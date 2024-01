El próximo 6 de enero mientras los más pequeños de la casa siguen absortos en la magia de los Reyes Magos, los adultos también tienen una ilusión propia gracias al Sorteo Extraordinario del Niño. Loterías y Apuestas del Estado celebra esta seguna oportunidad de época navideña desde 1941 y a pesar de que también es una auténtica lluvia de millones, carece del impacto popular y la tradición del sorteo celebrado el pasado 22 de diciembre.

Así lo demuestran los datos de venta y consignación no solo en todo el territorio nacional sino también en Canarias, donde apenas se compra un décimo por habitante. En concreto, para este 2024 se han consignado en el Archipiéalgo un total de 140.578 billetes. O lo que es lo mismo, cada canario se gastaría una media de 12,91 euros.

Algo más jugadores se preven a priori en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde cada habitante invertirá algo más de 14 euros, mientras que en la islas orientales la venta será de apenas 11,5 euros por vecino. En cualquier caso, se trata de cifras que están muy lejos de las ventas para el Gordo, que en el caso de 2023 se elevaron a en torno a 45 euros en décimos.

A nivel nacional y a falta de las cifras definitivas, se estima que cada español jugará de media de 17,97 euros en décimos para el Sorteo del Niño, una cifra superior a la de este 2023, que fue de 16,71. Esas son las cifras de consignación a esta fecha, pero los datos de ventas definitivos se conocerán poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones hayan informado a LAE de los décimos que han conseguido vender y los que devuelven a la sociedad estatal.

En las Islas, la venta se espera también menor a la registradas para el sorteo del Niño de 2023, cuando cada canario gastó casi 15,50 en décimos (13,76 en el caso de la provincia de Las Palmas y 17,26 euros en las islas occidentales. En total, se vendieron en el Archipiélago décimos por valor de más de 33,6 millones de euros.

Eso sí, estas cifras pueden cambiar si se tiene en cuenta que cada vez en más frecuente que los compradores recurran a la venta por terminal, décimos que no están consignados. De hecho, lo habitual es que esto ocurra cuando los jugadores buscan un número concreto que no encuentran en la administración que visita, no solo en el décimo completo sino incuso en terminaciones, sobre todo a medida que se acerca la fecha del Sorteo y los establecimientos se van quedando sin opciones a la venta.

Premios

El Sorteo Extraordinario del Niño 2024, que se celebra el próximo 6 de enero por el sistema de bombos múltiples, repartirá 770 millones de euros, entre ellos los correspondientes al primer premio, con 2.000.000 euros por serie y 200.000 al décimo; el segundo de 750.000 a la serie y 75.000 al décimo, y el tercero de 250.000 por serie y 25.000 al décimo.

Se trata por tanto del segundo sorteo de lotería más importante del año, por detras del Extraordinario de Navidad y que en lo que se refiere al primer premio también ha sido generoso a lo largo de la historia con Canarias. Hasta en once ocasiones el número más afortunado recayó en alguna localidad de las Islas, la primera de ellas en Las Palmas de Gran Canaria en 1955 y la última el pasado 2021 en Gáldar.

Eso sí, a diferencia de las lluvias de millones del Sorteo de Navidad, los bombos del 6 de enero no han sido tan repartidos por la geografía isleña y solo un puñado de localidades han celebrado el primer premio. De hecho, ninguna de las islas no capitalinas ha vendido nunca el primer premio del Niño y en el caso de Gran Canaria solo la capital (1955, 1975, 1987, 1990 y 2020) y Gáldar lo han conseguido.

Algo más de suerte ha tenido Tenerife, donde seis municipios han vendido al menos una vez el primer premio del 6 de enero. Santa Cruz de Tenerife es el único de la Isla que lo ha hecho en dos ocasiones: 1966 y 2021. A la capital tinerfeña se suman Puerto de la Cruz (1997), Garachico (1999), Buenavista del Norte (2013) y La Orotava y El Rosario, ambas en 2016.

En todo el país, el municipio más afortunado en el Sorteo del Niño es Madrid, que ha podido celebrar el primer premio en 43 ocasiones. Le sigue Barcelona con 37 y Bilbao y Valencia con 15. En la lista de ciudades con mayor frecuencia de premios, también se incluyen Sevilla, premiada 10 veces, San Sebastián 8 y Palma de Mallorca y Zaragoza, ambas 6 veces.

El sorteo

Este sorteo se conoce como el del Niño desde 1868, según referencias documentales de Loterías, que explica que la denominación se debe a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. En 1941 es cuando se configura este sorteo con personalidad y denominación propia y, desde entonces, se ha convertido en el segundo más importante Loterías y Apuestas del Estado.

A diferencia del sistema de dos bombos de la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario del Niño se realiza por un sistema de bombos múltiples. Hay un bombo (con 10 bolas cada uno, del 0 al 9) por cada uno de los cinco números del décimo (decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad) y otro bombo con el importe de todos los premios en juego. Da comienzo a las 11:00 horas en Canarias y dura alrededor de una hora. A esa hora muchos españoles esperan el mejor regalo de Reyes posible.