Usar fármacos contra la disfunción eréctil se asocia a un menor riesgo de alzhéimer

Hallar fármacos eficaces contra el alzhéimer ya autorizados para otras indicaciones, por lo que tienen un perfil de seguridad conocido, sería un gran avance en la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Un estudio observacional en casi 270.000 varones, publicado en la revista “Neurology”, apunta en esa dirección, al detectar una asociación entre el uso de fármacos contra la disfunción eréctil y la reducción del riesgo de alzhéimer en hombres. La investigación, no obstante, no prueba que estos medicamentos reduzcan el riesgo de alzhéimer, sino que solo muestra una asociación.

El estudio (Matthew Adesuyan et al., “Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Men With Erectile Dysfunction and the Risk of Alzheimer Disease”) está bien realizado y sus resultados son alentadores, según expertos independientes consultados por el Science Media Centre de Reino Unido. Coinciden en que son más necesarios más estudios y ensayos clínicos para confirmar estos indicios.

“Este estudio no prueba de forma concluyente que los fármacos para la disfunción eréctil reduzcan el riesgo de alzhéimer, pero proporciona una buena evidencia de que merece la pena seguir estudiando este tipo de fármacos en el futuro”, opina Tara Spires-Jones, presidenta de la Asociación Británica de Neurociencias y catedrática en la Universidad de Edimburgo.

Como explica Leah Mursaleen, directora de Investigación de Alzheimer’s Research UK, la investigación examinó los historiales médicos de casi 270.000 hombres con disfunción eréctil, y descubrió que aquellos a los que se les habían recetado fármacos conocidos como inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5i) –incluida la marca común Viagra– también parecían tener un menor riesgo de desarrollar alzhéimer. “Aunque se trata de un hallazgo alentador, aún no confirma si estos fármacos son directamente responsables de la reducción del riesgo de alzhéimer, ni si pueden ralentizar o detener la enfermedad”, precisa esta científica.

Por su parte, Ivan Koychev, investigador clínico principal de la Plataforma de Demencia del Reino Unido, de la Universidad de Oxford, apunta que la reducción del riesgo “es mayor en personas con factores de riesgo de cardiopatía (hipertensión arterial, diabetes), lo que sugiere que el efecto puede deberse a la neuroprotección a través de mecanismos vasculares”, señala.

De confirmarse en el futuro la eficacia del principio activo de la Viagra, el sildenafilo, para combatir el alzhéimer, se cerraría un curioso círculo: inicialmente fue diseñado para su uso en la hipertensión arterial y la angina de pecho, pero durante los estudios clínicos se observó que podía inducir notables erecciones en el pene, por lo que la farmacéutica Pfizer decidió comercializarlo como tratamiento para la disfunción eréctil.