Casi dos años después de anunciar que el Centro Nacional de Vulcanología se instalaría en Canarias, el Estado no cesa en su empeño de llevarlo a cabo. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró ayer que los cinco millones que invertirá en la creación de un Centro Nacional de Vulcanología están garantizados. La partida está incluida en los Presupuestos Generales del Estado y la ministra aseveró que se hará efectiva, aunque no entró a valorar cuándo. La ministra tampoco dio más detalles sobre el lugar en el que se ubicará la sede, dado que tanto La Palma y Tenerife están pujando por instalarla.

Tras asistir a la reunión del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la ministra recordó que el centro «es un compromiso» que hizo público presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la última erupción volcánica en La Palma. No en vano, la erupción hizo que todos los organismos científicos de España se reunieran en La Palma e hicieran un trabajo «impecable» y de mucha «coordinación», tal y como resaltó la ministra. Los investigadores que se desplazaron aquellos 85 días a la Isla Bonita ayudaron quienes «tomaban las decisiones» a través de la ciencia lo que permitió, entre otras cosas, que no hubiera pérdidas de vidas humanas.

Para la ministra, la emergencia en La Palma «fue un gran ejemplo» de cómo la ciencia puede contribuir a las grandes crisis y emergencias y por ello el Gobierno no quiere que «quede como un recuerdo». Por eso, dos años después de que el volcán entrata en erupción, quieren que los científicos vuelvan «con tecnología más puntera» para estudiar cómo se comporta el volcán Tajogaite ya dormido, pues esta información les permitirá no solo posicionarse a nivel internacional si no también tomar mejores decisiones en el futuro.

Morant apuntó que el futuro centro nacional se va a trabajar de forma coordinada con el Gobierno de Canarias y los cabildos, y desde el Gobierno central de contribuirá con los expertos del IEO, el IGME, el IGN, el CSIC o la Aemet, más las aportaciones de las universidades públicas canarias y el Involcan. «Queremos replicar el caso de éxito del Pevolca para hacer ciencia», señaló la ministra. Asimismo aseguró que el futuro centro de investigación tendrá una vocación internacional, por lo que busca que los resultados que se obtengan puedan nutrir la ciencia mundial. «Mantenemos nuestro compromiso por hacer que este centro se convierta en una realidad», insistió.