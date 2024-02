Tráfico aconseja vallar tramos de la TF-1 y TF-5 para dar seguridad a los usuarios

La Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto el vallado de diversos tramos de las autopistas del sur y del norte de Tenerife para intentar evitar el acceso de personas y animales a dichas vías.

En base a informes de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, el citado organismo planteó la medida al Cabildo de Tenerife.

El jefe de Tráfico en la provincia, Pablo González de la Aleja, asegura que se trata de evitar atropellos, en muchas ocasiones con consecuencias fatales. Otro problema está en los animales, como perros, que invaden la calzada y pueden provocar accidentes a usuarios que no se los esperan.

Los tramos a vallar

En el informe que la Jefatura Provincial de Tráfico ha remitido a la corporación insular figuran cuatro tramos a vallar en la autopista del Sur (TF-1), así como un quinto en la del Norte (TF-5). La primera propuesta se realiza para el segmento de la TF-1 comprendido entre el punto kilométrico 38 (la recta de Las Eras) y el 45, un kilómetro antes del acceso a San Miguel de Tajao y el Pirs (Arico).

El segundo tramo comprende desde el kilómetro 50, poco antes del acceso a la carretera de Chimiche, hasta el 63, a la altura de Oroteanda. Otro segmento discurre entre el kilómetro 67, en las proximidades de Parque La Reina, y el 70, a la altura de Llano Azul (un kilómetro después del acceso a Guaza). Y el último en la autopista del Sur va desde el punto kilométrico 88 (cerca del acceso a Tejina de Isora) hasta el 94, en las cercanías de Chío, en Guía de Isora.

En la autopista del norte, la Jefatura Provincial de Tráfico considera oportuno vallar los márgenes entre los kilómetros 17 (Los Naranjeros, Tacoronte), y el 28, en la primera entrada a Santa Úrsula.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Santa Cruz de Tenerife viven 1.061.790 personas, de las que 591.135 tienen permisos de circulación, según manifiesta Pablo González de la Aleja.

Número de vehículos

En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro constan censados 843.737 vehículos matriculados, lo que implica que casi hay dos unidades por persona que puede conducir. Y existe una cifra muy alta de camiones, 112.000, según el responsable de Tráfico.

Los datos revelan que por las islas occidentales circulan 600.279 turismos y 87.781 motos de más de 125 centímetros cúbicos. También se contabilizan los tractores industriales, que suman 2.370.

La antigüedad media de los turismos se sitúa en 12,83 años. Ese parámetro sube hasta los 14,88 años en los camiones. Pablo González de la Aleja manifiesta que la edad de los vehículos, sobre todo cuando se superan los diez años de antigüedad, «se nota», sobre todo por la carencia de los últimos sistemas de seguridad.

En las dependencias de Tráfico se detecta en los últimos años un elevado número de traspasos de vehículos de ocasión o segunda mano. Y se aprecia que tales operaciones se realizan por un precio medio más elevado que las de la Península. González de la Aleja comenta que estas acciones se registran «todos los días, de forma constante».

Pero no siempre estas compra-ventas se realizan de una forma adecuada. El jefe provincial de Tráfico explica que «la gente no es consciente de que, si no se tramita de forma oficial el traspaso, la persona que va a seguir constando como titular y responsable ante las multas que lleguen será el dueño anterior». Este problema se detecta, por ejemplo, en los casos de las infracciones administrativas que captan por exceso de velocidad los radares fijos, donde no se para al conductor ni se identifica al propietario del vehículo.

Para evitar esas situaciones incómodas y comprometidas, González de la Aleja aconseja que el vendedor haga la notificación de la venta del vehículo e identifique a quien lo adquiere. Y el comprador debe pedir el cambio de datos en el permiso de circulación del vehículo. También se dan casos de personas que vendieron su coche y ni siquiera realizaron contrato. Ante cualquier sanción económica (por exceso de velocidad, carecer de seguro o no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), entre otras cosas), la multa le vendrá al propietario anterior y, si no la paga, el expediente se remite a Hacienda y con una mayor cuantía.

En esos casos, algunos ciudadanos se ven ante serios problemas, ya que no tienen fácil identificar o localizar al comprador y actual usuario del turismo, por lo que muchos de estos asuntos acaban en reclamaciones judiciales, según González de la Aleja.