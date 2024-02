Oramas, sobre sus palabras del profesorado de Canarias: "Lo que dije es inadmisible"

Ana Oramas recoge cable. "Lo que dije el otro día es inadmisible", ha afirmado la conocida política de CC en alusión a un reciente discurso tan viralizado como cuestionado en el que arremetía contra el colectivo docente de Canarias.

La vicepresidenta del Parlamento de Canarias participó recientemente en un debate en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y en ese entorno al hablar del sistema educativo que "el problema no es si el PP lleva la Consejería [de Educación] o no, el problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria".

Este discurso levantó una oleada de críticas a la diputada nacionalista, sobre todo por parte de la comunidad educativa, hasta tal punto que a primera hora de este martes, Oramas ha decidido pedir perdón.

"Quiero pedir disculpas a los miles de profesores que tiene Canarias, tanto en la Universidad como en Bachiller o en Primaria", comienza diciendo la política nacionalista en un video difundido a través de sus redes sociales.

Ana Oramas admite que "el lenguaje usado desde luego es inadmisible por mucho que sea a veces tan apasionada en la defensa de lo nuestro" y añade que sus disculpas también se refieren "a la generalización" que realizó acerca de todo el colectivo de la enseñanza del Archipiélago.

Así, asegura que en Canarias hay "un profesorado magnífico" y "tan sacrificado", aunque insiste en que en el Archipiélago existe "un problema de conocimiento acerca de nuestra cultura y nuestra historia".

La vicepresidenta de la Cámara regional, que explica que sus palabras se contextualizan en un debate acerca del futuro del nacionalismo, insiste en que "hay que leer, hay que conocer nuestra historia, porque es lo más importante para que en el futuro tengamos esa identidad como pueblo canario".

Además, tiró de nostalgia para defender el papel de la educación este reto: "Tuve unos profesores excepcionales en mi época en el Cabrera Pinto, donde Ramón Rojas que era profesor de Matemáticas nos leía poesía, o Rafael Núñez, de Física y Química, nos hablaba de la historia de Canarias, o Marisa, de Literatura, nos hacía leer Mararía o a Pedro García Cabrera".

Críticas

Desde que se viralizara el video de su intervención se han multiplicado las críticas a las palabras de Ana Oramas. Para empezar por los propios docentes no solo a través de sus perfiles en redes sociales sino también en palabras de su representación sindical.

Así, según el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, "ha sido muy desafortunada en cuanto a las propias formas" y añade que "en el fondo tampoco estamos en absoluto de acuerdo". En declaraciones a Radio Club Tenerife, el representante sindical añade que los contenidos canarios están inmersos en el currículo y presentes en la formación de los alumnos en Bachillerato o en la propia prueba de acceso a la Universidad (EBAU): "Se trabajan autores canarios cuando hablamos de Literatura. Durante toda la enseñanza, en la ESO también".

También el que fuera presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres, quiso afear el discurso de la diputada nacionalista.

"Desprecia e insulta al profesorado, a nuestra literatura e historia", asegura el también líder de los socialistas canarios antes de asegurar que "como canario, responsable público y docente no me puedo callar". Y no deberían hacerlo quienes gestionan la educación, trabajan en ella o la defienden.