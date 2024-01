La epidemia de gripe abre el debate sobre la vacunación general de la población

Los estragos que la gripe está causando estas últimas semanas en el sistema sanitario (hospitales y centros de salud saturados, con especial impacto en sus servicios de Urgencias) obligan a repensar cómo abordar las temporadas de invierno en el futuro. De esta opinión es el jefe clínico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Joaquín López-Contreras. "Las autoridades sanitarias, al ver que tantas personas de riesgo y sanitarios se contagian de la gripe, deberán plantearse si hay que vacunar a la población general", señala.

Los médicos creen que las llamadas a inmunizarse fueron pobres: la cobertura en personas de riesgo debería alcanzar el 75% y este año solo se llegó al 47%

El Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Salut de Catalunya descartan por el momento inmunizar de la gripe a la población general, según fuentes consultadas por El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

Para López-Contreras, no obstante, la cobertura universal debería ir acompañada de otras medidas, como por ejemplo tener comportamientos responsables (epidemiológicamente hablando) durante las Navidades. Y, también, incidir mucho más en las campañas de vacunación.

"Hay mucha más gripe que otros años. Y ahora no solo hay gripe, sino también covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS). Esto vuelve a colocar al sistema en una situación delicada y nos hace abordar de otra manera las temporadas de invierno del futuro", valora este infectólogo. Cree, además, que los medios de comunicación no han hablado lo suficiente sobre la necesidad de vacunarse.

La vacuna de la gripe está recomendada para colectivos vulnerables

En España, el Ministerio de Sanidad recomienda la vacuna de la gripe para los mayores de 60 años, trabajadores sanitarios, embarazadas, pacientes inmunodeprimidos y, como novedad de este año, niños de entre 6 y 59 meses (cinco años). Sin embargo, las coberturas han sido bajas.

"La cobertura alcanzada en niños solo ha sido del 35% en España", explica el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López-Acuña. En su opinión, habría que vacunar contra el covid-19 a toda la población e inmunizar "tempranamente" de gripe a niños menores de 5 años, mayores de 60 años, pacientes de riesgo, embarazadas y sanitarios.

Cobertura insuficiente

La especialista en Medicina Preventiva y de Salud Pública del Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, cree que, aunque la vacunación de la población general podría ser "una posibilidad", sobre todo hay que incidir en lograr "buenas coberturas" en la población del riesgo. Insistir en vacunar a los más vulnerables es una idea que defiende también el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic, Toni Trilla.

"Si consiguiéramos coberturas del 75% en la población de riesgo, no haría falta que se vacunara el resto de la población. Pero la comunicación este año ha sido poca y no se han reforzado estos mensajes", incide Campins. En Catalunya se ha vacunado este año de la gripe el 47% de la población diana, un porcentaje no solo inferior al ideal, sino también al de años anteriores: en 2022 fue del 52%; en 2021, del 56%; y en 2020, del 54%.

Pese a que este año ha habido más contagios de gripe incluso que en temporadas prepandémicas, los expertos recuerdan que hubo años (como 2005, por ejemplo) en que el pico fue similar al de ahora. Es decir, no es insólita una transmisión tan elevada. Como cuenta la jefa de Sección de Virología del Clínic y experta en gripe, María Ángeles Marcos, este año están circulando las variantes H1 y H3 de la gripe A. "Se están secuenciando las muestras para ver si tienen alguna particularidad, esto es, ver si la vacuna se ajusta a las cepas que circulan, pero aún es pronto para decirlo", explica esta viróloga.

El covid impulsó las técnicas de secuenciación masiva, algo que permite ahora secuenciar mejor el virus de la gripe

La información obtenida al respecto servirá para desarrollar la vacuna que se pondrá en el hemisferio sur. Las vacunas contra la gripe se adaptan año tras año, pues el virus de la gripe "evoluciona continuamente". Esto hace que las vacunas no sean nunca tan efectivas como por ejemplo las del covid. La efectividad de la vacuna de la gripe es del entorno de un 60%. Pero, además, Marcos insiste como sus colegas en que este año la gente se ha vacunado "muy poco". "Es muy importante la vacuna. La gripe tiene una mortalidad elevada".

Esta doctora destaca que el covid-19 impulsó las técnicas de secuenciación masiva, algo que permite ahora secuenciar mucho más de lo que se hacía antes el virus de la gripe. "Cada vez tendremos más información de las cepas del virus de la gripe. Estas tecnologías se han ido optimizando y ya se están introduciendo en hospitales, que ahora secuencian más", destaca la viróloga.