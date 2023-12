El yo, la mente y el cerebro

La palabra mente aparece pronto en el castellano romance. Desde su inicio tenía algo que ver con un espacio imaginario donde ocurrían operaciones, como la oración mental. Para darse cuenta se empleaba la frase «parar en mientes», una forma figurada de entender el funcionamiento complejo de la psique: hacer consciente algo que está ahí al traerlo a la mente.

No sé cuándo empezó a situarse la mente en el cerebro. Desde la remota antigüedad, como espíritu o alma, se había encarnado, muy a su pesar, en el cuerpo perecedero y sufría el acoso de sus oscuras pasiones. Mente y cuerpo separados como muy bien explicó Descartes. El cuerpo sería nuestra parte física movido por los espíritus animales, unos efluvios que resultan del cocimiento de la sangre. Efluvios que se disipan hasta llegar al cerebro para viajar por los nervios hasta los músculos y allí desencadenar el movimiento animal. No estaba del todo desencaminado: en el cerebro se concibe la idea del movimiento a realizar y él envía la orden a los músculos, a través de los nervios, para que lo lleven a cabo de manera ordenada. No son espíritus animales si no corrientes eléctricas y mediadores sinápticos. Aunque nos gustaría conocer esa estructura cerebral que está al mando y que Descartes situó en la epífisis, esta glándula tiene poco que ver con ello. El creía que era exclusiva del ser humano y en ella residía nuestra conciencia, pero la hay en casi todos los mamíferos como órgano que reconoce la luz, por eso la nuestra segrega la melatonina.

Necesitamos explicarnos el mundo mediante metáforas. Los griegos pensaban que las plantas que se parecían a los órganos podrían repararlos por simpatía. En el XVI se concibió al ser humano como una máquina. Le sirvió a Descartes para describir la fisiología. Cuando apareció la máquina de vapor, esta fue la referencia. Y ahora somos información regida por una computadora que es el cerebro.

La influencia de Descartes es imperecedera. En aquella Europa sin fronteras de idioma, a los 23, lejos de su Francia natal, se propuso llegar al fondo de sí mismo, a su ser primigenio, libre de prejuicios y anteojeras, tabla rasa. La idea es que por introspección podemos conocernos.

Da igual que sus teorías fisiológicas sean erróneas: esa energía animal, esos fluidos sutiles, no existen, pero la idea de cuerpo y mente separados funciona. Algo parecido pasa con Freud. Él quiso explicarnos como máquinas de vapor. Necesitaba una fuente de energía, el símil de los leños y carbón que calientan el agua en la caldera. Es la energía psíquica que se obtiene a través de los sentidos, de ahí las emociones. También, o principalmente, de las gónadas. Ahí se acumula, desbordante si no se expulsa: el orgasmo. Esa energía psíquica es el origen de los deseos, de las inclinaciones, muchas inconfesables. Cuando se acumula, porque no se expresa, como el vapor de agua en la caldera, hay riesgo de explosión. Hay una válvula de escape: los sueños. Ahí, de manera disfrazada se manifiestan esos deseos reprimidos. El terapeuta solo tiene que interpretarlos, ayudar al paciente a conocer su verdadero yo, el yo profundo que rige su vida. El viaje hacia esas áreas oscuras de su psique donde se cuece la energía que está torturando al paciente, es, simplificando, el psicoanálisis. El conócete a ti mismo tan antiguo.

Hay algo de mítico e intelectual en el psicoanálisis. Ha tenido mucho éxito como material o sustrato para el arte más atrevida o aquella que pretende explorar el yo o mostrar los deseos inexpresables. Las explicaciones psicodinámicas confieren prestigio a la obra. También en la literatura y en el cine donde se contrastan actos e intenciones, deseos y manifestaciones, provocando en el espectador adivinanzas que traslada a la vida misma.

El yo profundo, previo, solo existe, si como imaginan muchos filósofos y tantas religiones, existiera el alma. También se podría buscar en los genes. En ellos hay un plan del cerebro y allí se trata de buscar configuraciones que se manifiesten en rasgos de personalidad. Realmente, la formación del cerebro, con sus millones de células e interconexiones, es de una plasticidad y contingencia extraordinaria: lo que hay influye en lo que habrá en una interacción dinámica impredecible. Ese yo sólido y verdadero es poliédrico y fluido y se sustenta en la memoria que no es más que un acumulo de experiencias y saberes continuamente bastardeados. Nuestro pasado, donde reside el yo con más intensidad lo que suponemos es, en buena parte, un invento que se acomoda con mayor o menor éxito a nuestro ser actual, a esa conciencia de nosotros mismo experimentada en ese momento.

Con la misma aspiración que el proyecto genoma, hay el proyecto cerebro: lograr la descripción de su funcionamiento. El conocimiento del genoma ayuda a entender a los seres vivos. Pero somos más que el producto de unos genes. Quizá el más impredecible de todos los órganos sea el cerebro, sobre todo el humano, modelado por el medio. Más aún, la mente.