Respirar en Canarias se ha convertido en un deporte de riesgo para los canarios. La calima no ha tardado en volver a protagonizar este 2024 en el Archipiélago, provocando, por segunda vez en apenas una semana, la ‘desaparición’ de las islas en la lejanía.

El Teide ha sucumbido bajo el polvo en suspensión pasando a ser tan solo una silueta emborronada para aquellos que intentan visualizarla de lejos. Y es que la llegada de esta abundante manta de polvo sahariano sobre Canarias ha enrarecido el aire hasta hacerlo "extremadamente desfavorable", tal y como dicta el Gobierno autonómico de acuerdo a los datos de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias.

Así lo ponen de relieve las concentraciones de PM10, un minúsculo material particulado con un tamaño menor a 10 micras que, cada vez que existe presencia de calima en las Islas, se dispara. Estas partículas pueden causar distintos problemas respiratorios al introducirse en los pulmones, ya que son capaces de llegar hasta los alveolos y causar allí una intensa inflamación.

Con unas concentraciones medias durante todo el día de unos 200 micgrogramos por metro cúbico –con variaciones de acuerdo a la estación de medición– la cantidad de partículas de calima que se encuentran suspendidas en el aire canario cuadriplican los valores diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, destacan los datos observados en algunos puntos de las Islas, como en el municipio de Breña Baja, en La Palma, donde se multiplica por diez esta cantidad de PM10, hasta los 500 microgramos por metro cúbico. Una muestra de que la calidad del aire deja mucho que desear.

Los vientos del oeste están generando un movimiento retrogrado de la calima, y esto está llevándola de nuevo hacia las islas occidentales.

En Breña Baja, en #LaPalma a las 12:00 se superaban los 500 µg por metro cúbico de PM10.

Se alarga hasta principios de febrero

El episodio de calima parece no tener fin. Desde que se iniciara el pasado 26 de enero, el polvo en suspensión no ha dejado de afectar a Canarias. Cuando las previsiones anunciaban que iría a menos, un efecto retrógrado ha vuelto a cargar el aire de una calima que, en esta ocasión también ha traído bochorno a las Islas. No en vano, con temperaturas máximas que han oscilado entre los 20 y los 28 grados, el Archipiélago ha vivido los últimos dos días más cerca de un sueño de primavera que de un frío invierno.

Esta calima hará un amago de empezar a disiparse en la mayor parte del Archipiélago a principios de esta semana, pero a mediados del miércoles 31 y principios del jueves 1 de febrero volverá a cargar el aire de tierra.

La nueva masa de aire caliente procedente del continente africano entrará por las islas orientales, afectando a todo el archipiélago en este principio del mes de febrero.

Recomendaciones

En aplicación del PEFMA, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias recomienda a la población que siga los siguientes consejos para prevenir problemas relacionados con el polvo en suspensión: