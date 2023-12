Está de estreno.

Este EP fue un pequeño desahogo. Nos juntamos todos los chicos un par de días en el estudio. Creamos juntos este concepto de Gargoleo que es como salir de noche, salir de fiesta y estar muchas horas.

Seis nuevas canciones con un nexo, ¿cuál es?

Pues todas están basadas en el reggaeton de 2011 y 2012, cuando se empezaron a utilizar los sonidos más galácticos y sintéticos. Además hay un último tema que es como una despedida del EP.

Gargoleo incluye, también, sus primeros escarceos con el rap. ¿Cierto?

Sí, hemos tirado un par de barras. Tenemos temas bastante diferentes a los que he estado sacando hasta ahora.

¿Siente que este nuevo EP marca un cambio en su carrera?

Realmente sí. Siempre me he considerado una persona a la que le ha gustado tocar varias ramas musicales. Empecé en la salsa, el merengue y la bachata. Quizás por ese motivo siempre he tenido la versatilidad de tocar nuevos ritmos y esta vez decidí lanzarme con uno de mis favoritos, el reggaeton. La verdad es que estoy muy contento con el resultado.

A las novedades musicales que comenta hay que añadir una estética rompedora: una máscara.

Construimos todo el trabajo en torno al concepto de la gárgola. Hay que explicar que esto surgió a partir de la canción de Cayó la noche. A la gente le gustó mucho la parte que tenía yo en la que decía ‘Yo soy una gárgola’. Explotamos ese concepto y raíz de ahí contactamos con unos diseñadores de Gran Canaria que se llaman Ekamai Club. Les conté la idea y fue a ellos a quién se les ocurrió hacer esta máscara. Contamos con ellos también para el diseño de la ropa y demás. Estoy muy satisfecho.

De hecho, últimamente ha hecho muchos pinitos en el mundo de la moda como imagen de marcas tan importantes como Levis, Zalando o Tommy Hilfiger. ¿Le atrae esta vertiente profesional?

Estoy muy contento porque el tema de la ropa –el mundo de la imagen– siempre me ha gustado. De hecho, es algo que sigo habitualmente y para mí ha sido toda una suerte poder colaborar con gente de ese nivel. Son marcas importantes y además de las que mencionas también he hecho algunas cositas con Lacoste. Estoy encantado con ese tipo de colaboraciones.

La canción Cayó la noche remix no fue sólo un éxito apabullante de reproducciones. El tema reunió a toda una generación canaria de jóvenes artistas canarios y los mostró al mundo.

Siempre lo he dicho. Cayó la noche marcó un antes y después en la música urbana de las Islas. A raíz de ahí, todo el mundo fuera sabe el movimiento y el recorrido que ha tenido esa canción y lo que ha hecho con algunos artistas de las Islas. Le ha abierto muchas puertas a los que están empezando a salir ahora mismo. Para nosotros, para todos, es un orgullo enorme que esa canción sea, por así decirlo, como un himno para Canarias.

Y además demostrando que la unión hace la fuerza y que hacer piña beneficia a todos.

Ese era el plan, efectivamente.

Presente en distintas plataformas con su música, llega a muchos rincones del mundo. ¿Le sorprende los puntos desde lo que le escriben sus seguidores?

Cuando te metes en Spotify, por ejemplo, puedes mirar los sitios donde escuchan tu música. Siempre me sorprendo mucho cuando lo hago porque me parecer increíble que mi música realmente esté llegando tan lejos. Concretamente, donde siempre he sentido un especial cariño es en México, Argentina y Colombia. La gente allí ha creado una comunidad muy bonita, muy acogedora. Siempre me están apoyando pese a que están, literalmente, en la otra punta del mundo.

Y ahora toca, imagino, seguir con conciertos y presentaciones con este Gargoleo.

Pues en realidad esta misma semana he sacado más música, se me hizo corto. Sacamos el EP hace diez días y no me podía esperar así que el jueves por la noche publiqué un tema que se llama Triste Navidad y que he querido dedicar a las personas que se sienten un poco más solas, que han tenido problemas en casa o que lo han dejado con su pareja, por ejemplo. Espero que sea un pequeño desahogo para ellos.

¿Qué le diría a la gente que no se ha tomado en serio este movimiento de música urbana en las Islas y que lo mira con cierto desdén?

Siempre he intentado trabajar firme y siendo coherente con mis propias ideas. Siempre he trabajado con la música que me gusta y gracias a eso –y de la mano de gente que piensa lo mismo y que consume el mismo estilo de música– hemos ido siendo más. Eso es algo que me enorgullece: que la personas que no creyeron al principio hoy nos tienda la mano. Y no nos lo tomamos a mal, eso es así.

Y lo cierto es que ha logrado vivir de la música

Desde los seis años, todo el dinero que ha entrado en mi casa ha venido siempre de la música.

¿Está orgulloso de esos orígenes merengueros? Es algo que sin duda se nota en su forma de cantar.

Exacto. Todo fue por culpa de mi padre, que ha formado parte de la Maquinaria Band, una orquesta que todo el mundo conoce en las Islas. Esa ha sido una parte clave en mi formación y estoy agradecido por ello.