Gobierno de Canarias y gestionados por entidades públicas locales y del Tercer Sector.

Su acceso está determinado por el perfil de vulnerabilidad de cada joven, tiene carácter voluntario y su permanencia está sujeta a que acepten las normas que rigen el funcionamiento autogestionado y que siempre está supervisado por parte de profesionales de la educación.