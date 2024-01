Cerveza belga con alma canaria

Desde 2016, la tradición cervecera en Bélgica es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO reconoció que su fabricación -son unas 1.500 clases diferentes con métodos de fermentación diferenciados- y la estima que le tienen sus habitantes -que la usan también para cocinar o para elaborar otros productos como el queso- forman parte del acervo de las comunidades esparcidas por el país y cumple un papel importante en sus vidas diarias y, sobre todo, en los actos festivos. Sentarse en un bar o un restaurante en Bruselas y mirar la carta de bebidas puede llegar a abrumar, con miles de nombres distintos de cerveza.

En este contexto, el canario Luis Ametller, junto a su socio belga Sebastien Cantineau, han conseguido comercializar su propia marca en Bélgica y ganarse la vida exclusivamente con su fabricación. Su marca, denominada Gansbeek Brewing Co, una microcervecería cooperativa artesanal, vende todo lo que produce, unos 7.000 litros al mes (84.000 al año), principalmente en Bruselas, pero también en zonas del norte de Bélgica, Suiza y Francia.

No solo han conseguido hacerse un hueco en un territorio con una inmensa variedad de cervezas; su trabajo ha sido reconocido en 2021 con la medalla de oro del premio de European Beer Challenge a la mejor cerveza triple europea, el certamen más importante del continente. Y desde diciembre del año pasado, Ametller ha podido cumplir un sueño que hace años parecía utópico: vender su cerveza en Las Palmas de Gran Canaria, donde nació.

“Era una ilusión para mí. Nunca pensé que una cerveza belga podría tener salida aquí. Pero me sale del corazón poder traerla a las Islas”, reconoce Ametller. En principio, llega a Gran Canaria con una pequeña remesa de unos 554 litros de cerveza, que suponen 1680 botellas de todas las variedades pale ale para distintos establecimientos, aunque también “blonde, triple, triple bourbon barrel aged, red wine barrel aged y dark whiskey rye barrel aged”, enumera.

Los inicios

El camino de Ametller en el mundo de la cerveza siempre ha estado guiado, como dice él mismo, “por el corazón”, que le ha llevado por los senderos de forma natural hasta poder vivir de ello. Comenzó en 2012, cuando se trasladó a Bruselas por trabajo para trabajar en la Comisión Europea. Como filólogo en inglés, consiguió un puesto en el departamento de lengua inglesa y española para tareas relacionadas con la reglamentación del alquiler vacacional. Allí descubrió y abrazó la cultura cervecera. “Era un mundo que desconocía porque en Canarias era todo más industrial; me apasionaba degustar todos los estilos, por ejemplo, en Bruselas hay un bar que tiene más de 3.000 cervezas distintas. Pues cada semana quería descubrir esa amplia gama de estilos, la blonde, la triple, con barrica, sin barrica…”.

Como con todo amor o pasión, sintió el ansia de conocer más y más acerca de esa bebida presente en todas partes. Comenzó con cursos de enología especializados en cervezas y, en 2016, con su socio, a fabricar su propia birra de forma artesanal y casera. Aprendieron en una fábrica, con las enseñanzas de un maestro cervecero, que sumados a distintos cursos, les ayudaron a entender todos los trucos del proceso. “Queríamos hacer nuestra propia cerveza casera y que fuera a nuestro gusto, sin pensar en ningún momento en otros consumidores”, recuerda Ametller.

La fábrica

El salto a dedicarse de lleno a lo que les gustaba vino impulsado por sus amistades. “Cada vez nos pedían más de lo que éramos capaces de producir de manera casera. Entonces nos dijimos: si tiene aceptación y a la gente le gusta, vamos a dar el salto a invertir”, explica Ametller. Dejaron sus trabajos, pidieron un préstamo al banco y nació, en 2019, la fábrica de Gansbeek Brewing Co, un acrónimo formado de las dos regiones en las que habitaban sus fundadores: Ametller en Ganshoren y Catineau en Etterbeek. Ametller puntualiza que se trata de una inversión importante, pues solo un tanque de fermentación supone entre 15.000 y 20.000 euros, a lo que se suma la maquinaria de embotellamiento o de producción.

"En ese momento, en un territorio con tanta variedad de cervezas, nos preguntamos en qué podíamos diferenciarnos", apunta Ametller. Los productos con los que elaboran las birras son, en su mayoría, de kilómetro cero, tanto el lúpulo, como la malta y la levadura, que compran en Bélgica, lo que a su vez abarata también el coste de fabricación; mientras que las botellas las adquieren de Alemania. Donde realmente se distingue Gansbeek, asegura Ametller, es en el lúpulo, usando variedades que son menos comunes en el país. "Al final sale una cerveza de estilo belga, pero con sabores o aromas que no son tan usuales en el país", añade.

La pandemia

Sin embargo, la pandemia de coronavirus les golpeó al poco de empezar la producción. Todos sus canales de venta cerraron, pero lo que en principio generaba miedo, se transformó rápidamente en una oportunidad por la necesidad de dar salida a la producción que le dio otro cariz a ese pequeño negocio. "Nos lanzamos a hacer la venta a particulares, a domicilio. Abrimos la página web e hicimos publicidad. En Bélgica había confinamiento, pero se podía salir a la calle por trabajo, así que aprovechamos mucho para recorrer calle a calle, para publicitarnos. Paralelamente, había mucho apoyo por parte de los belgas a las nuevas empresas locales. Y eso nos desahogó muchísimo", detalla Ametller.

Hasta la fecha, la clientela les ha respondido y respaldado, como muestra el hecho de que hoy ya no son solo los dos socios. Además de un ayudante para embotellar, han sumado al equipo a una persona encargada de la publicidad y a otra para repartos y logística, de cara a poder centrarse en el desarrollo constante de nuevas recetas. "El crecimiento ha sido rápido, pero a la vez constante. No nos hemos visto desbordados, que era algo que no queríamos. Bastantes veces hemos dicho que no a algunas ventas para no meternos la presión de ir demasiado rápido y tener dificultades. Hemos querido tener un crecimiento estable, pero ha sido un crecimiento muy positivo", relata Ametller.

Llegar para quedarse

De hecho, su desembarco en Gran Canaria ha sido un proceso que ha durado dos años y medio. Comenzó como casi todo en su negocio, durante una conversación un día en el restaurante La Brava, de la calle Lagunetas, con su dueño, quien le puso en contacto con Jair García, comercial de la empresa de distribución Premium Drinks, el principal artífice de que llegara a la Isla. "Traer la cerveza a Canarias me costaría muchísimo. Pero los distribuidores o importadores traen un contenedor entero con otras cervezas. Entonces, mientras más traen, más bajo es el coste por cerveza. Entonces se ha quedado a muy buen precio de venta para lo que cuesta fabricarla y traerla", indica Ametller, quien tiene claro que "la idea es que se mantenga". En este sentido, anuncia que el lanzamiento oficial será el 8 de enero en el restaurante La Brava.