Personas con discapacidad: de no tener voto a involucrarse en la campaña

No hace tanto, solo cinco años atrás, el voto en las elecciones no era tan universal. Los jueces decidían caso por caso si una persona con discapacidad intelectual podía ejercer ese derecho. La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de finales de 2018, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, acabó con esta discriminación. Hoy, por ejemplo, en la escuela de educación especial de Vigo Hogar San Rafael no solo pueden depositar su papeleta todos los que quieran, sino que también se involucran en política. Sin embargo, advierten de que todavía hay camino por recorrer en accesibilidad y otros aspectos, como la participación en las mesas electorales.

“La intelectual es la gran discapacidad invisible, es la más incomprendida, también por la Administración”, sostiene Diego Viñas Fernández, director gerente del Hogar y Clínica San Rafael. En el centro han organizado encuentros de usuarios con las fuerzas presentes en el Parlamento de Galicia. “Queremos que los políticos vean la discapacidad intelectual”, explica. Y los usuarios aprovechan las citas para preguntarles de lo que les interesa. “Tengo una novia, quiero casarme y tener una vida independiente. ¿Por qué no puedo?”, les planteaba uno. “No les vamos a preguntar por la amnistía, ¿a nosotros de qué nos van a amnistiar?”, sostiene Valetín Gutiérrez, al que lo que más le importa es si le van a dotar de un nuevo centro de salud en su municipio, o qué ratio de profesores van a poder tener en sus talleres con la financiación que les facilite la Administración. Valentín siempre pudo votar. Fue la magistrada Dolores Galovart a la que le tocó juzgar su capacidad para ello –y para otras cuestiones, como la económica–. Él recuerda que la sorprendió con muchos conocimientos. Asegura que, desde los 18, no ha faltado a ninguna cita con las urnas. “La política me gusta mucho”, confiesa. A la diputada popular Ana Pastor, tras presentarla con todo detalle de forma improvisada en un encuentro en el centro hace algún tiempo, le preguntó si él podría participar en política. “¿Me quieres quitar el puesto?”, recuerda que bromeó con él. Precisamente, el PP cuenta con una diputada en Corts Valencianes con síndrome de Down, Mar Galcerán, la primera en España. Bernardo Fernández Freiría, en cambio, era uno de los que habían sido incapacitados para votar. Ahora, colabora con el PSOE como apoderado. Este usuario del Hogar San Rafael, que suele colaborar también como voluntario con la asociación Vodea, pasó ayer toda la mañana “trabajando duramente en la campaña”, preparando la cola para la pegada de carteles. También estará en los colegios electorales el 18F. Pero cuando hace falta reclamar algo para el centro o quejarse por alguna injusticia ante “los suyos”, Bernardo lo tiene claro. “Les leo la cartilla”, garantiza. “Mete caña”, confirma su entorno. Participación en mesas electorales Algo que llevan “fatal” es que no los dejen participar en mesas electorales. Sí los incluyen en los sorteos y, evidentemente, salen elegidos, pero cuando el centro comunica a la junta electoral que son personas con discapacidad intelectual y necesitan un apoyo específico, los apartan, según explica Diego. “Pueden desempeñar funciones, solo necesitan tener alguna persona referente que se lo explique al principio y le dé indicaciones al presidente de mesa y, a lo mejor, un teléfono de referencia por si hace falta recurrir a él durante la jornada”, expone y defiende que “es necesario y normalizador”. “Es una minusvaloración. Yo me veo y me apetecería”, destaca Valentín. “Somos capaces”, coinciden ambos y añaden: “Deberían darnos más autonomía”. Ayudaría a avanzar en la normalización y acabar con el estigma que todavía tiene la discapacidad. “Es importante que la sociedad nos acepte como lo que somos: personas normales, con limitaciones, pero normales”, concluye. Demandas: Más intérpretes de signos o pictogramas en colegios La tarjeta electoral, con letra pequeña y una manera de presentar la información “difícilmente comprensible tanto para mayores como para personas con discapacidad”; falta de pictogramas en los colegios electorales para facilitar la votación; sistemas de lectura fácil en todos los programas electorales... Estos son algunos de los déficits en accesibilidad que aún detecta Diego Viñas, director gerente del Hogar San Rafael. En la Asociación de Personas Sordas de Vigo también creen que “la accesibilidad durante todo el proceso es mejorable”. “Por ejemplo, no tenemos acceso a todos lo actos”, señala su presidenta, María Leonor Ruiz, y explica que no todos ponen intérprete de lengua de signos. Además, propone enseña a los componentes de las mesas electorales “a tratar y atender a las personas sordas”. “Poco a poco se van implementando avances, pero todavía falta mucho”, sostiene. Paulo Fontán, de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) también considera que “está mejorando mucho”, sobre todo, en barreras físicas, pero aún se necesita más: como resolver que el kit de papeletas en braille haya que solicitarlas con antelación o la orientación en los colegios electorales. “Poderíanse implantar protocolos sinxelos”, propone.