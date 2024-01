Daura Vega: «Los pellets en Galicia visibilizan décadas de vertidos en mar abierto»

«El vertido de pélets en Galicia está en boca de todo el mundo porque ha ocurrido a 80 kilómetros de costa, pero esto pasa varias veces al año en mar abierto. El dato exacto no lo sabemos, pero es evidente porque tenemos la llegada de pélets a Canarias desde hace más de 20 años, de forma recurrente, ya que los barcos pierden contenedores de pélets cada año aunque al ser lejos de la costa, las navieras no informan y no hay ninguna ley que obligue a trazar el contenedor. Con lo cual, los pélets en Galicia visibilizan décadas de vertidos en mar abierto». Así lo afirma Daura Vega Moreno, profesora de Química Analítica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha analizado el incidente medioambiental procedente del buque Toconao.

La investigadora señala que el vertido en la costa gallega, de 26 toneladas de pélets «no tiene un impacto muy grande» a nivel de todo el océano. No obstante, el hecho de que haya ocurrido cerca de la costa, tiene un impacto local en Galicia, Asturias y previsiblemente en Cantabria. «El problema de los pélets es que se transportan muchísimo. La producción mundial de plástico al año es de 400 millones de toneladas y el principal productor es Asia pero los principales consumidores no son de Asia. Transportar tanto pélets aumenta el riesgo de vertidos en el océano». Añade que económicamente, indemnizar un contenedor de pélets -pequeñas bolitas que se utilizan para la fabricación de productos de plástico-, es barato, y el coste medioambiental no está registrado. «Si cualquier contenedor se cae al océano, no hay ninguna repercusión, no existe una tasa medioambiental o una indemnización, porque no hay una regulación que lo considere una mercancía peligrosa para el medioambiente». La investigadora matiza que desde el punto de vista de la salud humana no hay riesgos, «pero desde el punto de vista medioambiental sí es grave». La profesora de Química Analítica demanda una legislación europea que declare estos microplásticos como mercancía peligrosa Daura Vega, que cuenta con una amplia trayectoria científica en este campo en la ULPGC, participando en proyectos como Deeplast para el estudio del microplástico marino en aguas de Canarias, publicó un Twitter el 25 de octubre de 2023, en el que alertaba de la posibilidad de un vertido de pélets en la costa española, y el derrame del buque Toconao ocurrió dos meses después. «No es que yo sea pitonisa, es que esto era previsible», señala mostrando el Twitter donde vaticinaba exactamente el mismo peso y cantidad que se ha perdido en las costas gallegas, «porque cualquier contenedor de pélets tiene estas cantidades», afirmó. La investigadora insiste, el accidente era previsible a ojos de la ciencia, y ahora es visible para la sociedad porque ha pasado cerca de la costa «si hubiera pasado a mil kilómetros, en mar abierto, no nos hubiéramos enterado». También destaca la escasa información que existe sobre el alcance de los reiterados accidentes de vertidos de pélets en alta mar. «Sea el material plástico que sea, tiene aditivos, como los ftalatos o el BPA, que son disruptores endocrinos (sustancias químicas capaces de interferir en el sistema endocrino y afectar a la salud). No se sabe el impacto de que al año se liberen un montón de pélets en el mundo, pero pasa desde hace décadas». Daura Vega advierte de la poca información que hay sobre el coste medioambiental de estos «accidentes» Para poner freno a este problema medioambiental, Daura Vega señala la necesidad de legislar a nivel europeo para considerar a los contenedores de pélets como mercancía que requiere un cuidado especial en su transporte. «El transporte debe considerarlo como mercancía peligrosa, no por ser un peligro en sí mismo, sino que se pierda. Debe tener una consideración especial en el transporte marítimo, porque estos vertidos tienen unas implicaciones muy graves, y a día de hoy eso no está regulado», una reivindicación que la investigadora de la ULPGC lleva haciendo a la Comisión Europea desde 2019, sin resultados hasta el momento. La investigadora de la ULPGC, Daura Vega, afirma que la prealerta del Gobierno de Canarias por la posible llegada de pélets a las Islas procedentes del vertido en la costa gallega, no tiene ningún fundamento. «A Canarias no están llegando vertidos del buque Toconao, es absolutamente imposible, desconozco por qué se ha activado el estado de prealerta, pero desde el punto de vista científico es absolutamente imposible porque la corriente predominante en la zona del vertido en Galicia es hacia el norte». Vega asegura que, según los modelos predictivos, en el caso hipotético de que pudieran llegar hasta las Islas, tardarían dos años. «Es absolutamente imposible, insisto, que hayan pélets del Toconao en Canarias. Lo que sí es posible es que hayan pélets en Canarias, desde 2014 sabemos que hay y tienen una antigüedad de décadas». | M. J. H.