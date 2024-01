La falta de respaldo familiar frena las vocaciones científicas y tecnológicas en las alumnas

La falta de respaldo familiar, los estereotipos que se transmiten desde la infancia y la falta de modelos femeninos, son los principales factores que frenan las vocaciones STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-, en las estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Esta es una de las principales conclusiones del TFM La brecha de género en estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el ámbito STEAM, de la alumna del Máster del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Mariana Hernández, en el que llevó a cabo una investigación exhaustiva entre estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato para analizar los factores que contribuyen a la brecha de género en las vocaciones científicas y tecnológicas, e identificar medidas efectivas para aumentar la participación femenina en estos campos.

«Yo cursé la titulación de Ingeniería en Diseño Industrial en la ULPGC y desde que era niña he visto que en el ámbito de las ingenierías no habían muchas chicas. Por ello, para el Trabajo Fin de Máster decidí investigar si realmente había una brecha de género en el ámbito de las vocaciones científicas y tecnológicas -áreas STEAM-. Hicimos una encuesta que se pasó a diferentes centros de ESO y Bachillerato de toda Canarias, y conseguimos la respuesta de unos mil estudiantes, tanto de centros públicos como privados», indicó la autora del estudio, tutorizado por los profesores de la ULPGC José Alexis Alonso y Pedro Manuel Hernández.

Los resultados de la encuesta ponen en evidencia la falta de motivación, especialmente de las alumnas, para seguir carreras en campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Un 47% de las estudiantes afirman preferir materias científico-tecnológicas frente al 65% de los compañeros. Esta brecha se refleja también en el desinterés de las adolescentes en vincular sus estudios futuros con el campo STEM (51%). Hernández señala como dato significativo, que casi la mitad de la muestra de estudiantes carece de respaldo familiar o docente para elegir carreras STEM, y que los modelos de referencia cercanos, especialmente femeninos, son cruciales para el desarrollo de la confianza y autoestima de las alumnas en este ámbito.

En el estudio han participado en torno a mil estudiantes de ESO y Bachillerato de toda Canarias

«A partir de la encuesta comprobamos que la influencia que tenían los padres en el alumnado era muy importante, sobre todo en las alumnas, porque aquellas madres que tenían una profesión o una educación superior, incitaban más a las niñas a estudiar algo relacionado con el campo de la ingeniería». También se observó que en los centros públicos, si bien los alumnos tendían más hacia la Formación Profesional y las chicas a titulaciones universitarias, éstas estaban más relacionadas con la rama socio-lingüística, humanística y con la sanitaria, mientras que apenas se optaba por la tecnológica.

«Síndrome del impostor»

Tras comprobar la existencia de esa brecha de género en el ámbito STEAM en Secundaria, el siguiente paso del proyecto fue ahondar en las causas. Para ello, realizaron un taller piloto con alumnado de Primaria para investigar sobre la razón que lleva a las adolescentes a no elegir la rama científico-tecnológica. «Cuando analizamos los datos de la encuesta, me di cuenta de que las chicas, ya desde Secundaria, tienden a tener el síndrome del impostor, que viene a ser un poco ese miedo a fracasar o a no ser capaces de realizar algo tal y como la sociedad quiere. Entonces me planteé investigar desde Primaria porque la bibliografía me decía que en esta etapa educativa ya empezaban a haber algunos aspectos relacionados con esa percepción», indicó Mariana Hernández, que actualmente cursa el Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación (Quimefa) de la ULPGC.

El taller, siguiente paso del TFM, se llevó a cabo con alumnos de 5º y 6º de Primaria, separando a los niños por un lado y a las niñas por otro, y a ambos grupos se les preguntó acerca de si se veían capacitados para hacer todos los trabajos de tecnología, qué asignaturas les gustaba más... «Sorprendentemente comprobamos que a las niñas les encantaba la rama de la tecnología y que se veían súper capacitadas, y cuando le preguntamos a sus compañeros nos dijeron que ellos se veían mucho más superiores haciendo trabajos de tecnologías que las chicas. Con lo cual, lo que puede suceder es que los niños trasladen este pensamiento a las niñas, y esto les haya influenciado de forma errónea a sentirse inferiores, por lo que vimos la necesidad de trabajar con ellos para frenar esa mala influencia hacia las compañeras».

La investigación resalta el valor de involucrar a las familias y docentes para promover el interés tecnológico

En este sentido, una de las conclusiones del trabajo es la necesidad de implementar en las aulas talleres prácticos, donde figuras femeninas desempeñan un papel fundamental, con el objeto de mostrar a las estudiantes que cuentan con numerosos ejemplos inspiradores en su entorno, motivándolas a explorar y desarrollar su interés en ciencia y tecnología. Al brindar estas oportunidades y modelos a seguir, se busca fortalecer su confianza y empoderamiento, proporcionándoles las herramientas necesarias para aprovechar plenamente las oportunidades del ámbito STEAM. «Si impartimos talleres con actividades más relacionadas con la tecnología y la fabricación, con referentes femeninos, haremos que las niñas se den cuenta de que ellas están capacitadas. Porque si ese mensaje negativo lo siguen transmitiendo los compañeros en cursos superiores, al final seguirá sucediendo lo que hemos visto a día de hoy, que no optan por el área STEAM por miedo, no porque no estén capacitadas para hacerlo».

Mariana Hernández, que actualmente compagina su tesis doctoral en el ámbito de la Fabricación con un proyecto de investigación relacionado con el fomento de vocaciones científicas en institutos que se encuentran en zonas rurales, también destacó la necesidad de impulsar el apoyo docente en el objetivo de elevar las vocaciones científico-tecnológicas en colegios e institutos. «En el estudio observamos que hay casos en los que no animan o fomentan a hacer actividades de este estilo, a pesar de que hemos detectado, y así lo avalan numerosos estudios, que aquellos profesores que incitan a sus alumnas a participar en proyectos y les animan un poco a meterse más en este campo, les influencia bastante en un futuro a escoger carreras más técnicas. Por tanto, el papel de los profesores y de los familiares apoyándolas en este aspecto es fundamental para avanzar en reducir la brecha de género en las vocaciones STEAM».

En resumen, el proyecto resalta la necesidad de promover el interés y la participación de los estudiantes, especialmente las alumnas, en el ámbito STEAM mediante la introducción de modelos, experiencias prácticas y el abordaje temprano del desarrollo de vocaciones para reducir la brecha de género y despertar el potencial de las estudiantes en estos campos.

Soluciones innovadoras

«El estudio señala la escasez de vocaciones STEAM en Canarias, reflejando una problemática global respaldada por la literatura existente. Estos resultados pueden ser fundamentales a la hora de que la Consejería de Educación pueda desarrollar soluciones innovadoras para abordar la falta de motivación entre los estudiantes. Además, se resalta la importancia de involucrar a las familias y docentes, proporcionándoles herramientas para respaldar a los estudiantes en el estudio de materias menos atractivas».

También evidencia que la participación en actividades extraescolares relacionadas con STEAM contribuye a motivar a los estudiantes hacia carreras en este campo, lo que sugiere la posibilidad de implementar iniciativas tecnológicas atractivas. «A pesar de los desafíos enfrentados, el estudio destaca la importancia de abordar la falta de interés en STEAM y ofrece ideas o insights valiosos para futuras acciones educativas», concluye la doctoranda, Mariana Hernández.