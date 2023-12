Caso Jubany: las pruebas de ADN no hallan restos de los sospechosos, pero la familia reclama seguir investigando

El análisis de ADN que ha llevado a cabo la Universidad de Santiago de Compostela también ha salido negativo. Se trata de una prueba ordenada por el juzgado de Sabadell que investiga la causa por el asesinato de Helena Jubany en 2001 y que había solicitado por la familia de la víctima. El objetivo era llevar a cabo un examen más exhaustivo que los practicados hasta la fecha de la muestra biológica hallada en el jersey que vestía la bibliotecaria de Sentmenat cuando sucedieron los hechos.

Esa muestra biológica contenía restos de ADN de al menos dos personas. Una de ellas es la víctima. La otra es un hombre. El abogado Benet Salellas, que defiende los intereses de la familia Jubany, había sugerido enviar esta muestra a Galicia –una propuesta aceptada por el juez Juan Díaz Villar– para tratar de averiguar si el hombre podría ser Santiago Laiglesia o Xavi Jiménez, los dos investigados en esta causa.

Las pruebas de ADN practicadas tanto por la Policía Nacional como por el Institucio Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses no habían hallado restos de ADN de ninguno de los dos hombres en las muestras que se conservan de un crimen ocurrido hace 22 años. Pero en el caso de la muestra del jersey, al tratarse de una mezcla, existía por parte de la familia la sospecha de que hacía falta perseverar con las capacidades tecnológicas de la universidad gallega para poder aislar de forma más precisa el perfil del hombre y cotejarlo con el de Laiglesia y el de Jiménez.

El resultado de las pruebas practicadas por el centro gallego, sin embargo, vuelve a ser negativo.

Esa conclusión negativa, no obstante, no ha dejado satisfecha a la familia, que considera que los facultativos no han llevado a cabo el análisis que pedían sino el mismo que ya habían hecho antes científicos catalanes y, en consecuencia, sus dudas no han sido despejadas. Por ese motivo, el abogado Salellas solicitará nuevamente al juzgado de Sabadell que instruye esta causa que ordene al mismo centro gallego que efectúe un nuevo análisis.

"Indicios suficientes"

El juez Díaz Villar, que ya no se encuentra al frente del juzgado de Sabadell porque ha dejado esta plaza para trasladarse a Badalona, ordenó abundar en las pruebas de ADN tras las negativas iniciales porque considera que hay "indicios suficientes" de que Jiménez participó en el asesinato de Jubany –se le considera autor de los dos anónimos que recibió la víctima semanas antes de la muerte y que contenían bebidas con Noctamid, el medicamento que se halló en el cuerpo de la mujer– y también de que pudo haberlo hecho Laiglesia, a quien un investigador de la Policía Nacional señaló en el programa de 'Crims' como el principal sospechoso.

Laiglesia vivía de forma intermitente en el bloque desde el que se arrojó el cuerpo de Jubany. Pernoctaba a menudo en ese edificio porque allí estaba el apartamento de Careta –pareja de Laiglesia en 2001–. En ese piso se encontraron cajas del medicamento Noctamid. En ese mismo domicilio había también cerillas como las que se localizaron en la azotea y que se habrían usado para quemar partes del cuerpo de Jubany. Laiglesia, además, cayó en contradicciones con Careta al ser ambos interrogados ambos por la Policía Nacional tras el crimen. También están las llamadas telefónicas que recibió Jubany desde el teléfono fijo del domicilio de Careta en los días anteriores al crimen y que también podría haber realizado el propio Laiglesia.

El asesinato de Jubany prescribió a finales de 2021, cuando se cumplieron 20 años del crimen. Sin embargo, Laiglesia fue investigado formalmente hasta 2005, cuando el caso se archivó. También lo fueron la difunta Careta y Echaguibel. Por ese motivo, para Laiglesia y para Echaguibel el crimen no prescribirá hasta 2025. Todos los implicados eran miembros de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), un grupo que el juez sitúa en el centro de la trama urdida para acabar con Jubany.