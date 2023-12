El Diputado del Común, Rafael Yanes, sigue a la espera, desde el pasado noviembre, de una respuesta por parte de la Consejería de Hacienda que preside Matilde Asián en relación al recorte del 21% al área de cultura en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2024, que incumple de lleno la Ley 1/2023 del Sistema Público de Cultura de Canarias, aprobada por unanimidad el pasado febrero. El plazo de 15 días que contempla la ley para presentar una réplica desde la administración expiró hace varias semanas.

El pasado 28 de noviembre, los representantes de las principales asociaciones culturales de las Islas se reunieron con Yanes para trasladar sus protestas por los recortes, que este remitió en un escrito formal a Hacienda para exigir una rectificación del presupuesto que cumpla con la legislación vigente. Y es que la norma recoge una disposición adicional transitoria que establece que la partida consignada a Cultura debe incrementarse en el mismo porcentaje en que aumente el presupuesto total para la comunidad autónoma.

Las cuentas regionales crecerán un 11% en 2024 y ascienden a 11.300 millones de euros, lo que supone 1.120 millones de euros más que en 2022, según ha informado el Gobierno de Canarias, que destaca que «se trata del mayor presupuesto de la historia» donde «el gasto social, sanitario y educativo se llevan las partidas más cuantiosas».

Sin embargo, la partida de Cultura y Patrimonio Cultural no solo no experimenta un aumento equivalente del 11%, como fija la ley, sino que se reduce su presupuesto en un 21%, lo que se traduce en una partida de 40 millones de euros, dentro del presupuesto global de 413.727.149 euros para la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, frente a los casi 50 millones que manejó el sector en 2023.

«Como Diputado del Común, no me compete opinar sobre si el presupuesto de la comunidad dedica mucho o poco dinero a un área concreta, pero sí me corresponde la supervisión de la administración pública para garantizar el cumplimiento de la ley», explica Yanes. «Mi queja es que, después de aprobarse la Ley 1/2023 del Sistema Público de Cultura de Canarias por todos los grupos parlamentarios y de anunciarse a bombo y platillo, el primer presupuesto ya la incumple», añade. «Es inasumible».

En esta línea, «una vez que me informen desde Hacienda si reconocen que el presupuesto para Cultura incumple o no la ley, así como qué medidas van a tomar para hacerlas cumplir, elaboraré una recomendación que será de obligado cumplimiento», resume el Diputado del Común.

Mejores resultados

Cientos de representantes del sector cultural canario avanzan en la configuración de la Federación de Asociaciones Culturales de Canarias (Faaccan) [su nomenclatura cambia con respecto a la propuesta anterior, que era FACC], conformada por asociaciones culturales de todas las Islas con el objetivo de solicitar en bloque una reunión con el presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, el próximo 2024 para estudiar esta «preocupante situación», así como para unir sus fuerzas en aras de futuras reivindicaciones o demandas del tejido cultural.

A falta de dotarse de un marco jurídico, la Faaccan cuenta con representantes procedentes de distintas disciplinas, áreas y ramas creativas y de todas las islas del Archipiélago, a la que recientemente se han sumado el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, según informa Jairo Núñez, portavoz de la Faaccan y de la Asociación de la Industria Musical Canaria (AIMCA). «Creo que es algo muy relevante y que da más autoridad a la alineación del sector», indica Núñez, quien avanza que «reanudaremos las protestas el próximo enero, después de las fiestas navideñas». Entre sus próximos pasos, la federación no descarta «elevar este discurso al Ministerio de Cultura» con el objetivo de que sean escuchadas sus reivindicaciones con respecto a la financiación cultural.