Canarias sigue confiando en ‘El Niño’

Los canarios siguen confiando su suerte en la lotería de El Niño que se celebrará este sábado, a las 12.00 horas, por el sistema de bombos múltiples. La venta de billetes se mantiene, o incluso repunta ligeramente, en el Archipiélago en cuanto al global con respecto al año pasado. De este modo, si en 2023 el gasto medio por habitante osciló de lo vendido en total en torno a 15,48 euros, este 2024 dicha cifra puede mantenerse igual o alcanzar los 16 puntos, aunque por el momento solo se pueda contabilizar la venta de billetes consignados que rondaba una cifra no definitiva de 12,91.

Fuentes de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado aseguran que la cantidad de lotería definitiva no se podrá saber hasta el sábado por la mañana. Y que, por tanto, las cifras que se manejan en estos momentos, 12,91, pertenecen a las realizadas el pasado mes de octubre solo de billetes físicos y no incluye la venta por terminal, ni las cifras de los puntos de venta mixtos, ni las segundas peticiones de ventas que realizan algunas administraciones que se quedan sin números o la lotería que no se vende y se devuelve.

Físico

Estos datos se explican si analizamos las ventas de billetes en papel físico o tradicional realizados en 2023 que rondaron en torno a los 13 millones para Las Palmas y 15 millones y pico en Tenerife, pero que, al final, tras hacer la suma total el mismo 6 de enero, se cerró desde la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado con el total de 3. 636.850 euros, que se situaron con cinco millones más de lo que estaba consignado.

Las cifras definitivas se sabrán mañana, pero se espera una media de 15 o 16 euros por habitante

Desde la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado aseguran, que hasta el día de ayer, los puntos de ventas les comunicaba que, como ha habido tanto movimiento de premios a lo largo de estas fiestas, parece que la venta está algo más animada que el año pasado, aunque las cifras no se sabrán hasta el sábado a las 11.00 que se cierra el sorteo. Pero si el año pasado se vendió en torno a 33 millones y medio, este año puede ser entre 33 y 34 millones.

Aun así, si nos circunscribimos a los datos de billetes consignados, las ventas en Canarias se sitúan ligeramente inferior con respecto al resto de la Península. Cada español gastará una media de 17,97 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2024, lo que supone 1,26 euros más que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño repartirá 770 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2023. Las administraciones grancanarias en las que han recaído premios en años anteriores lideran las ventas en este 2024.