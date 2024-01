Novela nueva con un sello editorial nuevo, ¿un estreno al cuadrado?

Sí [ríe]... El proceso de presentar un libro suele ser más solitario, pero en este caso se da una puesta de largo diferente porque es la primera vez para NdeNovela. El gusanillo está en el estómago, pero ahora es compartido.

¿Nerviosa?

El lanzamiento de un proyecto literario siempre se vive con mucha emoción. Una ya tiene varias experiencias de este tipo [la gallega es la autora de Una vida M, Tercero sin ascensor y Cerca de ti] pero no quiero acostumbrarme a dejar de sentir esas cosquillas en mi barriga. Un escritor tiene tres momentos claves: la primera vez que alguien le enseña la cubierta del futuro libro, el día que abres la caja en el que te mandan a casa la novela y cuando acude a una librería y observa a la gente rondando las estanterías en la que aparece la historia que acaba de terminar.

Se cierra el círculo.

Es curioso que algo que para nosotros supone el final del camino sólo es el principio para un montón de lectores. En este momento La piel infiel deja de ser mía y pasa a ser de muchos desconocidos. Hay una agradable sensación de pérdida que, a su vez, supone abrir un impasse entre novela y novela. Ahora comienza la fase en la que estás deseosa de conocer cómo es recibida la trama y qué huella va a dejar entre los lectores.

¿Cuánto cuesta quedar bien con los lectores?

Mucho [silencio]. Leer un libro exige un compromiso, no es como sentarte en casa a ver una película de Netflix o ir al cine durante una hora y media. El acuerdo empieza cuando el lector invierte su dinero en tu historia y dedica una parte de su tiempo libre a leer el libro. Si al final se dan estas circunstancias no hay dinero en el mundo para recompensar su fidelidad. ¡Es maravilloso!

¿Qué se lleva de ‘La piel infiel’?

Una doble alegría, una de carácter individual y la otra colectiva. De Emma [la protagonista de La piel infiel] tenía un recuerdo positivo de su paso por el audiolibro y he disfrutado de lo lindo con un personaje que tiene que tocar el suelo para volver a levantarse; reconstruir su vida a partir de una infidelidad. A nivel colectivo he percibido el cariño de la primera vez y, sinceramente, creo que este libro lo han puesto bajo una gran lupa para que todo salga bien. Hay partes en él que mi editora conoce mejor que yo. Ha sido una experiencia que no había vivido antes.

En Emma hay otra mujer fuerte, que es algo que forma parte de literatura.

Trato de construir personajes femeninos fuertes que transmitan un aprendizaje a través de sus caídas o fallos... Las caídas suelen ser dolorosas, pero lo importante es sobreponerse a ellas e intentar ser una misma enseguida. Si la vida te da un palo hay que seguir, no te puedes rendir.

¿Usted piensa sus historias en formato papel o deja una puerta abierta al audiolibro?

Yo tengo un pasado como guionista y me gusta dibujar mis libros como si fueran una película en la cabeza de los lectores, pero eso no significa que tenga que pensar antes si lo que estoy escribiendo es para un formato tradicional, libro electrónico o audiolibro... Oír un libro es una sensación que te traslada a la época de las radionovelas y, seguramente, exige menos compromiso que si te sientas en el salón de tu casa a leer un libro de toda la vida. Una persona no puede estar pasiva oyendo la historia que le susurran al oído, sino que tiene que llegar a sentirla. Todos los libros tienen la capacidad de poder ser narrados, pero no todos tienen los elementos fundamentales para ser un audiolibro.

¿El secreto es dar con un buen narrador?

Más que un buen narrador hay que contar con buenos actores de doblaje, que sean ellos los que conviertan los renglones en imágenes. Si das con las personas adecuadas es posible que las páginas cobren vida para trasladarte a lugares ocupados por la literatura.

El papel no parece que esté en crisis...

...no lo está. El run run de que el libro digital iba a acabar con él es viejo, pero aquí sigue. Da la sensación de que algunos tienen ganas de matarlo, pero eso no va a ocurrir nunca. El libro de papel está más fuerte que nunca.

¿Salió reforzado de la última gran pandemia?

Soy correctora, escribo libros y una gran lectora, por lo tanto, creo que tengo algunos argumentos para contar que cuando todo se paró la literatura se inundó de vida por la gran cantidad de personas que buscaron un refugio en la literatura... Invertir en un libro es ganar conocimiento. Yo no tengo mi casa decorada, simplemente, dejo libros por todas partes para que me hagan buena compañía.

Y se tatúa citas literarias en su cuerpo.

Sí, unos se hacen dibujos y yo me grabo frases de Shakespeare o Virginia Woolf...

¿Algunas de esas frases están en la vida de Emma?

¡Ojalá! Yo no busco que las heroínas de mis historias tengan que resolver un misterio o asesinato, mi heroína es terrenal y se parece mucho a la mujer que te puedes cruzar por la calle: una vida simple, muchas horas en el trabajo y unas cuantas preguntas por resolver. Emma tiene la necesidad de saber si la vida que tiene le sirve de algo o la tiene que volver a edificar desde cero... Ahí es cuando aparece Alexis, que es un ser que también tiene muchas heridas sin curar.

¿Una historia de amor?

Los dos estaban rotos por dentro, pero por diferentes motivos. Emma tiene una vida aburrida y Alexis ha sufrido la pérdida de una hija. La infidelidad, por lo tanto, no deja de ser una vía de escape para buscar el placer y paliar el dolor que ellos han acumulado durante años.